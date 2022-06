US-Präsident in erster Talkshow: Biden persönlich bei „Jimmy Kimmel Live!“

US-Präsident Joe Biden besucht erstmals seit seinem Amtsantritt persönlich eine Late-Night-Talkshow in den USA. Er soll am Mittwochabend (Ortszeit) in der Show „Jimmy Kimmel Live!“ beim Sender ABC in Los Angeles zu sehen sein, wie das Weiße Haus mitteilte. Moderator Kimmel kündigte bei Twitter den Auftritt ebenfalls an.

Reise in den Westen

Der Auftritt ist verbunden mit Bidens Reise in den Westen der USA. In Los Angeles ist Biden Gastgeber eines Gipfels der Amerikas. Dabei nehmen Staats- und Regierungschefs aus Nord- und Südamerika teil, um über unter anderem den Klimawandel, Migration und die Coronavirus-Pandemie zu sprechen, wie das Weiße Haus mitteilte. Biden hält am Donnerstag eine Eröffnungsrede bei dem Gipfel.

RND/AP