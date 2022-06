Gefährliche Irrtümer: sieben Sonnenschutzmythen im Check

Die Gefahren beim Sonnenbaden sind nicht zu unterschätzen. Die UV-Strahlung der Sonne kann das Erbgut unserer Hautzellen schädigen und lässt die Haut altern. Letzteres ist dabei noch eine vergleichsweise harmlose Folge, denn zu viel Sonnenlicht ist auch einer der Hauptrisikofaktoren für Hautkrebs. In Deutschland erhalten immer mehr Menschen die Diagnose malignes Melanom, also schwarzer Hautkrebs. Nach Angaben der Kaufmännischen Krankenkasse sind 2020 unter ihren Versicherten 45 mehr Frauen und Männer an schwarzem Hautkrebs erkrankt als noch im Jahr 2010.

Deshalb ist es sehr wichtig, sich vor Sonnenstrahlung zu schützen – am besten mit einem effektiven Sonnenschutzmittel. In den sozialen Netzwerken und im Netz lassen sich jedoch Fakten und Fiktionen nicht immer trennen, wenn es um Sonnencreme, Lichtschutzfaktor und Co. geht. Folglich kursieren zahlreiche, teils gefährliche Irrtümer über den Sonnenschutz. Wir klären über einige der häufigsten Sonnenschutzmythen auf.

Mythos eins: Bräune ist ein natürlicher Schutz gegen die Sonne

Ein gebräunter Teint gilt oft noch als Schönheitsideal. Sonnenbaden oder Besuche im Solarium sind deshalb auch sehr beliebt, um der Haut eine Bräunung zu verleihen. Dass die Haut dabei durch UV-Strahlung geschädigt wird, spielt bei zu vielen Menschen leider keine Rolle. Viel eher wird nach dem Motto „Was zuerst rot wird, wird anschließend braun – und dann ist man vor der Sonne eh geschützt“ gelebt.

Doch die Haut stets mit UV-Strahlung zu bräunen sei kein erstrebenswerter Zustand, sagt der Dermatologe Christoph Liebich aus München: „Bräune ist eine Hautkrankheit, mit der sich die Haut gegen das Gift Sonne wehrt“, betont er. Dementsprechend gebe es auch keine gesunde Bräune. Jeder Hauttyp brauche somit einen Schutz durch Sonnencreme – lediglich die sogenannte Eigenschutzzeit unterscheidet sich von Hauttyp zu Hauttyp. Die Eigenschutzzeit beschreibt dabei die Dauer, in der sich die Haut allein vor Sonnenstrahlen schützen kann. Menschen mit heller Haut haben meist nur zehn Minuten Eigenschutzzeit, bei sehr dunklen Hauttönen ist die Haut teils bis zu 90 Minuten geschützt.

Mythos zwei: Sonnenschutzmittel sind im Schatten und bei bewölktem Himmel unnötig

Grundsätzlich gilt: Wo es Sonnenlicht gibt, sind auch UV-Strahlen. Doch was ist, wenn die Sonne beim bewölkten Himmel gar nicht zu sehen ist? Liebich betont: „Auch wenn der Himmel bedeckt ist, kommen Strahlen durch.“ Eincremen sei deshalb immer ein Muss, wenn man draußen unterwegs ist. Selbst ein Schatten biete keinen vollständigen Schutz gegen Sonnenstrahlung, so Liebich. Denn am Strand würden die Strahlen durch das Wasser und den Sand reflektiert – deshalb könne man auch im Schatten unter dem Sonnenschirm noch Sonnenbrand bekommen.

Mythos drei: Hautkrebs entsteht erst bei Sonnenbrand – UV-Strahlung ist ansonsten ungefährlich

„Das ist Quatsch. Grundsätzlich ist jede UV-Strahlung schädlich“, erklärt der Hautarzt. Eine regelmäßige Sonnenstrahlung kann also auch in mehreren kleinen Dosen die Haut auf lange Sicht schädigen. Jedoch geht laut Liebich von Sonnenbrand eine deutlich höhere Gefahr aus, vor allem im jungen Alter: „Jeder Sonnenbrand vor dem 18. Lebensjahr erhöht das Hautkrebsrisiko im Alter massiv“, erklärt er.

Mythos vier: Öfter eincremen bietet einen längeren Schutz

Um herauszufinden, wie lange Sonnencreme einen Schutz bietet, hilft eine einfache Rechnung. Hierfür muss man zunächst die Eigenschutzzeit sowie den Lichtschutzfaktor der Sonnencreme ermitteln und diese Werte miteinander multiplizieren. Wenn man beispielsweise eine Eigenschutzzeit von zehn Minuten hat und der Lichtschutzfaktor der Sonnencreme 30 beträgt, kann man sich 300 Minuten, also fünf Stunden lang sonnen.

Diese Zeit lässt sich jedoch nicht verlängern, indem man einfach nachcremt, wie Liebich erklärt. Daher sollten sich Freundinnen und Freunde der Sonne immer gut überlegen, welchen Lichtschutzfaktor sie wählen. „Wenn man bei einer Eigenschutzzeit von zehn Minuten nur einen Sonnenschutzfaktor von drei aufträgt, hat man nach einer halben Stunde das Maß erfüllt und muss aus der Sonne raus – dann nützt es auch nichts mehr, mit einem 50er-Lichtschutzfaktor nachzuschmieren“, betont der Experte.

Nachcremen kann in bestimmten Situationen jedoch trotzdem sinnvoll sein: „Gerade beim Schwimmen und Schwitzen nimmt der Schutz ab“, erklärt Liebich. Auch wenn bei einem Produkt „wasserfest“ draufsteht, müsse man nachcremen. Dabei wird die errechnete Zeit zum Sonnenbaden zwar nicht verlängert, aber aufrechterhalten. Übrigens ist auch die Menge an Sonnencreme entscheidend: „Zwei Milligramm pro Quadratzentimeter ist die empfohlene Menge – für eine Körpergröße von 1,80 Meter wären das um die 25 Gramm“, sagt Liebich. Man könne dabei auch nichts falsch machen, wenn man mehr nimmt.

Mythos fünf: Kokosöl hilft gegen UV-Strahlung und ersetzt Sonnencreme

Kokosöl wird oft als natürliches Sonnenschutzmittel beworben – und tatsächlich hat auch die Wissenschaft einen Lichtschutzfaktor bei dem Produkt festgestellt. Jedoch ist dieser vergleichsweise sehr gering und beträgt maximal sieben. Damit bietet Kokosöl nur einen sehr geringen und kurzen Schutz, der für viele Menschen kaum ausreichen dürfte. Lieblich warnt außerdem davor, vermeintliche Sonnenschutzpräparate zu kaufen, die als solche gar nicht zugelassen sind. „Es gibt durchaus auch Filter auf natürlicher Basis, doch auch sie müssen die Prüfmechanismen gegen UV-A und UV-B durchgemacht haben“, sagt er. Nur mit einem zugelassenen Sonnenschutzmittel sei man verlässlich vor Sonnenstrahlung geschützt.

Mythos sechs: Lebensmittel wie Beeren, Nüsse und Möhren bieten einen Sonnenschutz von innen

Vielen Lebensmitteln wird nachgesagt, dass sie für eine Art natürlichen Sonnenschutz sorgen sollen, wenn man sie verzehrt – darunter Beeren, Möhren, Nüsse oder auch Haferflocken. Die Begründung: Das darin enthaltene Vitamin A baue einen milden Sonnenschutzfaktor auf. Zwar stimmt es, dass die Haut von einer gesunden Ernährung profitiert. Doch Fachleute betonen, dass sie keinen Sonnenschutz durch Cremes oder Sprays ersetzen.

Denn selbst wenn diese Lebensmittel einen Sonnenschutzfaktor aufbauen, fällt dieser sehr gering aus. Außerdem gilt: „Die dafür nötigen Beta-Carotin-Dosen liegen so hoch, dass man täglich kilogrammweise Möhren essen müsste“, sagte Stefan Kabisch, Studienarzt am Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Vor Sonnenbrand schützt Vitamin A übrigens gar nicht.

Mythos sieben: Mit Sonnencreme wird man nicht braun

Sonnencremes können grundsätzlich nicht verhindern, dass UV-Strahlung die Haut erreicht – jedoch reflektieren sie sie, damit die Strahlung länger von der Haut fern bleibt. Der Körper produziert dabei weiterhin Melanin, das für den gebräunten Teint verantwortlich ist. Sprich: Auch mit einem Sonnenschutz mit starkem Lichtschutzfaktor wird man braun. Tatsächlich können Sonnencremes auch dazu beitragen, dass zuvor helle Haut länger braun bleibt. Denn wenn sich die Haut nach einem starken Sonnenbrand pellt, befindet sich unter den abgestorbenen Stellen nur weiße Haut.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Ben Kendal/RND