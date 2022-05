Mückengefahr in Deutschland? „Wir müssen davon ausgehen, dass sich das West-Nil-Virus weiter ausbreitet“

Herr Kampen, die Mückensaison startet gerade in Deutschland. Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich gestochen werde?

In Deutschland sind wir noch relativ sicher. Es gibt hierzulande seit 2018 nur vereinzelte Erkrankungen durch das West-Nil-Virus, das in sehr seltenen Fällen auch zum Tode führen kann. Andere Zustände beobachten wir in Südeuropa, in Italien und Spanien beispielsweise. Da gab es schon mehrere Ausbrüche mit tropischen Erregern – Dengue- und Chikungunya-Virus. Diese sind in Deutschland noch nicht durch Mücken übertragen worden. Wir müssen uns aber darauf einstellen, dass es hier im Zuge der Klimaerwärmung in zehn bis zwanzig Jahren möglicherweise eine ähnliche Situation gibt.

Diese tropischen Erreger landen über Mücken zunehmend auch bei uns?

Neue, invasive Stechmückenarten wandern zunehmend bei uns ein und breiten sich aus. Dazu zählt zum Beispiel die Asiatische Tigermücke, die sehr viele Krankheitserreger übertragen kann. Sie ist zum Zeitpunkt der Einschleppung aber nicht mit Viren infiziert. Die Erreger werden aber trotzdem nach Deutschland eingeschleppt – etwa durch Reisende aus den Tropen.

Wir hatten im Jahr 2018, also vor dem Einbruch der internationalen Reisetätigkeit durch Corona, gut 1000 Dengue-Fälle und knapp 100 Chikungunya-Fälle mit Reiseanamnese. Wenn diese dann zufällig in Deutschland von der Asiatischen Tigermücke gestochen würden, könnte sich das Virus bei guten äußerlichen Bedingungen über die Mücke verbreiten. Das Risiko ist momentan noch sehr gering, nimmt aber zu.

Wieso?

Die Globalisierung nimmt zu, der Reiseverkehr wird immer stärker und das Klima erwärmt sich. Höhere Temperaturen kommen den Mücken zugute. Sie vermehren sich dadurch schneller und stechen häufiger. Wird es wärmer, beschleunigt das auch die Entwicklung von Krankheitserregern in den Mücken. Auch Viren entwickeln sich in den Mücken bei höheren Temperaturen schneller.

Wenn ich von einem Tropenurlaub nach Hause komme und mich mit dem Dengue-Virus infiziert habe, kann ich das dann auch an andere Menschen übertragen?

Beim Blutspenden könnte das theoretisch passieren. Auch Fälle der Weitergabe des Virus während der Schwangerschaft an das ungeborene Kind sind beschrieben. Denkbar wären auch Schmierinfektionen, wenn man sich verletzt und über Blut in Kontakt kommt. Das sind aber ganz seltene Einzelfälle. Üblicherweise finden die Infektionen über den Stich einer infektiösen Stechmücke statt. Nicht immer braucht es dazu einen Urlaub: Das West-Nil-Virus kommt in Deutschland bereits vor.

Gibt es bestimmte Regionen, in denen das West-Nil-Virus besonders präsent ist?

Vor allem in Ostdeutschland. Im Raum Berlin und Leipzig gibt es die meisten registrierten Fälle. Es ist wahrscheinlich Zufall, dass die ersten Übertragungen dort stattfanden. Das schließt aber nicht aus, dass diesen oder nächsten Sommer das West-Nil-Virus plötzlich auch anderswo in Deutschland kursieren könnte. Vielleicht ist das auch schon passiert, und wir wissen es nur nicht.

Wie merke ich denn, wenn eine Mücke mich mit dem West-Nil-Virus infiziert hat?

Wenn Symptome auftreten, sind sie zunächst unspezifisch: Fieber, Schüttelfrost und Unwohlsein. Etwa jeder 100. Infizierte entwickelt im Verlauf eine schwere neuroinvasive Form der Erkrankung. Da wird das zentrale Nervensystem befallen. Hirnhaut- und Hirnentzündungen sind die Folge. Das kann lebensgefährlich werden. Die meisten Menschen haben aber einen symptomlosen Verlauf. Das ist das Gefährliche: Das Virus zirkuliert – aber keiner merkt es.

Es könnte also sein, dass schon viel mehr Menschen das West-Nil-Virus hatten, als es die offizielle Statistik zeigt?

Davon muss man ausgehen. Labormedizinisch bestätigt wurden zwischen 2018 und 2021 deutschlandweit bislang 32 symptomatische Infektionen beim Menschen mit dem West-Nil-Virus. Aber das ist erst der Anfang. Wir müssen davon ausgehen, dass sich das West-Nil-Virus weiter ausbreitet und in Deutschland bleibt. Der Spätsommer ist da ganz entscheidend. Bei hohen Temperaturen verbreitet sich das Virus schneller über die Mücken. Unter solchen Bedingungen kann es gut sein, dass dann auch mehr Fälle unter Menschen auftreten. Konkret vorhersagen kann man das aber nicht.

Sind wegen der wärmeren Temperaturen auch grundsätzlich mehr Mücken unterwegs?

Es gibt keine Hinweise darauf, dass es durch den Klimawandel mehr Mücken gibt. Sie werden auch nicht aggressiver. Stiche jucken auch nicht mehr als noch vor ein paar Jahren. Das kann persönliches Empfinden sein, aber nicht mit Daten belegt werden. Viel problematischer sind die Infektionskrankheiten, deren Erreger durch Mücken übertragen werden.

Kann die zunehmende Ausbreitung der Mücken mit dem West-Nil-Virus denn irgendwie überwacht werden?

Am effektivsten ist es, für das Virus empfängliche Tiere zu beobachten. Das ist ein gutes Frühwarnsystem. An einer West-Nil-Virus-Infektion erkranken nämlich nicht nur Menschen, sondern auch Vögel und Pferde. So sind 2018 überhaupt die ersten Fälle entdeckt worden. Wir führen auch Stechmückenuntersuchungen auf Krankheitserreger hin durch. Das können wir aber nicht in dem Stil leisten, wie es eigentlich notwendig wäre. Das geht nur stichprobenweise und ist sehr aufwendig, denn Mücken müssen für das Labor sofort nach dem Fang tiefgekühlt werden.

Mückenabwehr im eigenen Garten

Wie kann ich vorsorgen, um potenziell mit Viren infizierten Mücken keine Bühne zu bieten?

Um zu vermeiden, dass sich die Asiatische Tigermücke noch weiter in Deutschland ausbreitet und Populationen größer werden, kann man darauf achten, die Tiere nicht im eigenen Garten zu züchten. Mückenlarven entwickeln sich im Wasser und brauchen zehn bis 14 Tage, um sich zu entwickeln. Regentonne abdecken, Eimer und Vogeltränken einmal die Woche ausleeren – da fängt die Bekämpfung an.

Alternativ, insbesondere bei nicht mobilen Wassercontainern, kann auch ein bakterielles Eiweiß helfen. Dieses wird von Bacillus thuringiensis israelensis, kurz BTI, produziert, existiert für den Privatgebrauch auch in Form von Tabletten, die man in den Behälter geben muss, und ist hochwirksam gegen Mückenlarven. Dann hat man für drei bis vier Wochen Ruhe.

Und wie kann ich Stiche vermeiden?

Wenn man in einem Gebiet mit erhöhtem Risiko für das West-Nil-Virus lebt und Sorge hat, sich zu infizieren, kann man die Fenster mit Insektengittern versehen und unter einem Bettnetz schlafen. Hält man sich abends draußen auf, hilft langärmelige Kleidung. Notfalls kann man sich mit Mückenabwehrmitteln einreiben oder Mückenspiralen abbrennen. Man sollte sich informieren, wo Krankheitsfälle mit dem West-Nil-Virus auftauchen. Aber momentan braucht man bei den wenigen registrierten Krankheitsfällen keine Panik zu haben. Sollten wir allerdings zukünftig klimatische Bedingungen wie in Südeuropa bekommen, muss man viel mehr machen, um Mücken zu bekämpfen.

Könnten Mücken mit ihrem Virenreservoir auch eine Pandemie auslösen?

Eine Pandemie mit Stechmücken gab es noch nicht. Epidemien gibt es dagegen immer wieder. Im tropischen Afrika kommt die Malaria überall vor. Wenn man da hinreist, hat man immer ein Risiko, sich mit den Erregern zu infizieren. Auch in Deutschland gab es mal die Malaria, aber das liegt schon sehr lange zurück. Die letzten Fälle gab es Anfang der 1950er-Jahre, seitdem ist sie hierzulande ausgerottet. Wir brauchen da also keine Angst zu haben. Unser Gesundheitssystem ist gut, es gibt Medikamente, und die Malaria hat kein Tierreservoir in Europa.

