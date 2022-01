Sat.1 schickt Promis in den Cluburlaub: Jenny Elvers und Martin Semmelrogge dabei

Unterföhring. Sat.1 zeigt ein neues Reality-Format und schickt dafür zehn Promis in den Cluburlaub. Im Frühsommer öffne der „Club der guten Laune“, teilte der Sender am Mittwoch in Unterföhring bei München mit. Die Dreharbeiten starten demnach im Januar.

Mit dabei seien Entertainer und Schauspieler Julian F.M. Stoeckel, Moderatorin und Schauspielerin Jenny Elvers und Schauspieler Martin Semmelrogge. Dem Sender zufolge läuft das Ganze so ab: Die Promis treten in Spielen gegen ihre Club-Miturlauber an. Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt am Ende 50.000 Euro.

Das Format wird von Endemol Shine Germany und Rainer Laux Productions produziert.

RND/dpa