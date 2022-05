Drei Stars verlassen die RTL-Soap „Unter uns“

Gleich drei Castmitglieder verlassen die erfolgreiche RTL-Daily-Soap „Unter uns“: Mirja du Mont, Constantin Lücke und Yannik Meyer sind im Laufe des Juni das letzte Mal in der Serie zu sehen, wie RTL am Freitag mitteilte.

Prominenteste „Aussteigerin“ ist Mirja du Mont, die ihren letzten Auftritt als Serienfigur Mareike Ott in Folge 6879 am 2. Juni hat. „Ich nehme hier echt so viele Menschen mit, die mir ans Herz gewachsen sind. Meine Zeit in der ‚Unter uns‘-Familie war ein Traum. Als alle bei meiner letzten Szene applaudiert haben und mit Blumen kamen, war ich so gerührt und dankbar“, wird die 46-Jährige in einer Mitteilung zitiert.

Kai Noll kehrt zu „Unter uns“ zurück

Du Monts Serienpartner Constantin Lücke (er spielt die Figur Till Weigel) gibt seinen „Unter uns“-Abschied in Folge 6890 am 20. Juni: „Verschiedene Rollen zu spielen, gehört nun mal zum Leben des Schauspielers dazu, aber man geht immer ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Gerade weil wir uns bei ‚Unter uns‘ so gut verstehen.“ Und auch der Schauspieler Yannik Meyer verabschiedet sich - laut RTL dramatisch: Nach langem Kampf gegen seine Drogensucht geht die Serienfigur Conor Weigel in Folge 6886 am 14. Juni in die Entzugsklinik.

Allerdings können sich Fans auch auf ein neues und ein altes, bekanntes Gesicht in der Schillerallee freuen: Ex-„Verbotene Liebe“-Schauspieler Jo Weil sucht als Architekt Dominic Adams sein Liebesglück mit Eva Wagner (Claudelle Deckert). Und Kai Noll ist als Rufus Sturm zurück aus Afrika.

„Unter uns“ läuft seit November 1994 bei RTL.

RND/seb

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter