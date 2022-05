Sommerpause bei Talkshows von ARD und ZDF beginnt später

Berlin. Die Sommerpausen der großen Talkshows von ARD und ZDF gehen 2022 meist später los als in den letzten Jahren. Als erste der wöchentlichen Gesprächssendungen geht im Ersten der Montagstalk „Hart aber fair“ mit Frank Plasberg nach der Ausgabe vom 20. Juni in die Pause (Rückkehr 15. August). Die neuerdings zweimal pro Woche (dienstags und mittwochs) ausgestrahlte Sendung „Maischberger“ verabschiedet sich am 6. Juli vom Bildschirm und soll am 30. August zurückkehren, wie es in München von der Programmdirektion des Ersten heißt. Der ARD-Sonntagstalk „Anne Will“ kommt diesmal auch noch im Juli (3., 17. und 24.7.), nachdem er 2021 vom 6. Juni bis Ende August pausierte. Die Rückkehr ist dann auch erst für 18. September geplant.

Im ZDF beginnen die gut einmonatigen Sommerpausen für „Maybrit Illner“ (donnerstags) und „Markus Lanz“ (dienstags bis donnerstags) dieses Jahr wieder Mitte Juli, nachdem Moderator Lanz letztes Jahr bis Anfang August auf Sendung geblieben war. Lanz' letzte Ausgabe vor der Pause ist am 14. Juli in einen Themenschwerpunkt zum ersten Jahrestag der großen Flut eingebunden. Illners Talk, den es seit 1999 gibt und der bis 2007 „Berlin Mitte“ hieß, pausiert inklusive dem 14. Juli wieder fünf Donnerstage.

ARD will kurzfristig reagieren

Die ARD betonte, dass in ihren drei komplett talklosen Wochen - also vor allem in der ersten Augusthälfte - akut reagiert werden könne: „In den drei Wochen, in denen keine Talksendungen geplant sind, besteht jederzeit die Möglichkeit, bei dringenden Anlässen mit einem der Formate aktuell ins Programm zu gehen.“

In diesem Jahr gibt es im Sommer kein Sportgroßereignis wie vergangenes Jahr die nachgeholte Fußball-EM und Tokios Olympische Spiele. Die Fußball-WM findet wegen der extrem hohen Temperaturen im Sommer in Katar erst im November/Dezember statt.

RND/dpa