iOS 15.5: Das aktuelle Apple-Update im Überblick

Welches ist die aktuelle Version der Betriebssysteme für iPhone, iPad, Mac und andere Apple-Geräte? Hier informieren wir über die neuesten Updates, Ankündigungen und Fehlerbehebungen in Deutschland.

Neues Apple-Update im Juni: Wann kommt iOS 16?

Derzeit ist iOS 15.5 die aktuellste Betriebssystem-Version für das iPhone. In wenigen Tagen wird auf der WWDC allerdings das neue iOS 16 vorgestellt, welches voraussichtlich einige Neuheiten mit sich bringen dürfte. Erste offizielle Details werden demnach für die Eröffnungs-Keynote am 6. Juni 2022 erwartet, einige Gerüchte und angebliche Konzepte sind bereits im Vorfeld an die Öffentlichkeit geraten.

Die WWDC 2022 im Überblick: Was, wann, wo?

WWDC 2022: Die World Wide Developers Conference von Apple präsentiert jährlich größere Updates der hauseigenen Produktpalette. Uhrzeit: 19 Uhr (deutscher Zeit) Datum: Montag, 6. Juni 2022 Ort: Online via Livestream

iOS 16: Was kann das neue Update?

Highlights könnten etwa ein Always-on-Display, die Anpassung des Sperrbildschirms, mehrere gleichzeitige Timer, ein neuer Taschenrechner und ein neues Design für das Kontrollzentrum sein. Auch die Möglichkeit, Apps in eigenen, mehreren Fenstern nebeneinander auszuführen, wird vielfach besprochen. Mit dieser Möglichkeit würde Apple zudem eine noch stärkere Konkurrenz für Windows von Microsoft werden. Sehr wahrscheinlich sind genauere Details rund um die Unterstützung von VR/AR und Apple Glass - immerhin trägt eine der Figuren der offiziellen WWDC-Einladung eine Brille und deutet dies somit an. Wer es genau wissen will, der kann die WWDC 2022 wie immer via Livestream mitverfolgen. Ab 19 Uhr deutscher Zeit geht es los, zum Beispiel über den offiziellen Youtube-Stream:

Alle aktuellen Software­updates von Apple im Überblick:

iOS 15.5 iPad OS 15.5 Mac OS 12.4 tvOS 15.5 Watch OS 8.6

Wichtig: Haben Sie das aktuellste Update auf Ihrem Endgerät installiert, können Sie nicht mehr zur Vorgängerversion zurückkehren.

Ausführliche Informationen zu den Apple-Sicherheits­updates gibt es auf der entsprechenden Support-Website.

iOS 15.5: Alle Änderungen und Neuheiten

Zuletzt hat Apple das neue Betriebs­system-Update 15.5 zur Verfügung gestellt. Darin enthalten sind lediglich einige kleinere Aktualisierungen und Bugfixes. Lohnt sich das Update und welche Neuerungen enthält es? Ein Überblick der neuen Funktionen und Fehler­behebungen:

Podcast-App und Smarthome

Das Verwalten von heruntergeladenen Folgen wird in der Podcast-App vereinfacht. Die App schränkt die Anzahl gespeicherter Podcasts in Zukunft ein, sodass abonnierte Podcasts weniger Speicher belegen. Auf Wunsch lassen sich alte Folgen außerdem automatisch löschen. Auch das Homekit wurde optimiert – gelegentliche Fehler in Smarthome-Automatisierungen, die auftraten, wenn Personen das Zuhause betraten oder verließen, wurden behoben.

Apple Cash und Wallet-App

Für den deutschen Markt steht Apple Cash derzeit nicht zur Verfügung, dennoch sei an dieser Stelle der Vollständigkeit halber erwähnt, dass Apple das Anfordern und Senden von Geld in der Wallet-App vereinfacht hat.

Systemstabilität und Sicherheits­patches durch iOS 15.5

Abseits der wenigen neuen Funktionen ist iOS 15.5 vor allem wegen der Behebung diverser Sicherheits­lücken relevant. Eine Vielzahl kleiner Korrekturen für verschiedene Sicherheits­probleme wird durch das Update abgedeckt.

iOS 15.5 downloaden und Apple-Update installieren

Um das aktuelle iOS-Update herunterzuladen, verbinden Sie Ihr Gerät mit einer Stromquelle und verbinden Sie es über WLAN mit dem Internet. Über Einstellungen > Allgemein > Software­update lässt sich die Aktualisierung vornehmen. Sollte das Update nicht auf dem Gerät angezeigt werden, ist eine Aktualisierung alternativ auch über den Computer möglich.

Das nächste große Update: iOS 16 folgt bereits im Juni

Anfang Juni geht es dann weiter mit iOS 16, das bereits in den Startlöchern steht. Die offizielle Vorstellung ist für den 6. Juni 2022 geplant und findet innerhalb der WWDC-2022-Keynote statt.

RND/do

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter.