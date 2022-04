Digitales Haushaltsbuch: So behalten Sie die Kontrolle über Ihre Finanzen

Hannover. Zuerst die Corona-Pandemie, nun der Krieg in der Ukraine: Kaum hat die Weltwirtschaft eine Krise zumindest halbwegs überstanden, folgt bereits die nächste. Die Folgen: Rohstoffknappheit, Lieferprobleme und steigende Preise.

Benzin, Strom, Gas, Lebensmittel – viele wichtige Dienstleistungen und Waren sind in den vergangenen Monaten sehr viel teurer geworden. Umso mehr lohnt es sich, die eigenen Finanzen sehr genau im Blick zu behalten. Der wohl klassischste Helfer hierbei ist das Haushaltsbuch, das mittlerweile als praktische App immer beliebter wird. Warum? Weil die App einen Großteil der Arbeit ganz automatisch übernimmt.

Schnell und immer dabei

Dem Cent digital auf der Spur bleiben: Wer seine Einnahmen und Ausgaben per Smartphone trackt, nutzt gleich mehrere Vorteile. Zum einen lassen sich die Einkäufe direkt im Supermarkt in die App eintragen oder in manchen Fällen sogar gleich vom Kassenbon abfotografieren. Zum anderen hilft eine Software beim Analysieren und Planen – zum Beispiel mit diversen Statistiken.

Für Android empfiehlt das Technikmagazin „Chip“ die kostenfreien Apps Money Manager und Bluecoins, für iOS den Money Manager. Diese Anwendungen bieten über das standardmäßige Erfassen von Konten und Zahlungen hinaus zahlreiche weitere nützliche Funktionen: So schlüsseln sie die Ausgaben bis ins letzte Detail auf und legen für diverse Kategorien ein monatliches Budget fest.

Wichtig: Egal, welche App man wählt oder ob man sich am Ende doch für das Haushaltsbuch auf Papier entscheidet: Man muss dranbleiben! Zehn bis 15 Minuten sollte man täglich einplanen, um die Datenerfassung auf dem aktuellen Stand zu halten.

Bewusstsein geschärft

Auch Stiftung Warentest hat vor einiger Zeit verschiedene Apps unter die Lupe genommen und sie von Probanden testen lassen: neben dem Money Manager auch Monefy Pro für Android und für iOS sowie Outbank für Android und für iOS.

Die Testerinnen und Tester brauchten im Schnitt rund zehn Minuten täglich für ihre Haushaltsbücher. Dabei hat jeder von ihnen neue Erkenntnisse über sein Konsumverhalten gewonnen. „Mehr Geld zur Verfügung habe ich noch nicht“, resümierte ein Proband. „Aber ich habe ein neues Bewusstsein für meine Finanzen entwickelt und weiß jetzt, wo ich ansetzen kann, wenn ich sparen will.“ Er wolle deshalb sein Haushaltsbuch weiterführen.

Gerätenummer übermittelt

Und wie sieht es beim Thema Datenschutz aus? „Sicherheitsmängel haben wir keine festgestellt. Es wurden weder Kontostände noch Transaktionsdaten an Dritte übertragen“, sagt Stefan Fischer, Projektleiter im Team Geldanlage, Altersvorsorge, Kredite und Steuern bei der Stiftung Warentest. „Allerdings haben wir einiges kritisch gesehen: Zum Beispiel sendete Outbank in der Android-Version Informationen über den Mobilfunkanbieter an Microsoft“, so der Experte.

„Kritisch in diesem Punkt waren auch die drei anderen Apps. Hier wurden die Gerätenummern in den von uns untersuchten iOS-Apps an Apple übermittelt“, bemängelt Fischer. „Das ist aus unserer Sicht überflüssig.“

Zettel zügelt beim Einkauf

Der Tipp zum Schluss: Neben dem Haushaltsbuch hilft auch der simple Einkaufszettel beim Sparen. Denn wer sich im Supermarkt auf die Waren konzentriert, die wirklich nötig sind, packt sich den Einkaufswagen nicht übervoll.

Die kostenlosen Apps Bring! Einkaufsliste für Android und iOS helfen dabei, den Überblick zu wahren. Praktisch: Die Liste kann mit anderen gemeinsam genutzt werden. Schließlich kann auch eine gute Abstimmung bei der eigenen Finanzkontrolle nützlich sein.

Deutschland und das Geld: In unserer Serie beschreiben wir, wie die steigenden Preise unser Leben beeinflussen. Und geben Tipps, was wir dagegen tun können. Alle Storys finden Sie auf unserer Themenseite .

Von Katrin Schreiter/RND