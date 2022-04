„Game of Thrones“-Vergleich: Sterben lieb gewonnene Helden in „Stranger Things 4″?

„Die Leute fagen, Hawkinf fei verflucht – fie haben nicht völlig unrecht“, lispelt Dustin im Trailer zur neuen Staffel von „Stranger Things“. Im Städtchen Hawkins, Indiana, das wissen wir seit dem Sommer 2016, ist die Hölle los – deutlich loser jedenfalls als anderswo in Amerika (abgesehen vielleicht von Washington D.C.). Und jetzt droht sie, völlig entfesselt zu werden. Standuhren ticken im Trailer, ragen scheinbar aus anderen Dimensionen in die unsere hinein. Und eine schwarze Kreatur, von den Machern Vecna genannt, blinzelt in die Welt. Es wird nicht einfach werden für Dustin, Elfi, Lucas, Nancy und all unsere anderen „Stranger Things“-Helden, so viel steht fest.

Möge das Gute wenigstens im Fernsehen gewinnen. Der Trailer thrillt jedenfalls, man freut sich aufs Wiedersehen mit den Achtzigerjahren am 27. Mai. Schließlich war „Stranger Things“ mit ihrem Kids-gegen-Monster-Plot diejenige Serie, die damals zahllose noch zaudernde Binger-to-be auf die Netflix-Seite des Fernsehens holte und nach der sich alle anderen weiterhin Widerstehenden irgendwie abgehängt fühlten. Die dritte Staffel war dann 2019 das wohl am sehnlichsten erwartete Streamingereignis des Jahres neben dem Finale von „Game of Thrones“.

In Produktionskreisen spricht man von der „Game of Thrones“-Staffel

Und mit dieser „Mama aller Fantasyserien“ wird „Stranger Things“ jetzt verglichen. Laut dem Branchenblatt „Entertainment Weekly“ nennt man die vierte (und vorletzte) Runde in Produktionskreisen „Game of Thrones“-Staffel. Erster Impuls bei Fans: Hier wird‘s sehr sehr traurig. Vom Tod des Nordfürsten Eddard Stark (Sean Bean) in der ersten Staffel an, konnte man in „Game of Thrones“ keine Minute darauf vertrauen, dass Lieblinge nicht gekillt würden.

Nur die Lichtgestalt aller „GoT“-Lichtgestalten, Jon Snow (Kit Harington), Chefaspirant auf den Eisernen Thron von Königsmund, wurde durch einen Mix aus Glauben und Zauberei wieder ins Leben zurückgeholt. Freilich machte gerade der diesbezüglich hohe Realitätsgrad auch den besonderen Reiz dieses Epos der Fantastik aus.

„Es wird lustiger, es wird unheimlicher, es wird dramatischer“

Alles soll finsterer werden in „Stranger Things“. Das sagte Finn Wolfhard, inzwischen 19 Jahre alter Darsteller des wuschelköpfigen Mike Wheeler, und bezog sich in „EW“ auf die achtteilige „Harry Potter“-Kinosaga, deren Protagonisten von Kindern zu Teenies wurden: „Je weiter die Filme gingen, desto düsterer wurden sie. Das ist auch der Punkt, an dem wir jetzt sind“, so Wolfhard. „Von Natur aus wird es mit jeder Staffel düsterer. Es wird lustiger, es wird unheimlicher, es wird dramatischer.“ „Stranger Things“-Macher Ross Duffer richtete das Augenmerk derweil auf eine andere Filmreihe: „Wir dachten, dass dies ein gutes Jahr sei, um die Serie in einen vollwertigen ‚Nightmare on Elm Street‘-ähnlichen Horrorfilm zu verwandeln.“

Tja, und wo Freddie Krueger seine Klingenfinger ausstreckte, wurde verlässlich gestorben. Wer also wird in „Stranger Things 4″ das Zeitliche segnen? Darüber lässt sich nur spekulieren. Verlieren will man niemanden.

Die Einheit der Staffel stirbt zuerst

Erst mal stirbt allerdings die Einheit, erstmals wird eine „Stranger Things“-Staffel zweigeteilt. Die zweite Hälfte von „ST 4″ ist erst ab 1. Juli zu sehen. Neun Folgen sind es insgesamt – alle angeblich länger als bisher. Auch gegen Ende von „Game of Thrones“ gab es formale Neuerungen – deutlich längere Wartezeiten zwischen den Staffeln, weniger Folgen pro Staffel, die dann aber nicht – wie versprochen – Spielfilmlänge hatten. Das alles war eher betrüblich. Und es gab ab der vorletzten „GoT“-Staffel noch den Fluch der Logikflucht.

Wir erinnern uns. In der siebten Staffel von „Game of Thrones“ konnte die Fantasyluftwaffe von Raben und Drachen einer Heldenschar, die von der Armee der Toten bedroht wurde, in einer Geschwindigkeit zu Hilfe eilen, die gefühlt einen Warpantrieb à la Raumschiff Enterprise erfordert hätte. Bevor dann in der achten Staffel derart unkluge dramaturgische Entscheidungen getroffen wurden, dass verärgerte Fans einen Neudreh der gesamten Season forderten.

Ab der vorletzten Staffel wurde der Ruf von „GoT“ beschädigt

Mit der vorletzten Staffel – die nicht mehr begleitet wurde vom inzwischen fantasielahmen Autor der Romanvorlagen, George R. R. Martin – wurde die gern als „beste Serie aller Zeiten“ apostrophierte Fantasysaga von ihren Machern beschädigt und im Galopp an ein zweitbestes Ende getrieben. Gemunkelt wurde, dass die Serienschöpfer David Benioff und D. B. Weiss nicht schnell genug fertig werden konnten, um ein lukratives „Star Wars“-Projekt anzukurbeln (aus dem dann nichts wurde).

Wir hoffen sehr, dass die vorletzte Staffel von „Stranger Things“ gerade diesen „Game of Thrones“-Fluch nicht auf sich gezogen hat. Dass sich die „GoT“-Parallelen auf die Zunahme an Schauplätzen (neben Hawkins auch Kalifornien und Russland) bezieht, auf die lange Wartezeit von drei Jahren, binnen derer aus den Teeniehelden junge Erwachsene wurden. Oder auf das aufs Dreifache gestiegene Budget von 30 Millionen Dollar pro Episode.

Wie dem auch sei, liebe Duffer-Brüder, lasst uns bloß Elfi am Leben! Sonst könnt ihr die ganze Staffel gleich noch mal drehen!

