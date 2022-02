ARD-Krimi „Dr. Hoffmann – Die russische Spende“: Korruption im Krankenhaus

Beim gemütlichen Fernsehabend mit seiner Freundin kommt der Anruf, der alles verändert: Dr. Felix Hoffmann soll im Krankenhaus eine Nachtschicht übernehmen, weil die Personalsituation dort mal wieder zum Zerreißen gespannt ist. Der von Kai Wiesinger gespielte Arzt zögert im Krimi „Dr. Hoffmann – Die russische Spende“ nur kurz und macht sich dann auf den Weg in die Berliner Klinik, wo er sich in seinen Arztkittel wirft und die nächsten Stunden mit Notfallpatienten beschäftigt ist.

Den meisten kann Hoffmann helfen, doch einem nicht: Der Ukrainer Mischa Tschenkow stirbt. Hoffmann kannte den Mann, der in der Putzkolonne des Krankenhauses arbeitete, weil er ihn einige Wochen zuvor schon einmal behandelt und als gesund entlassen hatte. Deshalb will der pflichtbewusste Mediziner ganz genau wissen, woran sein Patient gestorben ist. Er kreuzt auf dem Leichenschauschein „Todesursache unbekannt“ an und veranlasst eine Obduktion.

Die Dinge geraten außer Kontrolle

Soweit geht in der Berliner Klinik „Humana“ alles seinen bürokratisch korrekten Gang. Doch dann geraten in dem auf der gleichnamigen Romanvorlage des Internisten und Schriftstellers Christoph Spielberg basierenden Krimi die Dinge außer Kontrolle: Tschenkows Leiche verschwindet, seine Patientenakte ist ganz offensichtlich manipuliert worden und einige von Hoffmanns Kolleginnen und Kollegen reagieren auffallend schmallippig auf das Thema. Also beschließen Dr. Hoffmann und seine krimibegeisterte Freundin Celine (Isabell Polak), selber zu ermitteln – und geraten damit in Teufels Küche.

Spätestens seit der „Schwarzwaldklinik“ ist das Krankenhaus im deutschen Fernsehen der Ort, an dem sich grundgütige und hochgradig kompetente Halbgötter in Weiß und fleißige Krankenschwestern um dankbare Patienten kümmern. Es wird in diversen Weißkittelfilmen und Klinikserien geheilt, geliebt und getröstet.

Krankenhaus als Ort des Verbrechens

Nicht so in diesem Krimi, aus dem die ARD möglicherweise eine Reihe macht: In dem 90-Minüter mit dem etwas sperrigen Titel „Dr. Hoffmann – Die russische Spende“ erscheint das Krankenhaus als Ort des Verbrechens, der Korruption und mafiöser Machenschaften. Trotzdem hat Regisseur Max Zähle die Geschichte nicht als düsteren Thriller inszeniert, sondern erzählt sie mit heiteren Untertönen, untermalt von einer locker-flockigen Musikbegleitung des Filmkomponisten Florian Tessloff, die einen eigenen Akzent setzt.

Die coole Musik steht manchmal in einem reizvollen Kontrast zum dramatischen Geschehen im Bild, unterstreicht aber genauso oft die durchaus heitere Note des Krimis, für die in erster Linie das Ermittler- und Liebespaar Hoffmann und Celine zuständig ist. Der idealistische Arzt und die von Mordgeschichten begeisterte Lehrerin leben im selben Haus, aber in getrennten Wohnungen, und sie haben sich auf eine offene Beziehung verständigt – was Celine aber keineswegs davon abhält, ihrem Liebsten eine zu knallen, als sie ihn bei einem Seitensprung zu ertappen glaubt.

Auf der Suche nach Beweisen in den Krankenhausgängen

Als die beiden im nächtlichen Krankenhaus auf der Suche nach Beweisen durch die Gänge schleichen, machen sie im Büro von Hoffmanns Vorgesetztem Bredow (Rainer Strecker) eine schockierende Entdeckung: Der Klinikchef hat sich entweder erhängt oder er wurde umgebracht. Als Bredows Tod am nächsten Tag vom zwielichtigen Professor Dohmke (Wilfried Hochholdiger) als gewöhnlicher Herzinfarkt ausgegeben wird, schrillen bei Hoffmann alle Alarmglocken. Schon bald geraten auch er und Celine in ernsthafte Gefahr.

Hauptdarsteller Kai Wiesinger hofft, dass der Krimi gut ankommt und es mit den Fällen für seinen Dr. Hoffmann und Celine weitergeht: „Es gibt ja insgesamt sieben Romane mit Dr. Hoffmann, und ich hoffe, dass wir die alle verfilmen. Ich würde mir den weißen Kittel sehr gerne noch weitere Male überstreifen“, sagt der 55-jährige Schauspieler, der während seines Zivildienstes vor vielen Jahren Rettungssanitäter war und damals mitbekommen hat, wie es in einem Krankenhaus zugeht.

„Dr. Hoffmann – Die russische Spende“ läuft am 17. Februar ab 20.15 Uhr in der ARD.

Von Martin Weber/RND