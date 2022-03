Kommt doch kein „Tank-Rabatt“? Für Habeck ist Lindners Sprit-Zuschuss nur ein Vorschlag von vielen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat das „Nein“ zu einem Importstopp von russischem Öl und Gas verteidigt. „Wir dürfen auf keinen Fall Putin und Russland den Triumpf bieten, dass wir Maßnahmen wieder zurücknehmen müssen, weil wir sie nicht durchstehen“, sagte Habeck in der ARD-Talkshow „Anne Will“ am Sonntagabend. Doch bei Kohle, Öl und Gas wolle man sich Schritt für Schritt unabhängig machen. „Aber eben nicht sofort – das ist bitter.“

Von einem schnelle Embargo halte er nichts. „Wenn man jetzt den Schalter umlegt, wird es in Deutschland zu Lieferengpässen, zu Massenarbeitslosigkeit und Armut kommen.“ Diese Situation könne mehrere Jahre andauern.

Tank-Rabatt? Habeck sieht Lindners Ankündigung nur als „Vorschlag“

Habeck erklärte, dass ein Embargo mit höheren Preisen einhergehe. Schon jetzt würden die Preise steigen, obwohl die Lieferungen aus Russland zur Zeit weitergehen. Es sei bloß die Spekulation an den Märkten, die gerade für höhere Preise sorge. Er kündigte an, die Menschen in Deutschland entlasten zu wollen. „Die Hauptbelastung wird beim Heizen sein“, so Habeck. Doch auch Strom und Tanken seien teuer. Daher plane die Bundesregierung ein Entlastungspaket.

+++ Verfolgen Sie alle News zu Putins Krieg im Liveblog +++

Zuvor hatte bereits Finanzminister Christian Lindner (FDP) einen staatlichen Tank-Zuschuss angekündigt. Die Höhe stehe noch nicht fest, berichtete die „Bild“-Zeitung. Der FDP-Politiker plane aber laut dem Bericht, dass der Betrag beim Bezahlen an der Tankstelle abgezogen werden soll. Wusste Habeck von dieser Ankündigung? Zunächst wollte der Wirtschaftsminister Lindners „Tank-Rabatt“ nicht kommentieren. Dann erklärte er aber: Es seien „lauter Vorschläger auf dem Markt“. Es sei klug, sich einmal zusammenzusetzen und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Die Journalistin und deutsch-ukrainische Schriftstellerin Katja Petrowskaja warf bei „Anne Will“ der Bundesregierung vor, der Ukraine zu wenig zu helfen. „Was muss noch geschehen? Brauchen wir 100.000 Tote? Was brauchen wir, um den Himmel zu schließen und mehr Waffen zu liefern?“, fragte sie. Putin verstehe nur die Sprache der Härte. Der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil betonte, dass Deutschland bereits sehr viel für die Ukraine tue und getan habe. In der Vergangenheit habe man sich immer wieder mit Putin an einen Tisch gesetzt und gehofft, dass der Weg des Völkerrechts und der Diplomatie funktioniert. „Aus heutiger Sicht muss man sagen, das war eine Fehleinschätzung.“

Ein Energieembargo lehnt aber auch Klingbeil ab. Dieser Weg sei wegen der steigenden Energiepreise „nicht klug“. Er werde bei Veranstaltungen im Wahlkreis immer wieder von Menschen angesprochen, die sich Sorgen um den hohen Spritpreis machen.

Kiesewetter: Auch Russland kann uns den Hahn abdrehen

Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter mahnte, dass „uns auch Russland den Hahn abdrehen kann“. Deutschland müsse Putin „den Geldhahn abdrehen“, forderte er. Schließlich gehen aus der EU jeden Tag 600 bis 700 Millionen Euro für Energielieferungen an Russland. Auf Nord Stream 1 müsse man daher verzichten und den Menschen ehrlich sagen, welche Folgen das habe.

Klingbeil hält davon nichts: Aus seiner Sicht sei es nicht möglich, sofort unabhängig von russischem Öl und Gas zu sein. „Das würde ein massiver Schaden für die Wirtschaft bedeuten“, so Klingbeil. Er sieht zudem den sozialen Zusammenhalt gefährdet.

Doch was würde ein Energieembargo überhaupt bringen? Die Politikwissenschaftlerin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) gab zu bedenken, dass ein solcher Importstopp vor allem langfristige Effekte habe. „Es geht letztlich darum, wer länger durchhält.“ Sie plädierte daher für einen gestaffelten Ausstieg und eine Unterstützung durch die USA. Auch die Wirtschaftssanktionen gegen Russland wirken sich erst langfristig aus, so die Expertin.

Zu kurzfristigen Maßnahmen, wie Waffenlieferungen , erklärte sie: Die Frage nach weiteren militärischen Hilfen sei immer eine Abwägung, ob dies einen Krieg von 30 Nato-Staaten, darunter drei Atommächten, gegen Russland zur Folge haben könnte. Die bisherige Friedensordnung sieht sie zerstört. Man müsse jetzt überlegen, wie Deutschland in einem „konfrontativen Nebeneinander mit Russland“ bestehen kann.

Ukrainischer Außenminister: mehr Sanktionen

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba forderte in der Sendung von Deutschland schärfere Sanktionen. Er kritisierte, dass sich die Bundesregierung weigere, alle russische Banken aus dem Swift-System auszuschließen. „Wir brauchen mehr Sanktionen“, so Kuleba. „Sie haben dazu beigetragen, dass Russland so mächtig ist.“ Teile der russischen Militärfahrzeuge würden vom deutschen Unternehmen Bosch stammen, führt er als Beispiel an. Nun erhoffe sich die Ukraine von Deutschland die Unterstützung „mit allen möglichen Waffen“. Zudem soll sich die Bundesregierung für die EU-Mitgliedschaft der Ukraine einsetzen.

Erst die Ukraine, dann das Baltikum?

CDU-Politiker Kiesewetter äußerte die Sorge, dass Putin nach dem Fall der Ukraine nicht genug haben wird. „Wir müssen jetzt selbst Forderungen stellen“, so der CDU-Politiker und nannte unter anderem den Abzug von Mittelstreckenraketen aus Kaliningrad und den Truppenabzug aus den besetzten Gebieten Georgiens. Kiesewetter warnte zudem vor einem Angriff Russlands auf Moldawien und auf das Baltikum und verwies auf Putins Aussage, dass das Baltikum kein Existenzrecht habe, weil es früher eine Sowjetrepublik war. „Das müssen wir ernst und wörtlich nehmen.“

„Die Ausdehnung des Krieges steht unmittelbar bevor“, so Kiesewetter. In der Ostukraine würden die russische Truppen sehr schnell vorankommen. Ein Angriff auf Odessa stehe unmittelbar bevor und jetzt werde der Krieg auf den Westen der Ukraine ausgeweitet. Die schärfste Waffe Putins sei die Folgemigration – „viele Millionen Menschen“ werden die Ukraine verlassen, glaubt der Oberst a.D.

Von Sven Christian Schulz /RND