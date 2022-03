Katastrophenforscher: „Es lohnt sich, sinnvoll und unaufgeregt vorzusorgen“

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben einige Menschen die Sorge, dass auch in Deutschland bald ein ähnlicher Katastrophenfall eintreten könnte. Viele wollen sich mit Vorräten und Maßnahmen darauf vorbereiten – wissen aber nicht, wie. Im Interview mit dem RND erklärt Krisen- und Katastrophenforscher Prof. Dr. Henning Goersch, wie man für den Ernstfall vorsorgt, ohne in Panik zu verfallen.

Auf welche Szenarien sollte man sich derzeit vorbereiten?

Aktuell wird beispielsweise befürchtet, dass es Cyberangriffe auf wichtige Versorgungsstrukturen in Deutschland geben könnte. Da ist es nicht unwahrscheinlich, dass Strom, Wasser und Gas nicht mehr zur Verfügung stehen. Relativ schnell auch Lebensmittel. Trotzdem ist schwer abzusehen, in welchem Umfang und welcher Kombination dies dann eintritt. Es lohnt sich daher, sinnvoll und unaufgeregt vorzusorgen, um die ersten Auswirkungen solcher Ausfälle im eigenen Haushalt kompensieren zu können.

Viele haben die Sorge, dass Nahrungsmittel knapp werden könnten. Wie und mit welchen Lebensmitteln kann man die eigenen Vorräte aufstocken, ohne zu „hamstern“?

Es existieren viele gute Empfehlungen zur Bevorratung von Lebensmitteln und Wasser, zum Beispiel findet man sie auf den Seiten vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). In rund 20 Jahren Beschäftigung mit dem Thema habe ich allerdings noch einen eigenen Fokus entwickelt. Für mich geht es primär um die Fragen: Welche Empfehlungen kann man einfach umsetzen, damit sie auch umgesetzt werden?

+++ Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen zu Putins Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Die Antwort liegt für mich nicht darin, sich möglichst ausgewogen, gesund oder wohlschmeckend in einer Krise oder Katastrophe zu ernähren. Sie liegt auch nicht darin, sich vollständig selbst ernähren zu können, da wahrscheinlich noch Lebensmittel im Haus sind oder der Staat sich grundlegend um die Versorgung kümmert. Daher habe ich den Substitutionsansatz entwickelt, den ich für den realistischsten und am besten umsetzbaren halte: Meiner Ansicht nach sollten vor allem lang haltbare Hochkalorienlebensmittel eingelagert werden. Das sind zum Beispiel Zucker, Honig, Schokolade sowie Nudeln, Reis und getrocknete Hülsenfrüchte. Diese Lebensmittel können bei dunkler, trockener und nicht zu warmer Lagerung quasi nicht verderben. Man sollte gelegentlich einmal nachsehen, ob sich Schädlinge eingenistet haben. Aber wenn man diese Lebensmittel in einer großen Kunststoffkiste luftdicht verpackt, ist eine Lagerung auch weit über das Mindesthaltbarkeitsdatum für fünf Jahre oder länger möglich. Für die Zubereitung bedarf es bei einigen dieser Lebensmittel allerdings noch eines Campingkochers und Gaskartuschen beziehungsweise Spiritus.

Das alles ist weder teuer noch kompliziert. Bei jedem Einkauf nimmt man einfach ein paar dieser Produkte mit und lagert sie. Man kann grob 2000 Kilokalorien pro Tag pro Person im Krisenfall rechnen. Aber auch hier gilt: Lieber überhaupt einen Vorrat anlegen, als es rechnerisch richtig machen zu wollen und es dann überfordert aufzugeben.

Wie lässt sich die eigene Wasserversorgung sicherstellen?

Für die erste Zeit sollte man etwas Wasser einlagern. Auch hier kann man auf einfache Träger mit z.B. sechs 1,5-Literflaschen aus dem Supermarkt zurückgreifen. Zwei solcher Träger, also 18 Liter, reichen ungefähr für eine Woche – je nachdem wie viel man pro Tag verbraucht – das sind in der Regel zwei bis drei Liter. Das kann man gerade noch einlagern. Zudem ist sich die Literatur hier einig: Entsprechend dunkel und kühl gelagertes Trinkwasser – insbesondere mit Kohlensäure versetzt – verdirbt in der Regel auch nach mehreren Jahren nicht. Geschmacklich kann es aber Einbußen geben.

Ergänzend oder alternativ kann man Wasserfilter anschaffen. Es gibt verschiedene Filtersysteme, mit denen man pro Filter circa 1000 Liter Trinkwasser aus dem nächsten Fluss oder See herstellen kann. Abgekocht mithilfe eines Campingkochers oder versetzt mit entsprechenden Chlortabletten hat man ein weitgehend sicheres System. Für die Lagerung empfiehlt sich beispielsweise ein Faltkanister aus Kunststoff. Den könnte man auch verwenden, um Trinkwasser von offiziellen Ausgabestellen abzuholen.

Und wie sieht es mit der Körperhygiene aus?

Ein Teil des Trinkwassers sollte für die Hygiene verwendet werden. In Kombination mit einem Vorrat an Seife und Zahnpasta ist man schon gut aufgestellt. Es geht auch weniger um Toilettenpapier – mit Wasser, Waschlappen und gesundem Menschenverstand lässt sicher viel erreichen. Auf Dauer kann aber der Verbleib von Fäkalien ein Problem werden. Diese müssen aus den Wohnungen und Häusern heraus, weswegen die Einlagerung von einigen Rollen reißfesten Müllbeuteln zu empfehlen ist. Bei längeren Krisen muss dann in der Nachbarschaft ein Lagerplatz für diese besonderen Abfälle organisiert werden.

Welche Medikamente oder sonstige Erste-Hilfe-Artikel sollte man zwingend zu Hause haben?

Dabei muss man vor allem seine individuelle gesundheitliche Situation im Blick haben. Verschreibungspflichtige Medikamente lassen sich nicht in größeren Mengen beschaffen und einlagern. Da bleibt nur, sich bei abzeichnenden Krisen mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten zu besprechen. Darüber hinaus kann man aber schon etwas tun. Viele Erkrankungen, die in einem funktionierenden Gesundheitssystem nicht bedrohlich sind, können in der Krise zu einem ernsten Problem werden. Daher empfiehlt sich immer ein Vorrat an frei verkäuflichen Medikamenten gegen Fieber, Schmerzen, Durchfall, Allergien sowie gegen Husten oder Erkältungskrankheiten. Durch Verwendung von Generika sind diese meist auch nicht extrem teuer.

Braucht man so etwas wie Notgepäck?

In der Idealvorstellung greift man in einer entsprechenden Krisensituation einfach seinen Fluchtrucksack und kann direkt evakuieren. Das ist mehr als unrealistisch, insbesondere in Bezug auf wichtige Dokumente, die man mitnehmen sollte. Man kann als praktikable Zwischenlösung einen Teil der Vorräte und einige zusätzliche Gegenstände, wie zum Beispiel wetterfeste Kleidung oder eine Taschenlampe in einem Rucksack lagern. Ergänzend kann man gegebenenfalls einen Ort für wichtige Dokumente wie Zeugnisse, den Arbeitsvertrag, den Rentenbescheid oder den Grundbucheintrag im Haus festlegen, wo diese schnell entnommen werden können. Alternativ können Fotokopien wichtiger Dokumente angefertigt und im Notgepäck dauerhaft verstaut werden. Ich habe allerdings Zweifel, ob viele Menschen dies auch wirklich umsetzen werden.

Wie kann man sich auf einen Stromausfall vorbereiten und wie kann man sich informieren, wenn Fernseher und Co. nicht mehr funktionieren?

Stromausfälle sind ein sehr realistisches Szenario. Ich gehe davon aus, dass uns dies in näherer Zukunft mal über einen längeren Zeitraum beschäftigen wird. Die bereits genannten Empfehlungen sind auch in diesem Fall wirksam. Man kann sicher Kerzen, Streichhölzer, Taschenlampen und Batterien im Vorrat ergänzen, obwohl diese Gegenstände nicht überlebenswichtig sind.

Wichtiger ist noch ein Kurbelradio, das häufig in Kombination mit Batterien betrieben werden kann. Hierüber lassen sich dann auch offizielle Mitteilungen empfangen, die von großer Bedeutung sein können.

Wie sollte man im Fall eines Brandes reagieren?

Brände oder offenes Feuer insgesamt dürfen nie unterschätzt werden. Rauchmelder gehören daher in jeden Haushalt. Die Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes (vfdb) gibt hier gute Hinweise, welche Rauchmelder empfehlenswert sind. Eine gute Ergänzung für den Privathaushalt sind Feuerlöscher – vor allem Fettbrandlöscher für Brände auf dem Herd – und Löschdecken. Hiermit kann man kleinere Entstehungsbrände noch löschen. Falls dies nicht möglich ist, sollte man andere Personen warnen und zusammen das Gebäude verlassen. Der Brandrauch ist extrem giftig, ein Einatmen muss unbedingt vermieden werden. Fenster und Türen sollten im Hinausgehen geschlossen werden, um dem Feuer Sauerstoff zu entziehen. Auch ist schnellstmöglich die Notrufnummer 112 zu wählen, nur die eigene Rettung oder die anderer Menschen – sofern das möglich ist – haben da Vorrang.

Wo findet man Schutzräume wie zum Beispiel Luftschutzbunker?

Von den ehemals rund 2000 Bunkeranlagen in Deutschland existieren nur noch rund 600. Meistens ist auch den staatlichen Einrichtungen nicht bekannt, in welchem Zustand sie sich befinden. Als wirkliche Bunker sind nur die wenigsten noch nutzbar. Aktuell werden die Bunker noch abgewickelt. Das bedeutet, dass man versucht, private Interessenten für eine Nutzung zu finden, um die Zahl der Bunker weiter zu reduzieren. Abgekürzt kann man sagen: Es gibt keine Bunker in Deutschland. Daher gilt: Wird Luftalarm ausgelöst, sollte man Schutz suchen, zum Beispiel in Kellern mit am besten mehren Ausgängen, und die Städte schnellstmöglich verlassen.

Welche Gefahrenstoffe sollte man kennen?

Ich glaube, dass man vom Durchschnittsmenschen hier keine Kenntnisse erwarten darf. Die Warnzeichen von Gefahrenstoffen gekoppelt mit entsprechenden Hinweisen auf Unfälle, auch über Gerüche, Rauchentwicklung oder offiziellen Meldungen sollten unabhängig vom konkreten Stoff immer in folgendem Verhalten resultieren: Den Abstand so weit wie möglich vergrößern und ansonsten Schutz, am besten in geschlossenen Räumen aufsuchen und die Luftzufuhr nach draußen kappen. Schließlich sollte man nach Informationen suchen und bei einsetzenden gesundheitlichen Schwierigkeiten den Notruf 112 wählen.

Zur Person: Prof. Dr. Henning G. Goersch ist Krisen- und Katastrophenforscher sowie Professor für Gefahrenabwehr und Bevölkerungsschutz an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management.

Von Talisa Moser/RND