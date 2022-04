NDR-Chef im RND-Gespräch: „Die Quote im Fernsehen ist nicht mehr so wichtig“

Herr Knuth, ARD und ZDF werden voraussichtlich mit einem neu formulierten Programmauftrag ins Jahr 2023 starten. Ihre Prognose: Was bleibt? Was wird anders sein beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk?

Neu könnte sein, dass uns die Medienpolitik mehr Flexibilität einräumen wird. Das fände ich sinnvoll und begrüßenswert. Bisher sind wir bei unseren Angeboten noch sehr auf Linearität geeicht – also auf die klassische Verbreitung über Radio und Fernsehen. Die Mediennutzung verändert sich aber sehr schnell, und die Mehrzahl der unter 50-Jährigen nutzt Medien längst auch über Plattformen, Webangebote, Streamingportale. Dem sollte der neue Auftrag aus meiner Sicht gerecht werden. Wir müssen wegkommen von der strengen Beauftragung durch die Politik, welchen konkreten Fernsehsender und welche Radioprogramme wir anbieten sollen.

Sie sprechen die Tatsache an, dass die zuständigen Bundesländer künftig nicht mehr über das Schicksal jedes Senders einzeln befinden. Sie dürfen zwar keinen neuen Sender selbst starten, aber entscheiden, ob Sie zum Beispiel ZDFneo, Tagesschau24, ONE oder ARD-Alpha ins Internet verlegen. Das betrifft den Ausspielweg. Aber was erwartet die Gesellschaft in Zukunft inhaltlich von Ihnen?

Sie erwartet von uns, dass wir unsere Inhalte in den Kernbereichen Information, Beratung, Kultur und Unterhaltung stärker plattformübergreifend anbieten – und dass wir unsere Beiträge clustern, also synergetischer zusammenarbeiten. Ein Beispiel: In unserem NDR-Informationshaus hier in Hamburg-Lokstedt arbeiten Fernseh-, Radio- und Onlineteams gemeinsam und konzentriert an Nachrichten für Norddeutschland, die dann bei „NDR Info“, auf NDR.de oder im NDR Fernsehen laufen. Das ist die Zukunft: Wir müssen alle Inhalte über alle Verbreitungswege hinweg denken. Und natürlich sieht eine Instagram-Story dann anders aus als ein „Hallo Niedersachsen“-Beitrag um 19.30 Uhr.

Die Neugestaltung des „Medienänderungsstaatsvertrags“ hat viel länger gedauert als geplant. Was waren aus Ihrer Sicht die Knackpunkte?

Die Diskussion läuft ja noch. Im Juni sollen die 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten den Entwurf verabschieden, danach geht der Vertrag in die Landtage. Ich denke, dass die Plattformfrage politisch unstrittig war. Allen ist bewusst, dass wir die Menschen da erreichen müssen, wo sie Inhalte suchen. Deshalb ist zum Beispiel die „tagesschau“ auch bei Tiktok. Ein Knackpunkt ist noch, in welchem Umfang die Unterhaltung Bestandteil des Auftragskerns bleibt.

Die zuständigen Bundesländer waren lange sehr unglücklich mit den mangelhaften Sparbemühungen von ARD und ZDF. Manche Medienpolitiker empfanden die „Strukturreform“ von 2017 gar als eine Art persönliche Beleidigung: ein bisschen Synergieeffekte hier, ein paar Zusammenlegungen da. Aber ein großer Wurf war das nicht. Bis 2028, hieß es, wolle man 1,2 Milliarden Euro einsparen. Das ist nicht viel.

Unsere Lage beim NDR ist eine andere. Ich bin im dritten Jahr NDR-Intendant, und ich habe anfangs viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, wo wir kürzen und wo wir einschneiden.

Trotzdem: Bei 8,1 Milliarden Euro sicheren Beitragseinnahmen pro Jahr reduziert sich die Einsparsumme rein rechnerisch auf übersichtliche 1,5 bis 2 Prozent jährlich. Das kann nicht wirklich wehtun – es sei denn, man kommt aus dem Schlaraffenland.

Mehr als zehn Jahre lang ist der Rundfunkbeitrag nicht angehoben worden. Außerdem geht es beim NDR eher um 7 Prozent im Jahr, das sind 300 Millionen Euro in vier Jahren, die wir auf möglichst programmschonende Art und Weise kürzen mussten und müssen. Für diese Entscheidungen haben mir die vier norddeutschen Bundesländer großes Verständnis entgegengebracht.

Tatsächlich? Die Stimmung war durchaus gereizt. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil sagte über den ARD-Reformplan: „Das Ergebnis war ernüchternd.“

In den Gesprächen, die ich geführt habe, war immer klar: Der NDR-Intendant ist dafür verantwortlich, dass die Bilanz für jede Beitragsperiode ausgeglichen ist. Und das haben wir erreicht. Wir haben ja klare Vorgaben zu erfüllen. Und das tun wir. Zum Beispiel werden wir NDR-eigene Bürogebäude im Wert von etwa 25 Millionen Euro verkaufen. Das entspricht einem knappen Zehntel der gesamten Kürzungssumme, die der NDR in vier Jahren stemmen muss. Wir haben den Produktionsaufwand verringert. Und wir haben, was das Programm angeht, nicht an der Regionalität und Information gespart, sondern eher in den Bereichen Unterhaltung, Fiktion oder Sport.

Es geht jetzt ums große Ganze, nämlich um die Frage, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Deutschland leisten soll. Was ist Ihre Idealvorstellung von ARD und ZDF?

Die große Frage bis zum Ende dieses Jahrzehnts lautet: Wofür werden Menschen bereit sein, aus Überzeugung Rundfunkbeitrag zu zahlen? Darum geht es. Und am wichtigsten ist dabei, dass wir sie mit einem möglichst umfangreichen Angebot in ihrer jeweiligen Lebenswelt erreichen – und sie durch verlässliche, geprüfte und glaubwürdige Informationen in den Stand setzen, sich eine Meinung zu bilden. Das wirkt in bestem Sinne demokratieerhaltend und -stabilisierend. Das ist unsere Aufgabe. Hinzu kommt: Lineares Fernsehen hat immer noch die Fähigkeit, mit Fußball-Länderspielen, dem „Tatort“ oder großen Liveshows Lagerfeuerstimmung zu erzeugen, also ein gesellschaftsverbindendes, generationsübergreifendes Gemeinschaftsgefühl.

Und was ist nicht länger Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?

Das ist natürlich die Frage, mit der wir uns am schwersten tun. Verzicht oder Veränderung ist nie einfach, weil es bei uns auch immer bedeutet, dass wir Programmangebote streichen. Wir haben beispielsweise im Radio Teile des Kinderprogramms aus dem Linearen ins Nonlineare verlagert, wir verzichten auf einen NDR-„Tatort“ im Jahr oder auf das tägliche Angebot „Mein Nachmittag“ im NDR Fernsehen. Wir haben viele Dinge gestrafft – aber das, was mich zu Beginn meiner Amtszeit besonders beschäftigt hat, war die öffentlich gestellte Frage, ob ich als noch neuer Intendant „Kultur vernichte“, weil wir das sechsmal im Jahr stattfindende „Bücher-Journal“ mit sehr wenig Zuschauerinnen und Zuschauern im NDR Fernsehen abgeschafft haben, obwohl ich gleichzeitig versprochen hatte, dafür etwas Neues anzubieten. Es gab offene Briefe, unterzeichnet von Hunderten Kulturschaffenden.

Sie meinen: Kürzen ist schwer, weil immer irgendjemand sauer sein wird.

Natürlich. Man nimmt etwas weg, was Menschen wichtig ist. Es gibt immer eine Interessensgruppe, die an dem Alten so festhält, dass man mit Neuem gar nicht punkten kann.

Aber das kann ja kein Grund sein zu zögern. Das kann Sie doch unmöglich überrascht haben.

Im Rückblick gesehen würde ich das heute anders machen. Wir haben ja zum Beispiel einen inzwischen sehr erfolgreichen Bücherpodcast namens „eat.READ.sleep“ gestartet. Heute würde ich wohl zuerst das Neue etablieren und dann sagen: Wir müssen auch etwas bleiben lassen. Es ist nie beifallsumtost, etwas wegzulassen. Und gerade im Kernbereich Kultur ist die Sensibilität der traditionsbewussten Zielgruppe besonders stark ausgeprägt – anders, als wenn Sie zum Beispiel den Sportrechteetat beschneiden. Da gibt es weniger Proteste.

Stichwort „beschneiden“: Einzelne Stimmen aus der FDP oder der AfD würden ARD und ZDF gern verschmelzen. Warum braucht es beide Sender?

Weil Vielfalt und Pluralität für den demokratischen Austausch, für Diskurs und Meinungs- und Willensbildung essentiell sind. Aus diesem Grund habe ich auch Interesse daran, dass die Vielfalt der deutschen Presselandschaft erhalten bleibt. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Pluralität und unterschiedliche Betrachtungswinkel auf die Welt von heute tun einer Gesellschaft gut.

Wie gut es den deutschen Zeitungen geht, haben Sie ja mit in der Hand – indem sie im Internet nicht beitragsfinanziert mit digitalen Texten das Verlagsgeschäft untergraben.

Ich habe kein Interesse daran, Verlage zu attackieren. Das ist nicht unser Ziel. Ich wünsche mir eine vernünftige, gewachsene und auf Vertrauen basierende Koexistenz. Wir wollen und dürfen nicht das Proprium der Verlage angreifen: das Lokale. Wir bieten sogar an, Fernsehbeiträge, Bewegtbild generell, privaten Verlagen und deren Onlineangeboten kostenlos zur Verfügung zu stellen. Unsere Beiträge sind bereits durch die Gesellschaft bezahlt, Verlage können sie gern in ihrem Sinne verwenden. Wir sitzen im selben Boot, aber wir müssen uns gegenseitig Luft lassen zu atmen. Die Bedeutung von Live-Bewegtbild nimmt kontinuierlich zu. Das wird der Goldstandard werden.

Das heißt auch: Sie rechnen damit, dass Amazon und Netflix eines Tages auch TV-Nachrichten machen?

Ich glaube, sie werden das nicht dort tun, wo Regionalverlage oder wir als Landesrundfunkanstalten stark sind. Amazon und Netflix werden nicht in die Regionen gehen. Aber wenn es um Weltnachrichten geht: Diese Konzerne hätten das Geld dafür. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in den Regionen und in der Information generell stark bleiben.

Umgekehrt sind Amazon und Netflix extrem stark in einem Bereich, der im neuen ARD/ZDF-Auftrag noch heftig diskutiert wird: der Unterhaltung. Manche Medienpolitiker finden, man könne die Unterhaltung doch den Privaten überlassen und sich auf Bildung, Kultur und Politik konzentrieren. Wie sehen Sie das?

Dafür müssen wir erst mal klären, was alles zur Unterhaltung dazugehört. Denn das ist viel. Das ist „extra 3″, das sind unsere „Tatorte“, das ist der „Polizeiruf 110″ aus Rostock. In der Debatte geht es immer um Unterhaltungsformen, die eher mit Schlagermusik oder Ähnlichem konnotiert sind. Immer wieder ist vom „Musikantenstadl“ die Rede – obwohl es den seit sieben Jahren nicht mehr gibt.

Sie meinen, da hat die Medienpolitik einen zu engen Begriff von „Unterhaltung“?

Zumindest scheint mir der höchste Grad der Trennschärfe noch nicht erreicht. Vielen ist gar nicht klar, wie vielfältig Unterhaltung ist. Dazu kommt die integrative Kraft: Wir transportieren und definieren über Unterhaltung große Teile des Gesellschaftsbildes mit, also auch Rollenmodelle und Diversität. Und Unterhaltung bedeutet auch: „Anne Will“ hat am Sonntagabend mit einem starken „Tatort“ im Vorlauf bis zu 1,5 Millionen Zuschauer mehr als ohne.

Im Entwurf für den neuen Auftrag ist die Unterhaltung ausgeklammert und klingt wie ein Stiefkind. Die genaue Formulierung lautet: „Die öffentlich-rechtlichen Angebote haben [im Schwerpunkt] der Kultur, Bildung, Information und Beratung zu dienen. Unterhaltung, die einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entspricht, ist Teil des Auftrags.“ Sind Sie glücklich mit diesem Kompromiss?

Ich weiß nicht, warum nur die Unterhaltung einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entsprechen soll. Ich würde sagen: Wie auch alle anderen Beauftragungselemente muss selbstverständlich auch die Unterhaltung diese Kriterien erfüllen.

Warum hat Unterhaltung dieses Schmuddelimage?

Ich glaube, dass Unterhaltung als etwas zu Leichtfüßiges angesehen wird, das der von einigen angenommenen Schwere unseres Auftrags angeblich nicht gerecht wird. Aber das ist falsch. Unterhaltung kann auch Information sein oder Kultur. Kultur kann auch Unterhaltung sein. Die Grenzen sind fließend. Ich habe manchmal den Eindruck, dass dahinter diese leicht snobistische, elitäre Haltung steht, Unterhaltung sei irgendwie klebrig und würde unseren Werten nicht gerecht. Auch das ist falsch. Unsere Unterhaltung unterscheidet sich außerdem klar von der privaten Konkurrenz. Wir würden doch im Ersten niemals das „Dschungelcamp“ zeigen.

Sie fürchten, dass ARD und ZDF Studienratsfernsehen für eine interessierte Kulturelite werden könnten, aber den Massenspaß aus dem Blick verlieren?

Das nicht, aber wenn man ein Rundfunk für alle sein will und soll, kann man den Unterhaltungsauftrag nicht auf diese Weise begrenzen. Man muss ihn eher dehnen und weiten. Ich höre gelegentlich: Nein, den „Tatort“ meinen wir nicht, und Comedy und Kabarett meinen wir auch nicht. Dann frage ich: Was meint ihr denn dann?

Und?

Dann kommt das Beispiel „Musikantenstadl“, den es nicht mehr gibt. Ich finde jedenfalls, dass wir den Homo ludens, den spielenden Menschen, der sich nach Zerstreuung sehnt, nicht geringer achten sollten als den Hardcore-Infojunkie. Auch der zahlt Rundfunkbeitrag. Und auch der hat Anspruch darauf, dass wir ihn versorgen. Meine Idee von Unterhaltung ist ein Angebot, das die Satiresendung „extra3″ genauso hoch schätzt wie die Radiocomedy „Wir sind die Freeses“ bei NDR 2, weil es intelligente Preziosen sind.

Öffentlich-Rechtliche und Private sollen sich künftig im Programm noch „klarer unterscheiden“. Was soll das bedeuten?

Ich beobachte etwas Interessantes: Die privaten Konkurrenten, die uns vor zehn Jahren vorgeworfen haben, dass wir als ARD und ZDF „Seniorenfernsehen“ machen, kopieren uns jetzt an mancher Stelle. Jedenfalls, wenn es um lineare Sender geht.

Sie meinen das stärkere Bemühen von RTL und Pro Sieben um ältere Zuschauer und mehr Seriosität mit mehr Nachrichten. Linda Zervakis ist zu Pro Sieben gewechselt, Jan Hofer und Pinar Atalay zu RTL. Beide Sender wollen seriöser, um nicht zu sagen: öffentlich-rechtlicher werden. Wie soll man sich da abgrenzen?

Ich sage selbstbewusst: Im Informationsbereich setzen wir die Standards. Und ich freue mich über jeden, der Pluralität in dieser Gesellschaft mitorganisiert. Aber das Original sind wir: ein fein kalibriertes Gesamtkunstwerk namens ARD.

Stephan Schmitter, der Geschäftsführer von RTL News, sagt nicht minder selbstbewusst: „Wir sind im Angriffsmodus.“ Was antworten Sie?

Ein hochgeschätzter Kollege. Aber das muss er ja sagen. Ich antworte: Wir haben auch viel vor. Sie wissen, dass wir Tagesschau 24 gerade ausbauen mit dem Anspruch, bei Breaking News sofort einzusteigen. Und wir produzieren direkt nebenan NDR Info und seit vergangenem Jahr die „ARD Infonacht“ für die ganze ARD. Wenn wir das alles vernetzen, und zwar inklusive der Radiokolleginnen und -kollegen, kann ich nur sagen: Auch wir sind in Sachen Echtzeitinformation im Angriffsmodus.

Tagesschau 24 soll bis 2024 zum nationalen Nachrichtensender nach CNN-Vorbild aufgewertet werden. Phoenix dagegen soll von „planbaren Liveereignissen“ geprägt bleiben. Diese Abgrenzung versteht doch kein Normalzuschauer.

Das muss er auch gar nicht. Er muss nur die Sicherheit haben, dass er in dem Moment, in dem er ein Informationsbedürfnis hat, bei uns in guten Händen ist. Und dass er, wenn es um die hochschnellende, züngelnde Tagesaktualität geht, zu Tagesschau 24 gehen sollte. Und wenn er Sonntagmittag die Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz und die anschließende Debatte in voller Länge sehen will, ist er bei Phoenix richtig.

Aber das ZDF war auch nicht glücklich: Die ARD dürfe den Auftrag des Gemeinschaftssenders Phoenix nicht einfach einseitig umwidmen, sagte der Intendant Norbert Himmler. Hat er recht?

Die Wogen glätten sich auch wieder. Wir kommen uns in Wahrheit nicht ins Gehege, sondern agieren komplementär. Der Auftrag und die Finanzierung von Phoenix sind nicht tangiert. Wir haben beschlossen, Tagesschau 24 auf evolutionäre Weise zu stärken und auszubauen. Dieser Beschluss fiel übrigens vor den Ereignissen in der Ukraine. Aber natürlich haben diese Wochen des Krieges Tagesschau 24 und die Notwendigkeit eines starken ARD-Nachrichtenkanals noch einmal in den Fokus gerückt.

Der Krieg in der Ukraine führt uns allen gerade vor Augen, wie wichtig unabhängiger und freier Journalismus ist. Zynisch gefragt: Nützt Ihnen diese Weltkrise in der Debatte um Ihre Legitimation?

Die Nutzungszahlen sind stark angestiegen. Das zeigt mir, wie enorm die Nachfrage nach linearen und non-linearen Informationen gerade ist. Wir können sehr gut damit argumentieren, dass unser Angebot so angenommen wird, wie wir uns das gedacht haben. Das hilft, wenn es ums große Ganze geht.

Im neuen Auftrag ist auch die Rede von einer Verpflichtung der Sender zur „Gewährleistung einer unabhängigen, sachlichen, wahrheitsgemäßen und umfassenden Information und Berichterstattung sowie zur Objektivität und Unparteilichkeit“. Gab‘s die bisher nicht?

Doch, natürlich.

Aber „Objektivität“? Dann könnte es ja keine Kommentare mehr geben. Müsste es nicht eher heißen: zum „Pluralismus“?

Ja. Pluralismus ist der Schlüssel. Wir sind ein durch und durch plurales, journalistisches Instrument, das Menschen mit unterschiedlichen berufs- und lebensbiografischen Hintergründen mit Informationen versorgt. Und wir werden immer wieder feststellen, dass die Weltsicht in Hamburg-Blankenese oder Hannover-Linden sich in manchen Punkten erheblich unterscheidet von der in Neubrandenburg, Heide (Holstein) oder Oldenburg. Das müssen wir berücksichtigen. Manche sind in der digitalen Wissensökonomie zu Hause, manche leben in ländlichem Umfeld und haben, wenn sie 60 Kilometer zum nächsten Hausarzt fahren, eine ganz andere Sicht auf Benzinpreise und den Klimawandel als in der Großstadt.

Haben Sie Teile dieser Menschen bisher vernachlässigt?

Das glaube ich nicht.

Christine Strobl, die ARD-Programmdirektorin, sagt: „Wir haben Teile der Bevölkerung verloren.“ Stimmt das?

Wir erreichen als NDR jeden Tag knapp 70 Prozent der Norddeutschen. Und die 30 Prozent, die wir nicht erreichen, müssen wir uns genau anschauen, um auch sie für unsere Angebote zu gewinnen. Und wir müssen uns klarmachen, dass die Berichterstattung eines Korrespondenten oder einer Korrespondentin in Neubrandenburg oder Greifswald für unsere Legitimation genauso wichtig ist wie diejenige, die aus Berlin oder Washington kommt. Mir ist wichtig, dass unterschiedliche Sichtweisen in unseren Redaktionen noch stärker berücksichtigt werden als bisher. Wir müssen zum Beispiel besser werden bei der Ansprache von Menschen mit Migrationshintergrund und bei der Diversität insgesamt.

Umgekehrt hat die ARD intern den Beschluss gefasst. Wir können uns im klassischen Fernsehen nicht mehr zwanghaft verjüngen. Die Jüngeren gucken uns dort sowieso nicht mehr. Ist das nicht eine Kapitulation?

Nein. Denn Fakt ist, egal, was Sie tun: Sie werden den Altersdurchschnitt unseres Publikums nicht um fünf oder gar zehn Jahre verjüngen können. Was wir stattdessen machen: Junge Formate wie „deep und deutlich“ für das Netz und die ARD Mediathek entwickeln und dann rückübertragen ins lineare Fernsehen. Die linearen Reichweiten der dritten Programme waren gerade in der Corona-Zeit enorm hoch – wir dürfen uns davon aber nicht blenden lassen und glauben, das wäre die Zukunftssicherung. Das ist sie nicht. Die Frage, wie viele Menschen zu irgendeinem Zeitpunkt parallel irgendeine Sendung im Fernsehen gesehen haben, ist nicht mehr so wichtig. Es geht um kombinierte Gesamtreichweite. Das ist der Maßstab.

WDR-Chef Tom Buhrow hat gesagt: „2030 gibt es eine andere Zahl an Sendern.“ Es steht Ihnen ja künftig frei, welches Radioprogramm oder welchen ARD-Schwestersender Sie auf dem Altar der Vernunft opfern wollen. Ihre Prognose: Gibt es in zehn Jahren ARD Alpha und One noch?

ARD Alpha dient ja bereits als ARD-übergreifendes Wissensportal. Ich denke, dass die lineare Ausspielung noch eine Weile wichtig bleiben wird, aber natürlich gewinnt die nonlineare Verbreitung an Bedeutung.

Was kann weg?

Ich würde mir die Frage stellen, ab welchem Zeitpunkt Linearität keine relevante Größe für einen Sender mehr ist. Das müssen Sie dann aber mit anderen Angeboten kompensieren. Ich glaube, dass wir noch lange nicht auf Linearität verzichten können. Sie sehen ja am Beispiel deutscher Verlage, die in diesen Markt drängen, welche Hoffnungen darauf ruhen.

Nun ja. Der Erfolg von Bild TV ist sehr übersichtlich.

Aber die Hoffnung war ja: Damit kann man noch etwas reißen. Ich würde jedenfalls Stand heute ungern Verzichtsdiskussionen führen, wenn es um ganze Sender geht. Noch holen wir den allergrößten Teil unserer Tagesreichweite mit dem klassischen Ausspielweg. Aber der Wandel der Medienlandschaft in den vergangenen zwei Jahren hat sich schneller vollzogen, als ich und viele andere ursprünglich dachten. Das Wachstum liegt nicht mehr in der Linearität. Deshalb halte ich Tom Buhrows Aussage für wahrscheinlich zutreffend.

ARD und ZDF hatten sich für die neue Gebührenperiode mehr Geld gewünscht – auch wenn das ja, weil bisher Rücklagen aufgebraucht werden durften, unterm Strich keine Mehreinnahmen bedeutet hätte. Wo liegt der monatliche Rundfunkbeitrag in Zukunft?

Das weiß niemand. Dafür muss klar sein, wie unser Auftrag aussieht. Dann wird die unabhängige Beitragskommission KEF festlegen, welcher Betrag benötigt wird, um diesen Auftrag zu erfüllen. Wir sind ja als ARD- und ZDF auch nur ein Teil dieses Prozesses. Ich hoffe, dass am Ende ein breiter gesellschaftlicher Konsens zu der Frage herrscht: Wofür steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Was soll er leisten? Und davon abgeleitet: Wie viel darf er kosten?

Wäre es nicht mal Zeit für ein Signal in Richtung Gesellschaft nach dem Motto: Danke sehr, aber wir kommen prima hin mit dem Beitrag? Acht Milliarden sind genug?

Dann würden wir die Debatte darüber führen müssen, was wir bleiben lassen.

Genau.

Dann würden wir mit sehr vielen gesellschaftlichen Gruppen fröhliche Diskussionen über deren Erwartungen führen. Was wir tun, fußt ja auf einem gewachsenen, tradierten Auftrag.

Aber seit 2015 zahlen auch Menschen Rundfunkbeitrag, die den Rundfunk gar nicht nutzen. Viele fragen sich: Was habe ich davon? Als Argument kommt dann immer: Auch Kinderlose finanzieren Kindergärten und Radfahrer Autobahnen mit, weil die Gesellschaft insgesamt davon profitiert.

Wir versuchen ja gerade verstärkt, auch diejenigen zu erreichen, die uns bisher nicht nutzen.

Aber brauchen Sie dafür wirklich noch mehr Geld? Die Erhöhung von 17,50 Euro auf 18,36 Euro im Monat war zunächst unter anderem am Widerstand aus Sachsen-Anhalt gescheitert, wo der Rundfunkbeitrag seit Jahren ein heiß umkämpftes Politikum ist. Dann hat Karlsruhe entschieden: Es wird doch teurer.

Ich finde es richtig und sinnvoll, dass unser Finanzbedarf regelmäßig überprüft wird und gegebenenfalls angepasst wird. Wir haben zwölf Jahre keine Beitragserhöhung bekommen, 2015 wurde der Beitrag sogar gesenkt. Und in jedem Jahr mussten wir kürzen und streichen.

Was passiert, wenn die 16 Landtage das neue Modell am Ende nicht abnicken? Das kann passieren, oder?

Es ist zu früh, um das vorherzusagen. Aber jedes Mal das Bundesverfassungsgericht zu beschäftigen, wenn es Streit um den Beitrag gibt, kann nicht das Ziel sein.

Herr Knuth, herzlichen Dank für das Gespräch.

Joachim Knuth, geboren 1959 in Kiel, studierte Politische Wissenschaft, Kommunikationswissenschaft und Geschichte in München und Austin (Texas). Parallel besuchte er die Deutsche Journalistenschule. Seit 1985 arbeitete er beim Norddeutschen Rundfunk (NDR). Von 1991 bis 1994 war Knuth Referent des Intendanten Jobst Plog. 1998 wurde Knuth Wellenchef von NDR Info und Hörfunk-Chefredakteur. Von 2008 bis 2020 war er Programmdirektor Hörfunk. Seit Januar 2020 ist er als Nachfolger von Lutz Marmor neuer Intendant des NDR.

Von Imre Grimm/RND