Wenn es nachts im Schlaf­zimmer surrt oder die Waden bei einem gemütlichen Grill­abend zerstochen werden, dann plagen einen die Mücken. Aber wann spricht man überhaupt von einer Stech­mücken­plage? „Das ist individuell sehr unterschiedlich“, sagt Renke Lühken, Ökologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropen­medizin. Standardisiert sei der Begriff Stech­mücken­plage in der Wissenschaft jedenfalls nicht.

Kommt es zur Mücken­plage?

Genaue Prognosen zur Stech­mücken­saison 2022 kann Lühken nicht treffen. „Das ist sehr stark davon abhängig, wie sich der Sommer entwickelt.“ Zwei Faktoren seien ausschlag­gebend: die Temperatur und der Nieder­schlag. „Nur wenn es viel Wasser gibt, gibt es auch sehr viele Stech­mücken“, sagt der Insekten­forscher. Stech­mücken legen nämlich je nach Art ihre Eier auf oder unter der Wasser­oberfläche oder in Wasser­nähe ab, am liebsten in stehenden Gewässern wie Seen, Teichen oder auch Pfützen.

Wichtig für verschiedene Entwicklungs­stadien der Stech­mücken ist zudem die Temperatur. „Je wärmer es ist, umso schneller können sich die Stech­mücken entwickeln und umso mehr Generationen gibt es“, erklärt Lühken. Deshalb könne es in Über­schwemmungs­gebieten bei zugleich warmen Temperaturen zu einer Art Stech­mücken­plage kommen.

Jede Mücke zählt

Um ein genaueres Bild von Verbreitungs­­gebieten verschiedener Mücken­arten in Deutschland zu bekommen, arbeitet die Biologin Doreen Werner am Citizen-Science-Projekt „Mücken­atlas“. Bürgerinnen und Bürger können auf Stech­mücken­jagd gehen, ihre Funde einschicken und so die Forschung voranbringen. „Wir haben über 50 Stech­mücken­arten in Deutschland. Wir wollen wissen, unter welchen Bedingungen und in welchen Umgebungen die unterschiedlichen Arten aktiv sind“, so Werner.

Seit Projekt­start im Jahr 2012 haben über 31.000 Teilnehmende mehr als 177.000 Stech­mücken gefangen und an Werner und ihr Team gesendet. Was es dabei zu beachten gibt, können Interessierte auf der Website vom „Mückenatlas“ nachlesen. Besonders wichtig ist für Werner und ihr Team, dass die Stech­mücken nicht platt­gedrückt werden und das Informations­blatt beiliegt, wo und wann die Mücke gefangen wurde. Wer etwas eingeschickt hat, bekommt nach einigen Wochen auch Informationen über die eingesendete Art und was man gegebenen­falls gegen sie tun kann.

Gibt es bald ein Früh­warn­system?

„Wir können als Forscherinnen und Forscher gar nicht von Husum bis Berchtesgaden oder von der Eifel bis nach Görlitz zeitnah überall aktiv sein. Daher ist dieses Interesse und das Mitmachen der Bevölkerung so enorm wichtig für uns“, sagt Werner. Durch das Projekt liegen ihrem Team große Daten­sätze vor, mit denen die Mücken­populationen in Deutschland mit ihrem Vorkommen und ihrer Ausbreitung bestimmt werden können, sodass Modellierungen und Risiko­analysen möglich werden.

Die erhobenen Daten nützen auch der Forschungs­gruppe von Renke Lühken: In einem durch das Bundes­forschungs­ministerium geförderten Projekt arbeitet er an einem Früh­warn­system für durch Stech­mücken übertragene Krankheits­erreger. „Wir nutzen hochmoderne Fallen, die Kohlenstoff­dioxid ausströmen lassen. So werden Stech­mücken angelockt und automatisch gezählt.“ Diese Daten nutzt sein Team, um kurz­fristige Vorhersagen über die Population und Entwicklung der Stech­mücken­arten zu treffen. In ein bis zwei Jahren soll das System eingesetzt werden, um mögliche Virus­ausbrüche vorzeitig zu erkennen und davor warnen zu können.

Asiatische Tiger­mücke und das West-Nil-Virus breiten sich aus

Lang­fristig müsse man in Deutschland damit rechnen, dass sich invasive Stech­mücken­arten vermehrt ausbreiten, sagt Lühken. Eine davon ist die Asiatische Tiger­mücke, die sich in Teilen Süddeutschlands etabliert hat. „Die Asiatische Tiger­mücke kann sehr viele unterschiedliche Krankheits­erreger übertragen – etwa das Dengue­virus oder das Chikungunya­virus“, sagt Lühken.

Aktuell gebe es jedoch kein Risiko durch die Asiatische Tiger­mücke in Deutschland. „Die Populationen sind dazu noch zu klein.“ Dennoch sei die Asiatische Tiger­mücke mittler­weile fest in Deutschland etabliert und verschwinde auch nicht mehr – und wird sich weiter ausbreiten. Das hat auch mit der Witterung zu tun, die sich durch den fort­schreitenden Klima­wandel immer stärker zugunsten der Stech­­mücken verändert.

Bemerkens­wert sei laut Lühken, dass die gemeine Haus­mücke, eine in Deutschland heimische Art, vermehrt als Überträger des West-Nil-Virus auftritt. „In jeder Regen­tonne in Deutschland sind Überträger vom West-Nil-Virus vorhanden. Bei günstigen Bedingungen kann es auch zu sehr großen Ausbrüchen kommen“, so Lühken. Deshalb müsse man das Virus im Blick behalten. Gleich­zeitig möchte der Wissenschaftler keine Panik verbreiten. „Das individuelle Risiko, dass man in Deutschland schwer am West-Nil-Virus erkrankt, ist sehr gering.“

Auch wenn Mücken und ihre Stiche unangenehm sind und die Insekten potenziell gefährliche Viren übertragen könnten, weisen die beiden Forschenden auf den Nutzen von Stech­mücken hin. „Sie gehören nun mal zu unserem Ökosystem und sind essenziell für das Nahrungs­netz“, sagt Werner. Vögeln, Fledermäusen und räuberisch lebenden Insekten dienen die ausgewachsenen Mücken als Futter. „Man sollte nicht immer nur das Negative an Mücken sehen.“

