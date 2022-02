Peking. Das ARD-Team für die Olympischen Winterspiele in China hat den nächsten Corona-Ausfall zu verzeichnen. Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer ist positiv auf das Virus getestet worden und kann zumindest an den kommenden ARD-Sendetagen am Freitag und Sonntag nicht im Olympia-Studio in Mainz als Experte auftreten.

Nach Angaben der ARD hat der 34-Jährige keine Symptome und könnte im Falle eines negativen PCR-Tests zu den letzten Entscheidungen wieder ins Studio zurückkehren. „Auf einen Olympia-Einsatz verzichten zu müssen ist natürlich bitter - auch für einen Experten“, wurde Peiffer bei sportschau.de zitiert.

Peiffer ist nicht der erste Corona-Betroffene bei der ARD

Für die Biathlon-Entscheidungen am Freitag (10 Uhr) im Sprint der Frauen und am Sonntag (10 Uhr/11.45 Uhr) in den Verfolgungsrennen der Frauen und Männer wird der dreimalige Olympiasieger Michael Greis als Fachmann für die ARD einspringen.

Peiffer ist nicht der erste Corona-Betroffene bei der ARD. Moderator Michael Antwerpes, Reporterin Lea Wagner und Investigativjournalist Hajo Seppelt hatten wegen ihrer Infektionen die Reise nach Peking nicht antreten können. Reporter Claus Lufen musste nach einem positiven Test in die Quarantäne in Peking und hat diese nach einer guten Woche wieder verlassen.

RND/dpa