„Ein Traum wird wahr“: The Weeknd hat Gastrolle bei den „Simpsons“

Die Rolling Stones, Paul McCartney, Tony Hawk, 50 Cent, Elton John oder Richard Gere – die Liste der Promis mit Gastauftritten in der Zeichentrickserie „Die Simpsons“ ist schier endlos lang. Am Sonntag kommt ein weiterer dazu: Musikstar The Weeknd leiht zwei Figuren, einem jungen Influencer und dessen Vater, seine Stimme. „Ein Traum wird wahr“, schrieb der Kanadier bei Twitter und teilte einige Fotos aus der Folge „Bart the Cool Kid“.

„The Weeknd ist ein großer Animationsfan, er hat sich an uns gewandt, worüber wir uns sehr gefreut haben“, sagte der Autor der Episode, Ryan Koh, dem Portal „TV Insider“. „Er ist ein sehr cooler Mensch, also schien er wie geschaffen, um einen sehr coolen Jungen und seinen sehr coolen Vater zu spielen.“ Die beiden Charaktere, die er spiele, seien unglaublich reich und superselbstbewusst. „Wir haben gehofft, dass The Weeknd, da er ein unglaublich reicher Musikmegastar ist, auch super selbstbewusst sein würde. Und tatsächlich verströmte er diese Stimmung.“

In der Folge freundet sich Bart mit dem von The Weeknd gesprochenen Influencer an, was Homer gar nicht gefällt: Der zettelt daraufhin eine Rebellion von Verlierer-Vätern gegen sie an. „Homer fühlt sich zurückgelassen und eifersüchtig, also trägt er zum Ausgleich Skaterwear. Er wird einen Aufstand seiner Loser-Väter mittleren Alters anführen, um ‚verrückte Klamotten zu tragen, die sie nicht verstehen‘, um sich wieder jung und cool zu fühlen“, so Koh.

Die Folge läuft am Sonntagabend 20 Uhr (Ortszeit) in den USA. Wann sie in Deutschland zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.

