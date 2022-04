„Ich schäme mich für die Branche“: Wie sich Marken zum Krieg in der Ukraine positionieren

Hannover. Die Schokoladenmarke Ritter Sport hat einen neuen Spitznamen: „Ritter Mord“. In den sozialen Netzwerken wird das Produkt des Unternehmens Alfred Ritter seit einigen Wochen verrissen und mit wütenden Nachrichten bis hin zu Boykottaufrufen überschüttet. Sogar der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrij Melnyk schaltete sich in die Diskussion ein. Sein Kommentar auf Twitter: „Quadratisch. Praktisch. Blut.“

Hintergrund für die Aufregung ist die Entscheidung des Unternehmens, sich nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine nicht aus seinem Russland-Geschäft zurückzuziehen – entgegen der Entscheidungen vieler anderer bekannter Marken. Und es ist nicht der einzige PR-Gau der vergangenen Wochen.

PR-Fauxpas bei Edeka

Immer wieder ecken Unternehmen mit ihrem Engagement, ihren Entscheidungen oder ihrer Kommunikation zur Ukraine an. So etwa auch die Lebensmittelkette Edeka. Auf Facebook hatte das Unternehmen kurz nach dem Angriffskrieg Ende Februar ein Posting abgesetzt, das eine ukrainische Flagge zeigt – darauf in typischer Edeka-Schrift der Satz: „Freiheit ist ein Lebensmittel.“ Überschrieben war der Post mit den Worten: „Freiheit ist unser höchstes Gut. Wir denken an die Menschen in der Ukraine.“

Nutzerinnen und Nutzer in den sozialen Medien kritisierten vor allem die werbliche Aufmachung des Postings. Der Ukraine-Krieg werde als billiges Marketinginstrument missbraucht, so ein oft gelesener Vorwurf. In den Kommentarspalten hagelte es Kritik.

Konträr zu diesen beiden Beispielen stehen wiederum die vielen anderen Unternehmen, die derzeit für ihr Engagement gelobt werden. Die Drogeriemarktkette Rossmann schickte beispielsweise Hilfspakete in die Ukraine, um Kriegsopfer und Geflüchtete zu unterstützen – natürlich verschickte man dazu auch eine Pressemitteilung. Rewe, Netto, Penny und Aldi strichen in Russland produzierte Lebensmittel aus ihren Sortimenten. Und Elon Musks Firma Starlink stellte der Ukraine aufmerksamkeitswirksam Satelliteninternet zur Verfügung.

Ein schmaler Grat

Wenn Unternehmen zum Ukraine-Krieg kommunizieren oder Engagement zeigen, ist der Grat also ein sehr schmaler. Doch wo genau verläuft die Linie zwischen echter Hilfsbereitschaft und billiger Werbung? Wie kommuniziert man in Kriegszeiten als Unternehmen angemessen? Und: Ist es moralisch überhaupt vertretbar, das Thema Krieg in der Werbung oder in Instagram-Posts thematisieren?

Der Markensoziologe Oliver Errichiello, Professor und Dozent an den Hochschulen in Mittweida, Hamburg und Luzern, hat auf diese Frage eine eindeutige Antwort: „Manchmal sollten Unternehmen einfach still sein“, sagt er. Er selbst sei „fassungslos“, wenn er auf die Fauxpas in den vergangenen Wochen blicke. Die leidvolle Situation von Menschen in der Ukraine werde zu einem Thema der Werbung und Kommunikation gemacht, so Errichiello im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Ich schäme mich für die Branche.“

Der Fall Edeka ärgere ihn ganz besonders. „Wenn Lebensmitteleinzelhändler ihre witzig-schwungvollen Slogans plötzlich im Sinne einer Solidaritätsbekundung umdichten, dann geht es in erster Linie nicht um eine Form der Hilfe, sondern um taktisches Aufpolieren der Markenwahrnehmung“, analysiert Errichiello. Beim Slogan „Freiheit ist ein Lebensmittel“ werde die Unternehmensleistung mit einem Krieg verknüpft. „Wie kann man nur?“

Social Washing statt echtes Engagement

Beim Fall Ritter Sport sei die Sachlage eine etwas andere – die Ursache aber sei vergleichbar. „Das Unternehmen ist Opfer seiner eigenen Fallhöhe geworden“, sagt Errichiello. In den vergangenen Monaten und Jahren habe man in der Kommunikation konsequent das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund gestellt, Werbung immer wieder moralisch aufgeladen. Die Entscheidung, sich nicht aus Russland zurückzuziehen werde nun vom Publikum als Gegensatz empfunden – und damit zu recht kritisiert.

Tatsächlich war genau das in den vergangen Monaten in der Werbung häufig zu beobachten. Die meisten großen Unternehmen beziehen sich in den sozialen Netzwerken oder in Werbespots neuerdings auf den Zeitgeist, geben sich grün und nachhaltig, engagieren sich gegen Rassismus und für die Rechte von LGBTQ+-Personen. Expertinnen und Experten bezeichneten den neuen Awareness-Hype bereits im vergangenen Jahr gegenüber dem RND als „Social Washing“ – oder im Falle von Umweltthemen als „Green Washing“. Vielen Unternehmen gehe es wohl weniger um die Sache und vielmehr um das Aufpolieren ihres Images.

Dass sich Unternehmen überhaupt in die aktuelle Nachrichtenlage einmischten, sei ein relativ neues Phänomen, sagt auch Oliver Errichiello. Ausgelöst werde das mitunter auch durch die Bedeutung der sozialen Netzwerke. „Bis vor einigen Jahren wäre es Unternehmen gar nicht in den Sinn gekommen, überhaupt Stellung zu politischen oder gesellschaftlichen Entwicklungen zu nehmen“, weiß der Experte. „Das Problem ist: Wenn sich alle Unternehmen auf die selben Themen stürzen, ist Werbung am Ende völlig austauschbar.“

Gar nichts sagen ist stilvoller

Der Ukraine-Krieg bringt die neue Kommunikationsstrategie der Marken nun völlig durcheinander – und viele scheitern daran. Jemand, der ständig damit angebe, wie engagiert er sei, werde von anderen schnell als aufgesetzt empfunden, erklärt Oliver Errichiello. Das gelte für Marken ebenso. „Wenn eine Marke ständig berichtet, wie gut und sinnvoll sie agiert, desto misstrauischer werden wir.“ Zu recht: Häufig sei die vermeintliche Hilfe eines Unternehmens dann auch nur Mittel zum Zweck und diene der Eigenwerbung.

Ähnlich wie Errichiello sehen das auch andere Expertinnen und Experten der Branche. Kathrin Behrens, die Unternehmen zu Krisenstrategien berät, sagte beispielsweise der „Wirtschaftswoche“, Marken sollten sich auf das Machen konzentrieren. „Ich finde es unethisch, den Krieg für clevere Markenstrategien auszuschlachten. Wir brauchen derzeit Unternehmen, die mitdenken, aktiv werden, konkrete Hilfe leisten. Manchmal ist es sogar stilvoller, auf die Kommunikation nach außen zu verzichten.“

Psychologe Karl Peter Fischer, Professor an der Münchner Hochschule für angewandtes Management Marketing, Markt- und Werbepsychologie, sagte der Zeitung: „Solche anlassbezogene Werbung zielt darauf, das Image zu verbessern. Das geht schnell nach hinten los. Die Positionierung gelingt nur, wenn sie extrem glaubwürdig ist, weil man sich schon länger immer wieder sichtbar engagiert hat.“

Werber haben „Bezug zur Realität verloren“

Oliver Errichiello glaubt, die Branche habe in gewisser Weise den Bezug zur Realität verloren. Der Post von Edeka etwa sei auch von hunderten Marketingprofis auf Linkedin geliked worden, erinnert sich der Experte. „Die Branche und ihre Akteure scheinen inzwischen das Gefühl für die wahre Welt verlernt zu haben.“

Das sei nicht ungewöhnlich. Entscheiderinnen und Entscheider in Marketing, Kommunikation und Werbung seien nicht der Durchschnitt der Bevölkerung, merkt Errichiello an. „Sondern meist äußerst junge, kosmopolite und trendige Menschen, die mit dem Leben zwischen Hausdarlehen, 40-Stunden-Woche und 25-Tage Urlaubsanspruch und Jägerschnitzel als Lieblingsspeise kaum noch etwas zu tun haben.“

Helfen statt werben

Doch nicht alles sei schlecht gelaufen in den vergangenen Wochen. Oliver Errichiello hat neben Fehltritten wie dem von Edeka auch viele positive Beispiele ausgemacht. „Gerade kleine und mittelständische Initiativen haben angepackt und den Menschen ganz konkret und unmittelbar geholfen – und meist und ausschließlich informativ darüber berichtet“, so der Markensoziologe.

Als Beispiel nennt Errichiello eine Berliner Werbeagentur, die ihre Mitarbeiter an den Berliner Hauptbahnhof geschickt habe, um mitzuhelfen. Andere Unternehmen hätten wiederum Spenden gesammelt um Hilfsorganisationen und andere Initiativen unterstützt. „Die leisen Initiativen sind echte und bewundernswerte Aktionen der Mitmenschlichkeit“, sagt der Experte.

Genau das sei auch ein angemessenes Verhalten in Ausnahmesituationen wie dem Ukraine-Krieg - aber auch bei anderen gesellschaftlichen Themen, meint Errichiello. „Marken sollen helfen und zwar in dem Bereich, in dem sie besondere Kompetenzen und Möglichkeiten haben - und sie dürfen auch darüber sprechen. Jedoch: Rein informativ und mitunter motivierend für andere Menschen.“ Slogans oder Werbemotive hätten bei sozialem Engagement nichts zu suchen.

Transparent kommunizieren

Und wenn man unliebsame unternehmerische Entscheidungen treffen muss, wie etwa Ritter Sport? Dann empfiehlt der Experte, einfach offen mit seinen Kundinnen und Kunden zu kommunizieren. Genau das habe Ritter Sport auch getan - man habe genau erklärt, warum man sich entschieden habe, im russischen Markt zu bleiben.

Gegenüber dem RND hatte der Konzern im März gesagt, man habe sich die Entscheidung „auch nicht leicht gemacht.“ Bei einem Stopp der Lieferungen nach Russland müsste die Produktion in Deutschland und Österreich deutlich heruntergefahren werden. „Davon betroffen wären letztlich auch die Kakaobauern in Westafrika, Mittel- und Südamerika“, hieß es von Ritter Sport.

Eine solche transparente Kommunikation sei in einem solchen Fall der richtige Weg, sagt Oliver Errichiello. Das Verhalten des Konzerns selbst halte er aber dennoch für fragwürdig.

Kunden verzeihen schnell

Dass der Protest aus den sozialen Netzwerken Unternehmen wie Edeka oder Ritter Sport nun ernsthaft schaden wird, glaubt der Markenexperte derweil nicht. „Selbst die größten Shitstorms, die wir hatten, haben sich auf die Verkaufszahlen von Unternehmen langfristig betrachtet überhaupt nicht ausgewirkt“, resümiert der Experte. Aufgebrachte Nutzerinnen und Nutzer in den Netzwerken und die Stammkundschaft unterschieden sich häufig enorm voneinander.

Auch müssten sich die Erwartung an ein Unternehmen und das reale Verhalten nicht unbedingt decken: „Man regt sich auf und greift dann doch zum gewohnten Produkt, weil die eigentliche Leistung stimmt.“ Das sei schon in der Konsumpsychologie erforscht worden. Vor gut 50 Jahren hatte die Meinungsforscherin Elisabeth Noelle-Neumann diese Beobachtung unter dem Begriff „Schweigespirale“ beschrieben.

Als Beispiel nennt Errichiello beispielsweise einen der bekanntesten Entrüstungsstürme rund um die Marke Kitkat im Jahr 2010. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hatte dem Unternehmen Nestlé seinerzeit vorgeworfen, Palmöl in seinen Produkten zu verwenden und damit die Lebensräume von Orang-Utans zu zerstören.

Ikea sei mindestens seit 2005 immer wieder wegen Steuervermeidungsstrategien kritisiert worden – dem Wachstum des Unternehmens habe es nicht gebremst. Und VW meldete im Folgejahr des Abgasskandals einen Absatzrekord. Wirtschaftlich hätten Skandale den Unternehmen praktisch nicht geschadet, sagt der Markensoziologe. Daran dürfte auch die verpatzte Kommunikation zum Ukraine-Krieg nichts ändern.

Von Matthias Schwarzer/RND