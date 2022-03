Braucht es einen neuen Impfstoff gegen Omikron überhaupt noch?

Wie kann ein Impfstoff, der gegen eine Corona-Variante entwickelt wurde, auch gegen eine andere wirksam sein? Wenn Menschen gegen die Wirksamkeit der Impfung argumentieren wollen, berufen sie sich häufig auf die sogenannte Antigen-Erbsünde. Der Begriff klingt bedrohlich. Doch inzwischen zeigt sich immer deutlicher, dass das so benannte Phänomen sogar hilfreich ist in der Pandemie-Bekämpfung. Denn es sorgt dafür, dass die Impfstoffe, die gegen die ursprüngliche Version von Sars-Cov-2 gerichtet sind, bis heute wirken.

„Der Begriff der Antigen-Erbsünde wurde in den 1950er Jahren geprägt, als das Verständnis des Immunsystems noch weitaus schlechter war als heute“, erklärt Onur Boyman, Direktor der Klinik für Immunologie am Unispital Zürich. „Damals hatte man beobachtet, dass der erste Grippe-Virus-Stamm, mit dem ein Mensch infiziert wird, die Antikörper-Antwort auch gegen spätere Influenza-Varianten prägt.“ Mit anderen Worten - der Körper bekämpft eine neue Virusvariante vornehmlich mit Antikörpern, mit der er bereits die ursprünglichen Variante bekämpft hat. Die Befürchtung, die Forschende damals formulierten und die in impfkritischen Kreisen in Bezug auf die Corona-Impfung wiederholt wurde, war: Dass die Immunantwort dann eben festgefahren ist, auf diese altbekannten Antikörper, diese aber nicht mehr zur Abwehr neuer Varianten taugten.

Wettrennen Immunsystem gegen Viren

„Theoretisch kann eine solche Prägung positive und negative Auswirkungen haben“, sagt Boyman. „Bei den Covid-Impfungen haben wir allerdings bislang keine nachteiligen Folgen beobachtet - im Gegenteil wirken ja die ursprünglichen Impfstoffe bislang gegen die Sars-Cov-2 Varianten.“ Warum ist das so?

„Der Begriff beschreibt eigentlich, was bei einer Gedächtnisreaktion des Immunsystems immer passiert“, erklärt Boyman. „Wenn wir uns mit einem Erreger auseinandersetzen, den wir durch vorherige Infektion oder Impfung schon kennen, dann reagiert der Körper rasch mit der Bildung von Antikörpern und der Aktivierung von T-Zellen - das ist letztlich wie ein Wettrennen Immunsystem gegen Viren.“ Und bei diesem gehe es eben schneller, vorhandene Antikörper zu vermehren, auch wenn diese nicht immer perfekt passten, als von Grund auf neue Antikörper zu bilden. „Sogar, wenn Antikörper den Eintritt eines Virus in eine Zelle nicht verhindern, so können sie diesen dennoch verlangsamen und den Erreger für Fresszellen markieren“, sagt Boyman.

Booster mit hergebrachten Impfstoff vermehrt Antikörper

Erste Studien mit Affen zeigen: Sogar Antikörper, die den Eintritt des Virus in die Zelle verhindern - so genannte neutralisierende Antikörper - nehmen durch eine dritte Impfung mit dem seit anderthalb Jahren verwendeten Impfstoff von Moderna genau so stark zu, wie mit einem entsprechenden Omikron-Impfstoff. Erklärung: Als Gedächtnisreaktion werden aus der Menge der vorhandenen Antikörper durch die Omikron-Impfung diejenigen passenden vermehrt, die es schon gibt - das erhöht die Chance, das Wettrennen gegen das Virus zu gewinnen. Der Booster mit dem hergebrachten Impfstoff vermehrt diese Antikörper genauso gut. Es läuft darauf hinaus, dass die wirksamen Antikörper an Stellen binden, die sich beim Virus nicht verändern - weil sie unbedingt so bewahrt werden müssen, damit es noch in die Zelle hereinkommen kann.

„Die Antikörper, die Omikron immer noch neutralisieren, liegen vermutlich in dieser Rezeptorbindedomäne, aber außerhalb der Region, die sich verändert hat“, sagt Christian Münz, Professor für virale Immunbiologie an der Uni Zürich. „Aber selbst wenn nur wenige Prozent der nach Booster gebildeten Antikörper noch binden, dann reicht das aufgrund der hohen Antikörperspiegel aus, um das Virus noch einigermaßen zu neutralisieren.“

Auf angepassten Impfstoff zu warten, lohnt sich nicht

Allerdings schützt der Booster nur noch zu 50 Prozent vor Ansteckung. „Aus dem Serum bleibt durch die Omikron Mutationen eben nur ein kleiner Anteil von Antikörpern übrig, der die Invasion der Viren noch verhindern kann“, erklärt Christian Münz. „Und deren Konzentration nimmt mit Zeit ab, so dass symptomatische Infektionen mit größerem Abstand zur Booster Impfung wieder zunehmen.“

Was bedeutet dies alles für anstehende Impfungen? „Mit einem Booster auf einen möglicherweise angepassten Impfstoff zu warten, empfehle ich nicht“, sagt Onur Boyman. „Die mRNA-Impfstoffe schützen gut vor schweren Covid-19-Verläufen.“ Sie verringern das Risiko für eine Krankenhauseinweisung um circa 90 Prozent, das gilt sogar noch, wenn die Impfung mehr als drei Monate vergangen ist.

T-Zell-Antwort ist unempfindlich gegenüber Virusmutationen

„Die Boosterimpfung zeigt generell eine gute Wirkung gegen Virusvarianten einschließlich Omikron, wobei diese wohl eher mit der T-Zell-Abwehr zu tun hat als mit den neutralisierenden Antikörpern, die durch die Verwendung des Spike-Antigens im Impfstoff hervorgerufen werden sollen“, sagt Hartmut Hengel, Ärztlicher Direktor am Institut für Virologie des Uniklinikums Freiburg. So gennante zytotoxische T-Zellen erkennen spezifisch Körperzellen, die mit Sars-Cov-2 infiziert sind und töten sie, um die Neuproduktion von Viren zu unterbinden. Da jeder Mensch unterschiedliche T-Zellen, die jeweils verschiedene Fragmente von Proteinen (etwa des Spike) erkennen, ist dieser Arm des Immunsystems relativ unempfindlich gegenüber Mutationen. Das Virus kann nicht gleichzeitig gegen die Bekämpfung all der verschiedenen Fragmente resistent werden.

Israel hat die vierte Impfung mit dem bereits erhältlichen Impfstoff für alle eingeleitet - aber wohl eher, um die Omikron-Welle zu brechen, zwischenzeitlich hatte kein Land der Welt hat pro Kopf so viele Fälle. „Israel setzt die vierte Dosis wohl ein, weil man dort mit der dritten Impfung sehr früh dran war und die Impfquote auch nicht extrem hoch ist“, sagt Christian Münz. „Wahrscheinlich ging es also eher darum, die Welle noch mal abzubremsen, als um den individuellen Schutz bereits dreifach Geimpfter.“

Boosterwirkung lässt sich nicht beliebig steigern

Eine aktuelle Studie mit Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten zeigte, dass einer vierte Impfung zwar die Antikörperspiegel wieder steigen ließ - aber nur auf das Niveau, auf dem sie schon nach der dritten Impfung waren. Die T-Zell-Immunantwort verbesserte sich nicht mehr. Außerdem bekam der gleiche Prozentsatz der Menschen eine Sars-Cov-2-Infektion, gleichgültig ob dreifach oder vierfach geimpft. „Es deutet sich inzwischen an, dass sich die Boosterwirkung- wie bei anderen Impfungen auch –nicht beliebig steigern und wiederholen lässt“, sagt Hartmut Hengel vo der Uni Freiburg.

„Mit drei Impfungen ist man gut geschützt“, sagt Onur Boyman. „Eine vierte Impfung erachte ich im Moment nur für immunsupprimierte und ältere Menschen als notwendig.“ Für sie dürfte eine vierte Dosis allerdings oft sinnvoll sein. Auch hierauf deuten Informationen aus Israel hin, hier habe sich laut Gesundheitsministerium bei den über 60-Jährigen durch eine vierte Impfung das Risiko für eine Infektion halbiert und sei für eine schwere Erkrankung nochmal um Zweidrittel gesunken im Vergleich mit den nur dreifach Geimpften.

Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie etwa empfiehlt in einer Stellungnahme eine dreifache Immunisierung. „Eine SARS-CoV-2-Infektion kann ein Teil dieser drei Immunisierungen sein.“

Wie stark mutiert Sars-CoV-2 noch?

Aber gilt das auch noch für sehr stark veränderte Varianten? „Falls sich das Virus sich sehr stark verändert, könnten Gedächtnis-Antikörper gar nicht mehr passen“, sagt Onur Boyman. „Aber dann würde eben eine neue Immunantwort anspringen.“ Das wäre der Zeitpunkt, zu dem eine Vorimmunität gegen Ansteckung kaum noch wirken könnte - ob Sars-Cov-2 wirklich jemals so stark mutieren wird, ist unklar. „Spätestens dann bräuchten wir einen angepassten Impfstoff“, sagt Boyman.

Mit den bereits zugelassenen Impfstoffen weiter impfen zu können, hätte viele Vorteile. Die bewährten Produktionslinie der Hersteller müssten nicht umgestellt werden, es gäbe kein Produkt, dass als „alter“ Impfstoff schwer verkäuflich würde - und es würde sich nicht die Frage stellen, ob ein „neuer“ Impfstoff gegen „alte“ Varianten noch helfen würde. Denn diese - etwa Delta - könnten sich in Nischen halten und eines Tages zurückkehren. Aktuelle Studien deuten jedenfalls daraufhin, dass eine Infektion mit Omikron alleine bei Ungeimpften kaum gegen die Delta-Variante schützt. „In einem neuen Impfstoff würde man deshalb am besten die ursprüngliche plus die Omikron-Variante einschließen“, sagt Christian Münz. „Ob aber die Omikron-Impfstoffe wirksamer sind gegen Omikron als die bereits zugelassenen, müssen weitere Studien erst noch beweisen.“

Von Frederik Jötten/RND