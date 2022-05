Wie Reddit die Internetkultur prägt – und Phänomene in die reale Welt trägt

Wenn die Onlineplattform Reddit Schlagzeilen macht, dann geht es meist um eine kontroverse Aktion von ihren Nutzerinnen und Nutzern. Sei es die Gamestop-Aktie, die durch den Einfluss von Reddit-Userinnen und -Usern Anfang 2021 plötzlich so absurd viel wert war. Oder die sogenannten „Deepfakes“ von Stars wie Scarlett Johansson, deren Gesichter in auf Reddit verbreiteten Pornos auf die Köpfe von Pornodarstellerinnen platziert wurden.

Reddit sorgt immer wieder für Turbulenzen und gesellschaftlichen Zündstoff. Gleichzeitig gilt die Plattform als Beispiel für ein besseres Miteinander im Internet. Schließlich handelt es sich – anders als Twitter und Facebook – um ein soziales Netzwerk, das frei von Wahlmanipulation und Datenschutzverstößen ist. Um einen Ort, an dem lustige, informative und teils auch bizarre Internettrends entstehen.

Nicht umsonst ist die Plattform so beliebt im Netz: Laut zuletzt veröffentlichten Zahlen von Reddit waren 52 Millionen Menschen im Jahr 2020 dort mindestens einmal am Tag aktiv. Gemessen an den Besucherzahlen gehört Reddit einer Erhebung des Onlineportals Statista zufolge aktuell zu den Top 20 der meistbesuchtesten Websites der Welt. Im Oktober 2021 eröffnete US-Firma auch ein Büro in Berlin.

Deutschland wurde zum ersten nicht englischsprachigen Markt für die Plattform. Seitdem setzt Reddit auch auf mehr Beiträge in deutscher Sprache. Dabei kommen aus Deutschland nur knapp über drei Prozent der Reddit-Nutzerinnen und -Nutzer, auch „Redditors“ genannt. Fast die Hälfte aller Redditors kommen aus den USA, hält der Webanalysedienst „Similarweb“ fest.

Wie funktioniert Reddit?

Somit dürften sich viele Menschen in Deutschland noch kaum oder auch gar nicht mit der Plattform auskennen – und das, obwohl die Plattform bereits 2005 gegründet wurde. Der US-Amerikaner Steve Huffman brachte die Website zusammen mit seinem Studienfreund Alexis Ohanian ins Netz. Beim Namen handelt es sich um ein Wortspiel mit der Phrase „read it“, also „ich habe es gelesen.“

Um nachvollziehen zu können, wie Reddit die Internetkultur und auch die reale Welt prägt, muss man zunächst die Funktionsweise der Plattform verstehen. Für Neulinge dürfte Reddit zunächst wenig intuitiv erscheinen. Auf der Startseite befinden sich zahlreiche Beiträge mit ganz unterschiedlichen Themen und Videos. Beim Scrollen entdeckt man auch immer wieder Livestreams, in denen Menschen Instrumente spielen – oder auch verpixelte Beiträge mit der Aufschrift „nsfw“. Die Aufschriften der einzelnen Posts dürfte neuen Nutzerinnen und Nutzern ebenso fremd vorkommen: „r/finanzen“, „r/wirklichgutefrage“ oder auch „r/wallstreetbets“.

Subreddits für alle Interessen

Die Begriffe hinter dem „r/“ stehen dabei für das, was Reddit ausmacht: Die zahlreichen Subreddits. Darunter sind Communities zu verstehen, die auf Reddit nebeneinander existieren. Davon gibt es inzwischen über 100.000 – und damit findet so ziemlich jedes Nischenthema einen Platz in der Plattform. Ob Finanznerd oder Fußfetischist: für diverse Themen gibt es Subreddits, in denen man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann. Anders als bei anderen sozialen Netzwerken sind Redditors nicht mit ihrem echten Namen angemeldet, bleiben somit meist anonym – und sind vielleicht auch deshalb besonders offen bei bestimmten Themen.

Jedes Subreddit hat eine Art eigene Kultur. Innerhalb der Community gibt es bestimmte Regeln für Inhalte, die gepostet werden dürfen. Moderiert werden diese Themenforen von Freiwilligen aus der ganzen Welt. Die Texte, Links, Bilder oder Videos, die gepostet werden, können von Redditors entweder hoch- oder runtergestuft werden. Mit vielen „Upvotes“ landen Beiträge ganz oben auf der Startseite der jeweiligen Community.

Manche, eher nischige Subreddits sind nur für wenige Menschen interessant. Andere Communities zählen dagegen Millionen Mitglieder. In ihnen werden Beiträge kreiert, die sich im Internet auch weit über die Plattform hinaus verbreiten. Der Subreddit „r/wholesomememes“ ist etwa als Gegenpart zur fiesen Meme-Kultur bekannt. Hier entstehen Memes, die ausnahmslos lustig und freundlich sind. Später sind sie auch auf bekannten Meme-Webseiten wie „9gag“ zu sehen.

Von Finanzen bis zu Corona-Fragen: Weites Themenfeld auf Reddit

Während der Corona-Pandemie erfreute sich auch ein informativer Subreddit großer Beliebtheit: „r/askscience“, also „frag die Wissenschaft“. Hier antworten Expertinnen und Experten auf die Fragen der Community zu Wissenschaftsthemen. „Ist weinen ein Entzündungsprozess?“ oder „Existiert die ursprüngliche Corona-Variante überhaupt noch?“ sind Fragen, die in diesem Forum etwa gestellt werden. Unter deutschen Redditors ist auch das Subreddit „r/finanzen“ beliebt. Dort erhalten sie Finanzberatung oder Tipps für die Budgetierung.

„TL;DR“ und „NSFW“: Reddit beeinflusst Sprache im Netz

Reddit hat auch die Sprache im Internet geprägt. Über die Plattform haben sich vor allem Akronyme verbreitet, die fester Bestandteil der Reddit-Welt sind. „TL;DR“ steht etwa für „too long, didn‘t read“ – also „zu lang, hab‘s nicht gelesen“. Dieses Akronym richtet sich dabei vor allem an die faulen Menschen im Internet: Für sie gibt es eine gekürzte Version eines langen Beitrags, mit der sie das wichtigste in Kürze erfahren. Einige US-Nachrichtenwebsites benutzen „TL;DR“ auch, um die wichtigsten Informationen aus einem Artikel in Kürze zusammenzufassen.

Auch das Akronym „NSFW“, also „not safe for work“, ist ein gängiger Begriff auf Reddit und auch in anderen Plattformen im Internet. Übersetzt heißt das „nicht sicher für die Arbeit“ – und spielt damit auf obszöne oder pornografische Inhalte an, die bei Kolleginnen und Kollegin auf der Arbeit höchstwahrscheinlich keinen guten Eindruck hinterlassen würden. Diese Beiträge erscheinen auf Reddit verpixelt, um Redditors zu warnen, dass der Content eventuell verstörend sein könnte. In der Internetkultur hat sich der Begriff bereits etabliert und wird – auch im deutschsprachigen Raum – selbst bei E-Mails verwendet, um auf sensitiven Content hinzuweisen.

Subreddits für einen guten Zweck

Subreddits werden auch offline zu Phänomenen. Beispielsweise kamen Proteste wie der „March for Science“ über Reddit zustande. Menschen gingen dabei 2017 in 600 Städten auf die Straßen, um gegen Fake-News und für die Wissenschaft zu demonstrieren. Die Aktion ging dabei lediglich auf einen Reddit-Post zurück, in dem ein Redditor darauf hinwies, dass auf der Website des Weißen Hauses Inhalte zum Klimawandel verschwunden seien. Nutzerinnen und Nutzer riefen als Antwort darauf zu einem „Marsch der Wissenschaftler“ auf.

Auf Reddit entstehen auch Gemeinschaftsprojekte für einen guten Zweck. Denn durch viele Upvotes werden Beiträge für zahlreiche Menschen sichtbar. 2013 haben Redditors einem krebskranken Kind Pizzen ins Krankenhaus liefern lassen, die sich das Mädchen namens Hazel so sehr gewünscht hatte. In der Plattform wurde ein Bild von einem Schriftzug in einem Fenster eines amerikanischen Kinderkrankenhauses geteilt: „Bitte schickt Pizza.“ Weil der Beitrag so viele Upvotes erhielt, haben immer mehr Pizzarestaurants ihren Wunsch erfüllt. Dabei sind 20 Pizzen an das Krankenhaus geliefert wurden – die kleine Hazel dürfte damit satt geworden sein.

„Deepfakes“ und „TheFappening“: Das Porno-Problem bei Reddit

Unter den zahlreichen Diskussionsplätzen auf der Plattform entstehen aber auch immer wieder Subreddits, die die Schattenseite der Anonymität offenbaren. Reddit ist auch für Nutzerinnen und Nutzer eine Plattform, die sich pornografischen Content empfehlen wollen – und besagte Inhalte wurden häufig zu Ungunsten vieler prominenter Frauen im großen Stil verbreitet. 2014 kursierten etwa im Subreddit „r/TheFappening“ Nacktfotos von Stars, die gehackt worden waren. Bevor das Forum von Reddit eine Woche nach dessen Entstehung gesperrt wurde, sahen Millionen Redditors die Fotos – und kommentierten sie in teils skrupelloser Manier.

Vier Jahre später sorgte Reddit erneut wegen sexueller Inhalte zu Promis für Schlagzeilen. Bei dem Subreddit „r/deepfakes“ wurden Pornoszenen gezeigt, in denen die Gesichter von Prominenten wie Emma Watson, Nicki Minaj oder Scarlett Johansson zu sehen waren. Doch es sah nur so aus, als wären die Stars selbst im Video drin gewesen – in Wahrheit wurden ihre Gesichter auf die Köpfe von Pornodarstellerinnen montiert. Dieses Phänomen ist als Deepfake bekannt. Der massive Gegenwind der Promiwelt und Medien sorgte dafür, dass Reddit das Forum sperrte und Deepfakes aus seiner Plattform verbannte.

„r/wallstreetbets“: Wie Hobby-Anlegerinnen und -Anlager die Finanzmärkte aufmischen

Als Sammelplatz für Hobby-Anlegerinnen und -Anleger bewies Reddit auch immer wieder, dass die Plattform die Finanzmärkte aufmischen kann – zumindest zeitweise. Das prominenteste Beispiel ist die Anfang 2021 sprunghaft gestiegene Gamestop-Aktie. Im Finanz-Subreddit „r/wallstreatbets“ haben sich Kleinanleger zusammengefunden, um im Schwarm Gamestop-Aktien zu kaufen und Shortseller somit in Bedrängnis zu bringen. Einen Hedgefonds haben sie sogar fast in die Pleite getrieben. Die Aktion war jedoch nicht dazu da, um Unruhe zu stiften. Die Anlegerinnen und Anleger verfolgten einen vermeintlich guten Zweck und wollten den US-Computerspielhändler retten. Die Gamestop-Aktie war somit zeitweise fast 300 Euro wert, nachdem sie im Sommer 2020 noch bei nur 5 Euro stand.

Das Finanzforum „r/wallstreetbets“ war nach Angaben von Reddit 2021 das Subreddit mit den meisten Upvotes. Immer wieder versuchen Hobbyzockerinnen und Hobbyzocker hier, neue Spielwiesen für Investitionen zu entdecken.

Reddit boomt: Ein besserer Ort im Internet?

Reddit, das mitunter als „Startseite des Internets“ bezeichnet wird, kommt zwar nicht auf die Nutzungszahlen von Facebook und Co.. Anders als andere Social Media-Plattformen verzeichnet die Plattform im Vergleich zu 2019 aber einen deutlichen Zuwachs an Userinnen und User. Zudem wird Reddit laut US-Medien mit sechs Milliarden Dollar bewertet – eine Verdopplung gegenüber 2019. Insbesondere durch die Börsenturbulenzen hat Reddit eine ordentliche Finanzspritze erlangt: Im Februar kamen 250 Millionen Dollar von Investorinnen und Investoren.

Die Website hat noch viel vor und will – angefangen mit der Expansion in Deutschland, Kanada und Australien – international an Bedeutung gewinnen und ihren Stellenwert verbessern. „Wir wollen Reddit real halten und einen authentischen, ungekünstelten Raum bieten, der immer noch an der Idee festhält, dass das Internet für alle da ist. Darauf zahlt auch unsere internationale Expansion in neue Märkte außerhalb der USA ein“, sagt Laura Nestler, Community-Vizepräsidentin bei Reddit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Bei Userinnen und Usern ist Reddit auch deshalb so beliebt, weil das Geschäftsmodell anders als bei Plattformen wie Facebook nicht auf Algorithmen basiert, die die Daten von Nutzerinnen und Nutzern sammeln und damit Geld eintreiben sollen. Reddit hat bereits gezeigt, welches Potential in der Plattform steckt: Einen demokratischen Ort zu schaffen, in denen Menschen ihre Interessen ausleben können und sich mitunter auch für einen guten Zweck einsetzen. Mit dem internationale Wachstum der Plattform geht aber für Reddit auch die Verantwortung einher, Subreddits in Schach zu halten, die das Gegenteil bezwecken.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Ben Kendal/RND