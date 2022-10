Mastodon: So funktioniert die Twitter-Alternative

Vom Vogelnest ins Elefantengehege: Weil Elon Musks Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter immer realer wird, erwägen einige Nutzende, der Plattform den Rücken zu kehren. Zu groß ist die Sorge davor, was der Tesla-Chef mit dem Social-Media-Dienst vorhat. Eine Alternative: Die Mikroblogging-Plattform Mastodon. Schon einige Twitter-Größen wie Comedian Jan Böhmermann oder Autor Saša Stanišić haben sich auf Mastodon angemeldet.

Was ein bisschen wie ein Schmerzmittel klingt, ist in Wahrheit benannt nach einem ausgestorbenen Rüsseltier: dem amerikanischen Mastodon oder auch Mammut americanum. Der Fachausdruck ist allerdings irreführend: Mammut ist der lateinische Name für das amerikanische Mastodon – das entfernt verwandte Mammut hat im Lateinischen die Bezeichnung „Mammuthus“. Beide Tiere lebten zur selben Zeit und trugen einen Rüssel. Der findet sich sowohl im Logo als auch in den Funktionen der Twitter-Alternative Mastodon wieder.

Raus aus dem „Vogelkäfig“?

Was viele Nutzerinnen und Nutzer an Mastodon überzeugt: Die Software ist open source, der Quellcode also einsehbar. Auf Mastodon gibt es keine Werbung oder Monetarisierung. Und es ist ein dezentrales Netzwerk. Das bedeutet, dass es keinen zentralen Server gibt, der Nutzungsdaten verarbeitet und speichert – der Kurznachrichtendienst ist ein Zusammenschluss unterschiedlicher Server, die miteinander interagieren können. Privatpersonen, Vereine oder sonstige Stellen können eigenverantwortlich Server auf Mastodon betreiben. Diese Server – oder Instanzen, wie sie bei Mastodon heißen – werden selbst geleitet und moderiert und haben eigene Regeln. Nutzungsdaten liegen nicht auf einem zentralen Server oder bei einem Unternehmen, das sie etwa für Werbezwecke einsetzen könnte. Meist wird das nötige Geld, um eine Instanz beziehungsweise einen Server zu betreiben, über Crowdfunding oder weitere Spenden finanziert.

Entwickelt wurde der Kurznachrichtendienst Mastodon im Jahr 2016 von Eugen Rochko, einem Softwareentwickler aus Deutschland, der es nach seinem Studium in Jena veröffentlichte. „Anders als andere soziale Netzwerke kann Mastodon nicht bankrott gehen, gekauft werden und komplett von Regierungen abgeschaltet werden“, heißt es in einem Erklärvideo von Mastodon.

Einige deutsche Behörden nutzen übrigens auch schon Mastodon: So trötet der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (BlnBDI) unter @blnbdi@social.bund.de und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist als @bsi@social.bund.de bei Mastodon unterwegs. Er ist deshalb bei diesen Institutionen so beliebt, weil der Datenschutz in der Hand der Serverbetreiber liegt.

So melden Sie sich an

Wer sich bei Mastodon registrieren möchte, muss eine sogenannte Instanz – also einen Server – angeben, über den man den Kurznachrichtendienst nutzen will. Mastodon ist eine dezentrale Plattform, die verschiedene Server miteinander verbindet. Jede Instanz hat unterschiedliche Regeln und wird von anderen Personen moderiert. Die Idee von Mastodon ist es, verschiedene Gemeinschaften zu verbinden. Sich dort zurechtzufinden, kann am Anfang ganz schön verwirrend sein. Unabhängig davon, welcher Instanz Nutzerinnen und Nutzer angehören, können sie mit anderen Usern von Mastodon kommunizieren und interagieren – allerdings gibt es auch private Instanzen, die nicht für jede Person sichtbar sind. Teil dieser können Sie nur auf Einladung von einer Userin oder einem User der Instanz werden.

Eine der größten Instanzen ist derzeit @mastodon.social. Es gibt aber viele weitere, die im Anmeldeprozess nach Sprache und Kategorie gefiltert werden können. Außerdem kann jede Privatperson, ein Verein oder eine andere Institution einen eigenen Server einrichten. Neben Kategorien wie Musik, Aktivismus, LGBTQ+ oder Technologie gibt es auch Server, die Regionen abdecken wie in Deutschland zum Beispiel @nrw.social oder @sueden.social. Der Comedian Jan Böhmermann hat zum Beispiel eine eigene Mastodon-Instanz gegründet: @det.social. Für einige Instanzen sind Einladungen nötig, manchen kann man außerdem ohne Zustimmung des Serverbetreibers nicht einfach beitreten. Wie schnell Ihr Account freigeschaltet werden kann, hängt von den Betreibern des Servers ab.

Die Instanz spiegelt sich dann am Ende im Usernamen wider: Dieser besteht aus dem Nutzungsnamen, an den durch ein @-Zeichen der Name der Instanz angehängt wird. Weil viele Instanzen verborgen sind und es ziemlich unübersichtlich werden kann, kann ein Filtertool helfen, um die Instanz zu finden, die zu einem passt.

Diese Funktionen hat Mastodon

Die Funktionen von Mastodon sind ähnlich wie bei Twitter, nur werden sie teils anders genannt oder sehen anders aus. Was bei Twitter ein Tweet ist, nennt man bei Mastodon Toot oder Tröt. Statt zu zwitschern, wird bei Mastodon getrötet. Ein Retweet wird bei Mastodon zum Reblog. Außerdem kann man Posts bei Mastodon mit einem Stern favorisieren, wie es früher einmal bei Twitter war.

Anders als bei Twitter hat man für einen Tröt 500 Zeichen zur Verfügung – bei Twitter kann man in einem Post bloß 280 Zeichen zwitschern. So wie bei Twitter ist es möglich, Videos oder Fotos zu posten, Direktnachrichten zu verschicken und Umfragen zu erstellen. Außerdem gibt es die Funktion, eine „Content Note“ beziehungsweise Triggerwarnung zu erstellen. So kann man angeben, welche Teile eines Posts sofort zu lesen sein sollen und was Nutzerinnen und Nutzer erst sehen können, wenn sie auf einen „Mehr anzeigen“-Button klicken – so wird erst der gesamte Post sichtbar.

Wie auch Twitter hat Mastodon eine Timeline, allerdings erscheinen Posts in der Mastodon-Timeline chronologisch – und nicht nach programmierten Algorithmen. Auffällig ist außerdem, dass es keine Werbeanzeigen gibt. Seitdem bekannt wurde, dass Elon Musk Twitter kauft, ist die Zahl der Mastodon-Nutzenden stark gewachsen, wie ein Sprecher über Twitter bekannt gab. Ob es Twitter im großen Stil Konkurrenz machen wird, bleibt abzuwarten.

Derzeit trenden auf Twitter die Hashtags #TwitterTakeover und #Mastodon. Darunter diskutieren Nutzende darüber, wie sinnvoll ein Wechsel zu Mastodon ist und ob man Twitter vollständig den Rücken kehren sollte. Die Befürchtung vieler: Dass auf Twitter rechte Echokammern entstehen und Desinformation oder Volksverhetzung nur wenig reguliert werden. Was Musk genau mit Twitter vorhat, ist noch nicht sicher.

Wir haben diesen Text am 28. Oktober aktualisiert

Von Vivien Valentiner/RND