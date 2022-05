Aggressiv und aufdringlich: Warum nerven Wespen im August so sehr?

Hilpoltstein. Die Wespen befinden sich momentan an ihrem Lebensende. Das Volk stirbt im Spätsommer und Herbst, nur die frisch geschlüpften Königinnen überleben und überwintern. Daher sind die herumfliegenden Tiere aktuell auch besonders lästig.

Im August strecken die gelb-schwarzen Insekten verstärkt ihre Fühler gen Obstkuchen, Saft, Limo und Fleisch aus. Sie zeigen ihre Penetranz auf Terrasse und Balkon, im Garten und Park. Denn während sie bis dahin nur Eiweiß zur Aufzucht ihrer Larven benötigt und gesammelt haben, fliegen nun im Spätsommer die Tiere aus, um für sich selbst Futter zu sammeln und um ihr Nest zu verteidigen, erklärt der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV).

Ablenkungsfutter lockt erst recht Wespen an

Viele der bekannten Tipps aber helfen nicht wirklich. So sind etwa auf den Tisch gelegte Kupfermünzen nutzlos, erklärt LBV-Biologin Angelika Nelson.

Fangfallen oder etwas abseits zur Ablenkung ausgelegtes Futter haben sogar den gegenteiligen Effekt: Statt die Tiere wegzulocken, werden erst recht noch mehr Wespen angelockt. Stattdessen helfe etwa ein simulierter Regenschauer: Wasser mit einem Zerstäuber versprühen, empfiehlt Nelson. Dann ziehen sich die Tiere in ihr Nest zurück.

Bloß keine Angst zeigen

Und wenn die Wespen erst einmal da sind, so schwer das klingt: Ruhig bleiben, nicht hektisch oder gar in Panik nach ihnen schlagen. Denn bei der Nahrungssuche reagieren Wespen erst einmal nicht per se aggressiv – sondern nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Dann wehren die Insekten sich. Daher sollte man Wespen auch auf keinen Fall wegpusten, da das Kohlendioxid in der Atemluft auf sie wie ein Alarmsignal wirkt. Es versetzt sie in Angriffsstimmung.

Außerdem sollte man ihnen nichts Verlockendes anbieten. Das bedeutet: Saftgläser und Lebensmittel abdecken sowie nach dem Essen sofort wieder ins Haus räumen. Kindern nach dem Trinken und Essen direkt den Mund abwischen.

Wer auf eine Grillparty geht, sollte auf Parfüms und Cremes verzichten. Ihr Duft lockt auch Wespen an, genauso übrigens wie Blumenmuster auf der Kleidung.

Wespen erkennt man an der schlanken Taille

Wer sich unsicher ist, wen er da vor sich hat: Wespen erkennt man gut – und zwar an der Wespentaille. Sie haben eine Art Einschnitt zwischen dem mittleren Körperabschnitt und dem Hinterleib. Und dann ist da natürlich noch die typische schwarz-gelbe Färbung.

Am häufigsten sind in Deutschland zwei Arten: Die Deutsche Wespe erkennt man an einer gelben Stelle mit drei schwarzen Punkten zwischen ihren Augen. Die Gemeine Wespe, auch als Gewöhnliche Wespe bezeichnet, hat einen ankerförmigen Fleck an dieser Stelle. Nur diese beiden Arten haben es auf unsere Lebensmittel abgesehen.

RND/dpa