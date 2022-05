Sharon Battiste: Das ist die neue „Bachelorette“

Der „Bachelor“ hat vor Kurzem seine große Liebe gefunden. Nun ist wieder die „Bachelorette“ dran - und das ist in diesem Jahr die 30-jährige Sharon Battiste, wie RTL nun bekanntgibt. Ab dem 15. Juni verteilt sie in der RTL-Datingshow Rosen an Männer, die sie kennenlernen will. „Ich glaube, das wird das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe“, sagt sie über die anstehende Zeit in Thailand.

20 Männer warten dort auf Battiste, die jamaikanische und deutsche Wurzeln hat und in Köln lebt. Eine ganz Unbekannte ist Sharon Battiste nicht: Sie spielte drei Jahre lang im TV-Format „Köln 50667″, bevor sie im vergangenen Jahr dort ausstieg. Wie RTL berichtet, will sie sich nun auf ihren Job als Model und Influencerin konzentrieren.

„Ich glaube, ich bin die bisher lustigste ‚Bachelorette‘“

Acht Jahre ist ihre letzte richtige Beziehung nun her, verrät Sharon Battiste gegenüber RTL. Nun will sie sich bei der „Bachelorette“ endlich wieder verlieben, und sagt dem Sender: „Wenn die Realität schöner ist, als jeder Traum – dann ist das Liebe.“ Bei der Suche nach dem richtigen Mann in der TV-Show zeigt sie sich selbstbewusst: „Ich glaube, ich bin die bisher lustigste ‚Bachelorette‘“, sagt sie.

RND/hsc

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter