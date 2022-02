Warum uns Nichtstun schwerfällt – und wie man es lernen kann

In der Sonne döst ein Fischer. Mit dem Klicken seiner Kamera weckt ihn ein Tourist. Die beiden kommen ins Gespräch und der Reisende wundert sich, warum der Mann bei solch herrlichem Wetter nicht draußen auf dem Meer arbeitet. Weil er heute schon genug gefangen habe – vier Hummer und fast zwei Dutzend Makrelen –, antwortet der Fischer. Aber mit einem noch üppigeren Fang ließe sich mehr Umsatz generieren, meint der Tourist. Das Geld könne der Fischer in ein größeres Boot investieren, ein Kühlhaus, irgendwann eine Marinadenfabrik und jede Menge Mitarbeitende... Und dann, wenn das alles erreicht sei, könne er sich sorglos am Hafen sonnen. „Aber das tu‘ ich ja schon jetzt“, entgegnet der Fischer.

In den 1960er Jahren, lange, bevor das Konzept der Achtsamkeit der breiten Masse bekannt war, schrieb Heinrich Böll die „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“. Auch heute noch bieten beide Figuren Identifikationspotenzial: So mancher wünscht sich, genauso gut im Nichtstun zu sein wie der Fischer. Und hetzt doch durch sein Leben wie der Tourist.

„Wir leben in einer sehr tätigen und betriebsamen Gesellschaft, in der sich ganz viele Menschen nach Ruhe und Nichtstun sehnen“, sagt Stefan Schmidt. Der Professor für Systemische Familientherapie am Universitätsklinikum Freiburg forscht zu den Themen Achtsamkeit und Muße. Wer mit ihm spricht, hört schnell heraus: Nichtstun ist nicht so leicht umzusetzen. Wer daran gewöhnt ist, eine Erledigung nach der nächsten abzuarbeiten, dem fällt das Abschalten oft schwer.

Was ist eigentlich Nichtstun?

Wie sehr sich Menschen nach dem Nichtstun sehnen, hat auch die Hochschule für bildende Künste Hamburg erkannt. Vor eineinhalb Jahren schrieb sie drei Stipendien in Höhe von 1600 Euro fürs Nichtstun aus. „Das Stipendium für Nichtstun hinterfragt die gängigen Mechanismen des Leistungsdenkens“, lautete das Ansinnen. Was die Gewinnerinnen eine Zeit lang nicht mehr tun wollten: arbeiten, ein Kopftuch tragen und personenbezogene Daten über sich selbst generieren. Geld dafür zu kriegen, etwas sein zu lassen, das klingt schön. Doch mit Nichtstun im eigentlichen Sinn hat die Aktion nur wenig zu tun.

Achtsamkeitsforschende wie Stefan Schmidt unterscheiden zwischen dem „Tun“ und dem „Sein“. Sobald eine Tätigkeit einen Zweck hat, befindet man sich in einem funktionalen Modus. Im Fokus liegt das Ziel, das jemand in Zukunft erreichen möchte. Im Sein-Modus dagegen gibt man sich einer Tätigkeit hin, ohne damit irgendein Ergebnis anzustreben. Wer etwas (nicht) macht, um 1600 Euro zu erhalten, tut also nicht nichts.

Im Sein-Modus liegt der Fokus auf dem Hier und Jetzt, nicht auf einem möglichen Ziel in der Zukunft. Ein Beispiel: Wer eine halbe Stunde Klavier übt, um ein neues Stück zu erlernen, ist im Tun-Modus. Wer sich ohne viel Nachzudenken an das Instrument setzt und einfach vor sich hin klimpert, befindet sich im Sein-Modus – und tut somit nichts, meint Schmidt. Es gehe darum „aufzuhören, einem Ziel hinterherzurennen“. Warum das Vielen selten gelingt? „Man gewöhnt seinen Geist an gewisse Haltungen. Wir haben uns daran gewöhnt, immer etwas zu tun“, so der Experte.

Zerstreuung durch Social Media

Job, Familie, Hausarbeit, Freunde und Hobbys: Die Menschen im 21. Jahrhundert sind eingespannt. Zusätzlich buhlen Unternehmen offline wie online mit Werbung um unsere Aufmerksamkeit. Sie präsentieren Dinge, die wir gern besitzen würden – und zack, sind wir schon wieder mit den Gedanken nicht mehr in der Gegenwart, sondern in der Zukunft. Auch soziale Medien fesseln unsere Aufmerksamkeit. Einen Wisch oder Swipe entfernt gibt es schließlich garantiert etwas Neues zu entdecken. „Das ist der Wunsch nach schneller Stimulation. Zur Ruhe kommen Menschen so aber nicht, es handelt sich lediglich um kurzfristige Belohnungen“, erklärt Schmidt. Das gute Gefühl durch eine solche Zerstreuung halte nur kurz.

Dieser Ansicht ist auch Jenny Odell. Die US-Künstlerin hat „Nichts tun“ geschrieben, ein Sachbuch mit autobiografischen Abschnitten. Eine Quintessenz ist die Kritik am Kapitalismus und die damit verbundene Betrachtung von Zeit als „ökonomische Ressource“. Durch die Digitalisierung seien Menschen quasi 24 Stunden als Arbeitskräfte und Konsumenten verfügbar, bemängelt Odell. Zeit fürs Nichtstun und für Muße schrumpfte immer weiter. Dabei sei es doch besser, so die These der Künstlerin, weniger oder nichts zu tun – für die Umwelt, das Klima und die Gesundheit von Mensch und Tier. Vereinfacht gesagt: Wer nichts tut, macht auch nichts kaputt.

Odell schreibt zudem darüber, wie sehr sich Aufmerksamkeit und Nichtstun gegenseitig bedingen. Auf was wir unsere Aufmerksamkeit richteten und auf was nicht, lasse „in einem ganz ernstzunehmenden Sinne unsere Realität“ entstehen. Die Realität von jemanden, der täglich durch mehrere Social-Media-Feeds scrollt und im Stakkato die (meist schlechten) Nachrichten aus aller Welt liest, sieht sicherlich anders als die der Künstlerin, die gern stundenlang im Park spaziert und Vögel beobachtet.

Im Hier und Jetzt sein entspannt

Aus der Achtsamkeitsforschung ist laut Wissenschaftler Schmidt bekannt, dass es für Menschen sehr entspannend sei, die Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment zu richten. Das gelingt jedem Menschen etwas anders. Der eine kommt besonders gut beim Schnitzen von Holz zur Ruhe, der andere buddelt im Gartenbeet oder führt tiefgründige Gespräche mit Freundinnen und Freunden. „Mit dem Modus des Nichtstuns muss man sich erst einmal wieder anfreunden“, erklärt er. Lernen könne man dies etwa durch Meditation. „Dabei fokussieren Sie Ihren Geist, üben, ihn zu sammeln. Das entschleunigt, entspannt und führt zu Klarheit“, sagt der Experte.

Zwar sei das Meditieren an sich auch eine funktionale Tätigkeit, aber während jemand meditiere, konzentriere er oder sie sich ganz auf die Gegenwart, etwa den Rhythmus des eigenen Atems. „Wenn man sich mit der inneren Stille und dem Nichtstun anfreunden kann, dann kommt eine ganz eigene, innere Fröhlichkeit auf. Dann genügt man sich selbst. Das fühlt sich sehr leicht an“, beschreibt Schmidt. Dafür bedürfe es aber Übung. Und: „Man kann beim Meditieren auch in miese Zustände fallen oder Rückenschmerzen spüren – was eben gerade gegenwärtig ist.“

Mit dem Tun Emotionen regulieren

Doch zu meditieren oder sich einfach nur mit den eigenen Gedanken zu beschäftigen, scheint vielen Menschen unangenehm zu sein. Manche spüren sogar lieber Elektroschocks, statt gar nichts zu tun. So lautet das Ergebnis einer viel zitierten Studie des Psychologen Timothy Wilson, Professor an der Universität Virginia. Während des Experiments saßen Menschen allein und bis zu 15 Minuten lang in einem leeren Raum. Zwölf von 18 Männern und sechs von 24 Frauen nutzten die Möglichkeit der einzigen Ablenkung und verpassten sich selbst einen leichten Stromschlag.

Besonders, wer das erste Mal meditiert, könne die Erfahrung erst einmal als unangenehm erleben und sich unruhig fühlen. „Die Betriebsamkeit meines Geistes, die im Alltag im Tun untergeht, kommt dann plötzlich ans Tageslicht“, sagt Schmidt. Häkchen auf der To-Do-Liste zu setzen, habe für viele Menschen nämlich zusätzlich die Funktion, die eigenen Emotionen zu regulieren. Das falle beim Nichtstun weg. Erstrebenswert sei das ständige Nichtstun aber auch nicht. Für den Menschen ist eine Balance zwischen dem Tun- und dem Sein-Modus wichtig, erklärt Schmidt. Als die Läden noch um 18 Uhr schlossen, das Telefon mit einem Kabel an der Wand verbunden war oder noch früher, als kein elektrisches Licht brannte, sei diese Balance kollektiv durch die Gesellschaft vorgegeben gewesen. Heutzutage müssten Menschen aktiver auf sie achten.

Wie Nichtstun funktioniert

Wie das funktioniert, wollen so einige Ratgeber erklären. Einer davon ist „Niksen – Es lebe das Nichtstun“. Niksen ist das niederländische Wort für „Nichtstun“ und seit einigen Jahren Synonym für einen entspannten Lebensstil. Als Abwesenheit jeglicher anderer Aktivitäten definiert Autorin Maartje Willems das Niksen und zitiert den Philosophen Awee Prins: „Niksen ist die glückliche Seite der Langeweile“. Auf Knopfdruck funktioniere es aber nicht. „Fürs Chillen ohne jegliches Zeitgefühl bedarf es dreier Voraussetzungen: Zeit, innere Ruhe und Abgeschiedenheit von der Außenwelt“, erklärt Willems.

Sie rät, das Nichtstun täglich in kleinen Schritten zu üben, zum Beispiel beim Warten auf den Bus oder in der Zeit, bis das Teewasser kocht. Die Augen solle man offen halten und den Moment wahrnehmen, so wie er ist. Ähnlich klingt die Empfehlung von Achtsamkeitsforscher Schmidt. Sein Rat lautet, sich öfter mal zu denken: Das ist jetzt gerade so. Etwa, wenn man in einer langen Schlange im Supermarkt steht. „Es geht auch darum, mit dem, was gerade ist, mitzuschwingen, anstatt sich immer zu bemühen, alles zu verändern.“

Von Sarah Franke/RND