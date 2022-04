Wird der Nutzen von Homöopathie überschätzt? Neue Studie gibt Hinweise

Viele Menschen glauben, dass ihnen homöopathische Arzneimittel helfen. Und nicht nur Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen, auch etliche Ärzte und Ärztinnen bieten die Homöopathie als Behandlungsverfahren an. Dabei widersprechen die Grundideen, auf denen die Homöopathie basiert, wissenschaftlichen Prinzipien.

So sieht die Homöopathie eine Behandlung mit Substanzen vor, die in normaler Dosierung ähnliche Beschwerden hervorrufen würden wie die, unter denen ein Patient oder eine Patientin bereits leidet. Homöopathische Arzneimittel werden hierbei aber so stark verdünnt, dass darin so gut wie kein oder gar kein Wirkstoff mehr nachweisbar ist. Erreicht werden soll eine Wirksamkeit angeblich durch ein „Gedächtnis des Wassers“, für dessen Existenz es jedoch keine Belege gibt.

Eine medizinische Wirkung ist von homöopathischen Tinkturen und Globuli aus wissenschaftlicher Sicht nicht zu erwarten. Darauf weisen auch Fachgesellschaften regelmäßig hin.

Homöopathie: Studien wurden nachträglich angepasst

Das European Academies Science Advisory Council (EASAC), ein Zusammenschluss nationaler Wissenschaftsakademien der EU, hatte im vergangenen Jahr eine Stellungnahme veröffentlicht. Darin heißt es, die wissenschaftlichen Standards der Homöopathie seien „inplausibel“ und stimmten „nicht mit etablierten wissenschaftlichen Konzepten überein.“ Was deren Wirksamkeit angehe, so könne ein Placeboeffekt zwar bei einzelnen Patienten und Patientinnen auftreten. Es gebe aber keinen belastbaren, reproduzierbaren Beweis, dass Homöopathie über einen Placeboeffekt hinaus wirkt.

Ein Placeboeffekt ist bei jeder Art von medizinischer Behandlung und bei der Einnahme jeder Art von Medikamenten zu beobachten. So führt allein die Erwartungshandlung meist dazu, dass sich Erkrankte besser fühlen, auch wenn sie ein wirkstoffloses Scheinmedikament eingenommen haben.

Ein Effekt homöopathischer Behandlungen über den Placeboeffekt hinaus wurde in Studien tatsächlich nur vereinzelt festgestellt. Und Forschende aus Österreich zweifeln in einer Veröffentlichung die Aussagekraft dieser Studien an. Ein Team von der Donau-Universität Krems und dem Cochrane-Zentrum Österreich hat genauer untersucht, welche Studien zu einer Wirksamkeit der Homöopathie über den Placeboeffekt hinaus überhaupt veröffentlicht wurden. Sie untersuchten auch, ob solche Studien in ein Register eingetragen worden waren.

Der Eintrag in ein Register bei Studienbeginn gilt als gute wissenschaftliche Praxis. Bei der Registrierung werden die wichtigsten Eckpunkte zu einer Untersuchung, also deren Fragestellung und Zielsetzung, festgehalten. Dadurch soll vermieden werden, dass das Studienziel nachträglich abgeändert wird. Außerdem soll die Registrierung verhindern, dass Studien mit unerwünschten Ergebnissen nicht veröffentlicht werden.

Homöopathiestudien: Zielvorgaben werden oft geändert

38 Prozent der im Untersuchungszeitraum registrierten Homöopathiestudien waren der österreichischen Analyse zufolge nicht publiziert worden: Was darauf hindeutet, das sie mit erhöhter Wahrscheinlichkeit nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hatten. In rund 25 Prozent der veröffentlichten und zuvor registrierten Studien waren nachträglich die Zielvorgaben abgeändert worden. So wurde etwa neu definiert, nach welchen Kriterien ein Nutzen der Behandlung als belegt gelten sollte. 53 Prozent der veröffentlichten Studien waren zudem zuvor nicht registriert worden. Es ließ sich also nicht nachvollziehen, ob auch hierbei Zielvorgaben nachträglich geändert worden waren.

Die Forschenden hatten sich auch zwei Übersichtsstudien genauer angesehen, auf die sich Anhängerinnen und Anhänger der Homöopathie oft berufen, weil darin ein Effekt, der über den Placeboeffekt hinausging, festgestellt worden war. Dabei zeigte sich, dass vor allem nicht-registrierte Studien einen Effekt der Homöopathie ergeben hatten: also Studien, bei denen nicht klar war, ob sich die Kriterien für einen Behandlungserfolg nachträglich angepasst wurden. Wurden nur die Ergebnisse von registrierten Studien berücksichtigt, so zeigte sich kein Effekt.

Die Schlussfolgerung der Autoren und Autorinnen lautet, dass der Effekt der Homöopathie in Übersichtsstudien überschätzt werden könnte. Sie weisen allerdings auch darauf hin, dass Studien zu anderen Arzneimitteln ebenfalls oft nicht veröffentlicht werden – auch hier sind solche Effekte also möglich.

Kritik an der Erstattung durch Krankenkassen

Wegen des fehlenden Nutzennachweises gibt es immer wieder Kritik an der Erstattung homöopathischer Arzneimittel durch die Krankenkassen. Homöopathische Arzneimittel sind bei Kindern bis zum Alter von zwölf Jahren eine Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherungen. Viele Krankenkassen übernehmen zudem freiwillig die Kosten bei Erwachsenen und älteren Kindern. Das liegt zum einen an der großen Nachfrage. Außerdem ist wegen des nicht vorhandenen oder minimalen Wirkstoffgehalts von homöopathischen Arzneimitteln in der Regel keine schädliche Wirkung zu erwarten.

Zumindest dann nicht, wenn sie zur Behandlung leichter Symptome oder begleitend zu einer klassischen Arzneimitteltherapie eingesetzt werden. Schaden kann Homöopathie aber dann, wenn ernsthaft Erkrankte ausschließlich auf Globuli setzen und auf eine andere Behandlung mit erwiesenem Nutzen verzichten. Davor warnt unter anderem die unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD). Die UPD hat sich auch gegen eine Erstattung homöopathischer Arzneimittel durch die Krankenkassen ausgesprochen.

Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist erklärter Homöopathiegegner und hatte sich schon lange vor seiner Zeit als Minister gegen eine Erstattung durch die Krankenkassen ausgesprochen. Vor Kurzem hatte Lauterbach getwittert, die Homöopathie habe „keinen Platz in der modernen Medizin“. Noch ist aber unklar, ob sich an der Erstattungsfähigkeit homöopathischer Medikamente tatsächlich etwas ändern wird.

Von Irene Habich/RND