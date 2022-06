Ganz offiziell: Netflix kündigt zweite Staffel von „Squid Game“ an

Dass die Netflix-Hitserie „Squid Game“ eine zweite Staffel bekommt, war schon lange kein Geheimnis mehr. Am Sonntag machte es der Streamingdienst allerdings ganz offiziell: „Auf die Plätze. Fertig. Grünes Licht. ‚Squid Game‘ geht weiter, nur bei Netflix“, heißt es in einem Tweet des offiziellen Serienaccounts.

An die Fans der Serie gerichtet schrieb Autor und Regisseur Hwang Dong-hyuk: „Es hat zwölf Jahre gedauert, um letztes Jahr die erste Staffel von ‚Squid Game‘ zum Leben zu erwecken. Aber es hat nur zwölf Tage gedauert, bis ‚Squid Game‘ zur beliebtesten Netflix-Serie aller Zeiten wurde.“

„Wir arbeiten gerade am Drehbuch und gestalten die Geschichte aus“, wird der ausführende Produzent Kim Ji-yeon in einer Mitteilung zitiert. „Aber es gibt definitiv viel Druck, wie wir Staffel zwei noch besser machen können.“ In den neuen Folgen soll es ein Wiedersehen mit „Squid Game“-Gewinner Geong Gi-hun und Frontmann Hwang In-ho geben, kündigte Netflix an. Die bekannte Killerroboterpuppe werde allerdings ersetzt – durch ihren Freund.

142 Millionen Haushalte schalteten in den ersten vier Wochen ein

„Squid Game“ handelt von einer brutalen Gameshow, an der 456 hochverschuldete Menschen wie der arbeitslose und wettsüchtige Chauffeur Geong Gi-hun (Lee Jung-jae) teilnehmen und in Spielen aus ihrer Kindheit um einen Millionengewinn, aber auch um ihr Leben kämpfen. Sechs Runden stehen an – und wer eine davon verliert, verliert auch sein Leben. Pro gefallenem Teilnehmer wandert noch mehr Geld in den Jackpot. Inszeniert wird dieses Spektakel von mysteriösen Maskenmännern an einem abgelegenen Ort.

Netflix-CEO Ted Sarandos hatte bereits im Januar gegenüber US-Medien bestätigt, dass es eine zweite Staffel von „Squid Game“ geben werde. Die Thrillerserie wurde in den ersten vier Wochen nach dem Start im vergangenen Herbst in 142 Millionen Haushalten angesehen.

„Squid Game“ führte hierzulande aber auch zu Kritik – so spielten Kinder etwa in Schulen die Serie nach. Expertinnen und Experten appellierten, dass Kinder die Folgen nicht ansehen sollten.

