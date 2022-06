Was passiert, wenn weltweit das Internet ausfällt?

Frau Paniagua, wenn man Ihr Buch liest, bekommt man den Eindruck: Die Frage ist nicht, ob es zu einem globalen Internet-Blackout kommt – sondern nur noch, wann.

Ein kompletter, globaler Ausfall des Internets ist möglich. Die Menschen, die sich mit diesem Thema wirklich auskennen, die zum Beispiel all die technischen Aspekte des Internets im Blick haben, haben diesbezüglich große Sorgen. Bisher ist das zwar noch nicht passiert. Aber es gab Ausfälle in kleinerem Maßstab: etwa massive Blackouts in einzelnen Ländern oder etwa auch der Ausfall der Facebook-Dienste im vergangenen Jahr.

War der Facebook-Ausfall nur ein Vorgeschmack auf einen Internet-Blackout?

Tatsächlich ja. Laut dem Unternehmen war dafür ein Problem mit dem BGP-Protokoll (Border Gateway Protocol) verantwortlich. Das ist eines der anfälligsten Elemente der Infrastruktur des Internets, quasi das GPS. Es sagt, welchen Weg Informationen online nehmen müssen, um effizienter anzukommen. Deshalb wird es auch – wie ein GPS – ständig aktualisiert. Laut Facebook hat sie ein Fehler bei der Aktualisierung des BGP-Protokolls offline genommen. Ihre Inhalte waren immer noch da, aber niemand konnte sie erreichen.

Und das kann nicht nur einem Konzern wie Meta passieren?

Ja, eine Gruppe Hacker hat demonstriert, dass man durch das BGP das ganze Internet abschalten kann. Es kann aber nicht nur von Cyberkriminellen ausgenutzt werden, sondern auch von allein, durch einen technischen Fehler, versagen. Auch Staaten wie Russland nutzen übrigens das BGP, wenn sie etwa Teile des Internets zensieren wollen.

Haben wir überhaupt eine Vorstellung davon, welche Folgen ein globaler Ausfall des Internets hätte?

Das ist wirklich sehr schwer, weil es ein Dominoeffekt wäre. Alles ist miteinander verbunden, also wissen wir nicht, wie schlimm es wäre – nur, dass es schlimm wäre. Sogar die Stromversorgung ist über das Internet verbunden. Ein längerer Ausfall des Internets hätte also zum Beispiel auch einen Strom-Blackout zur Folge. Auch Krankenhäuser bekommen Probleme, wenn das Internet crasht. Je länger das Problem andauert, desto schlimmer ist es. Zum Beispiel, wenn man Medikamente und Lebensmittel im Supermarkt nicht mehr bezahlen kann, weil die Systeme nicht funktionieren. Selbst wenn die Lieferketten nicht betroffen wären, würden sich die Menschen um ihre Versorgung Sorgen machen. Allein die Vorstellung würde schon für Chaos sorgen.

Gibt es Vorbereitungen für einen solchen Fall?

Es gibt Pläne für Stromausfälle, aber nicht für den Ausfall des Internets. Im Falle eines Internet-Blackouts wäre es auch schwer, zu kommunizieren. Denn auch die Massenmedien wären betroffen. Sogar die Telefone. Früher gab es Orte, an denen man sich in Katastrophenfällen sammelte und koordinierte. Heutzutage wüssten wir nicht, was wir tun sollten.

Wieso haben wir es zugelassen, dass das Internet so anfällig wurde?

Es ist nicht so, dass wir das „zugelassen“ hätten. Vielmehr haben wir nicht vorhergesehen, dass wir das Internet so nutzen würden, wie wir es heute tun. Eigentlich war das Internet dazu gedacht, Ressourcen und Forschende miteinander zu verbinden, aber nicht, um einfach alles – von E‑Commerce bis Medienkonsum – über das Internet zu machen. Wir mussten also viele neue Ebenen einziehen, an vielen Stellen nachbessern. Doch das reicht nicht. Das Problem ist jedoch: Um das Internet zu fixen, müssten wir alles stoppen und neu aufbauen.

Kaum jemand versteht genau, wie das Internet funktioniert. Ist das Teil des Problems?

Ja, weil wir das Internet als selbstverständlich voraussetzen, verstehen wir beispielsweise nicht, wie zentralisiert es ist. Die grundlegende Infrastruktur ist immer noch dezentralisiert. Aber darauf haben wir all diese Schichten aufgebaut, die Webinhalte und Apps – also das, was wir im Alltag unter „Internet“ verstehen –, hinter denen nur wenige Unternehmen stehen.

Weil das ursprüngliche Internet ohne Businessmodell gebaut wurde, konnten Unternehmen es kommerzialisieren. Sie können die Regeln festlegen, wie alles funktioniert. Das betrifft zum Beispiel die Frage: Wer hat eine Stimme in der Öffentlichkeit? Heute entscheiden Social-Media-Plattformen, wer partizipieren darf.

Das ist aber kein technisches Problem, oder?

Nein, das ist kein technisches Problem und auch die Lösung kann daher nicht technisch sein. Wir denken immer, dass jede neue Technologie uns retten wird. Aber dieses Versprechen wird immer wieder gebrochen – ob bei künstlicher Intelligenz oder der Blockchain. Neue Tools können hilfreich sein, aber sie werden das Problem nicht lösen. Das kann nur ordentliche Rechtssprechung durch Regierungen.

Ob ein durchtrenntes Unterseekabel, ein Kollaps des BGP-Protokolls oder eine Nation, die sich entschließt, es abzuschalten: Es gibt zahlreiche Bedrohungen für das Internet. Welche ist die größte?

Alle. Aber wenn ich eines wählen müsste, würde ich sagen: die Zentralisierung des Internets ist das schlimmste Problem. Es betrifft unsere Leben – nicht nur im Falle eines Blackouts. Das ist das wichtigste Problem, das wir in den nächsten Jahren lösen müssen.

Esther Paniagua: „Error 404: Der Ausfall des Internets und seine Folgen für die Welt“. Hoffmann und Campe, 26 Euro.

Von Anna Schughart/RND