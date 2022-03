Zweite „Bridgerton“-Staffel startet: Neues Juwel, neue Liebe

Elegante Kleider, ausladende Tanzflächen, Lords und edle Damen: „Bridgerton“ ist zurück. Die Königin sucht wieder nach ihrem Juwel der Ballsaison: einer jungen Frau, die besonders heiratswert ist. Um die sich die Verehrer nur so schlagen – aber natürlich auf die feine Art. Zur Not im Duell.

Die Familie Bridgerton, die in der ersten Staffel der Netflix-Serie bereits die älteste Tochter Daphne (Phoebe Dynevor) unter die Haube gebracht hat, will gleich zwei Familienmitglieder vermählen. Der pflichtbewusste Vizegraf Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) soll seine Vizegräfin finden, und die so gar nicht damenhafte Eloise (Claudia Jessie) – so sieht es zumindest die Mutter – soll ebenfalls auf den Heiratsmarkt.

Anthony Bridgerton rückt in den Fokus der Serie

Ersterer wird, so sieht es die Buchvorlage von Julia Quinn vor, zur neuen Hauptfigur. Daphne, deren Liebesgeschichte mit Herzog Simon Basset (Regé-Jean Page) in der ersten Staffel viele faszinierte, spielt nur noch eine Nebenrolle. Der Herzog, der sich in die Herzen der Zuschauenden spielte und mittlerweile sogar als Bond-Nachfolger gehandelt wird, kommt nicht mehr vor.

Jonathan Bailey als Anthony und „Sex Education“-Star Simone Ashley als Kate, die neue weibliche Hauptrolle, haben es nicht einfach, den Verlust wettzumachen. Trotz von Serienschöpferin Shonda Rhimes herausbeschworener imposanter Bilder der Londoner Adelsgesellschafts des 19. Jahrhunderts dauert es, bis der Zauber und das Einheimelnde der ersten Staffel sich wieder entfalten können. Sexszenen sind diesmal rar. Tiefe Blicke müssen reichen.

Kate verzückt, Anthony macht es einem nicht leicht

Kate, die – nicht ganz uneigennützig – für ihre jüngere Schwester Edwina Sharma (Charithra Chandran) einen passenden Ehemann finden und selbst ledig bleiben möchte, macht es einem dabei einfach. So schön unangepasst und eigensinnig verhält sie sich in dieser feinen Gesellschaft, in der doch alles auf Angepasstheit ausgerichtet ist. Der Zugang zu Anthony hingegen fällt schwerer. Zu pflichtbewusst und kühl ist er. Da hilft es auch nicht, dass man erfährt, warum er so ein Eisklotz ist. Das anziehende Rebellische des Dukes fehlt ihm.

Dennoch entfaltet sich die Geschichte: Anthony, der ganz unromantisch nach einer guten Ehepartie sucht, wirbt um Edwina, die auf eine Liebesheirat hofft. Doch viel zu lieblich, zu naiv wirkt die junge Edwina neben dem Vizegrafen – ja, gar in der ganzen Bridgerton-Familie, die doch trotz ihres Ansehens in der Gesellschaft, das diesmal zwischenzeitig in Verruf gerät, im Gegensatz zu Edwina so gar nicht auf den Mund gefallen ist. Die Szenen mit den beiden zusammen langweilen fast. Doch wird der Kontrast zur rebellischen Schwester Kate nur umso deutlicher – zu der sich Anthony fast unaufhaltsam hingezogen fühlt.

Unterhaltsame Dreiecksgeschichte

Es entspinnt sich eine unterhaltsame Dreiecksgeschichte, die in Teilen sehr vorhersehbar ist. Doch das ist nicht weiter schlimm – das war auch in Staffel eins schon so. Es geht hier mehr ums Emotionale, den Zauber einer Liebesgeschichte in dieser aus heutiger Sicht gänzlich altmodischen Adelsgesellschaft, die immer wieder durch Charaktere wie Kate oder die junge Eloise hinterfragt wird. Sie sind die Feministinnen der Serie, spielen innerhalb des Regelkonstruktes nach ihren eigenen Regeln.

Und dann ist da – nicht zu vergessen! – noch Lady Whistledown, die auch diese Saison wieder die Gesellschaft und die Königin auf Trab hält, Intrigen spinnt und weiterhin unauffindbar zu bleiben scheint. Die Zuschauer und Zuschauerinnen sind dabei einen Schritt voraus, und wissen schon, dass Penelope Featherington (Nicola Coughlan) hinter der Klatschautorin steckt. Die diesmal in ein ganz schönes Dilemma gerät. Ob sie in dieser Staffel ertappt wird und die Queen sie entlarvt? Diese setzt jedenfalls alles daran - und hat noch Zeit. Zwei weitere Staffeln sind bereits bestätigt. Die Adelsabenteuer sind noch nicht am Ende.

Von Hannah Scheiwe/RND