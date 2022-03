Reporter von Fox News in der Ukraine schwer verletzt

Benjamin Hall, ein britischer Reporter des US-Nachrichtensenders Fox News, ist während seiner Arbeit in Kiew in der Ukraine schwer verletzt worden. Das bestätigte der Sender am Montag. „Wir kennen nur sehr wenige Details, aber Ben ist in einem Krankenhaus und unsere Teams vor Ort versuchen weitere Informationen zu bekommen“, heißt es in einer internen Mitteilung von Fox-News-Chefin Suzanne Scott, aus der US-Medien zitieren. Der Sender bestätigte die Verletzung des 39-Jährigen auch während des Liveprogramms.

+++ Alle Entwicklungen zu Putins Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

Weiter heißt es in der Mitteilung: „Die Sicherheit unseres gesamten Teams von Journalisten in der Ukraine und den umgebenden Regionen hat höchste Priorität.“ Der Vorfall mache mit aller Schärfe deutlich, dass Journalisten, die aus Kriegsgebieten berichten, jeden Tag ihr Leben aufs Spiel setzten.

Der 39-jährige Hall ist ein britischer Journalist, der seit 2015 als Auslandskorrespondent für Fox News tätig ist. Er ist auch Autor des Buches „Inside ISIS: The Brutal Rise of a Terrorist Army“.

Erst am Wochenende war der US-Journalist Brent Renaud ukrainischen Angaben zufolge unweit von Kiew von russischen Soldaten beschossen und getötet worden. Ein weiterer Reporter wurde verletzt. Der Zwischenfall ereignete sich in der etwa zehn Kilometer nordwestlich der Hauptstadt gelegenen Ortschaft Irpin, wie die Polizei im Raum Kiew am Sonntag mitteilte. Die Angaben wurden auch von Vertretern der ukrainischen Regierung bestätigt.

RND/seb