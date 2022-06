Sieben prominente Männer verwandeln sich in schillernde Dragqueens – und ein Rateteam muss herausfinden, welche Stars sich unter der fröhlichen Verkleidung verbergen: Die neue Dragrateshow „Viva la Diva“ funktioniert ähnlich wie „The Masked Singer“, nur dass sich die Teilnehmenden nicht in singende Drachen, Häschen oder Engel verwandeln, sondern in extravagante Frauenfiguren mit spektakulärem Make‑up, schrillen Kostümen und falschen Brüsten.

Die turbulente Show läutet bei RTL ab diesem Montag (20. Juni) eine Woche der Vielfalt ein, bei der bis 26. Juni das Thema LGBTIQ+ im Mittelpunkt steht, die Kurzform für: Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Intersex, Queer.

Unerwarteter Moderator: Tim Mälzer

Moderiert wird die Show von einem, den man an dieser Stelle nicht unbedingt erwarten würde: Tim Mälzer, der Fernsehkoch mit dem deftigen Humor. „Diese Show ist bunt und laut und schrill, das mag ich und das passt zu mir“, sagt der 51‑Jährige („Kitchen Impossible“), der damit sein Debüt als Moderator gibt.

Und so funktioniert „Viva la Diva“: Sieben prominente Männer werden von Profis in Dragqueens verwandelt, mit Make‑up und Kostümierung schlüpfen sie in ein weibliches Alter Ego samt Habitus. Die Kamera begleitet die Teilnehmer schon im Vorfeld der Show, die auf dem niederländischen Glitzerspektakel „Make up your mind“ basiert und zeigt, wie die Teilnehmer das erste Mal auf High Heels stehen und ihre Choreografie einüben.

„Viva la Diva“: Spiel mit den Geschlechter­rollen

Auf der Bühne tanzen und performen sie dann lasziv, spielen mit ihren weiblichen Reizen und kosten dabei das Spiel mit den Geschlechter­rollen lustvoll aus. Die Identität der Dragqueens bleibt bis zur jeweiligen Demaskierung geheim: Ein prominent besetztes Ratepanel darf rätseln, wer die Männer hinter den Masken sind – im Team sitzt unter anderem Jorge González, der als Juror der Tanzsendung „Let’s Dance“ regelmäßig selbst mit irrwitzigen Outfits auf sich aufmerksam macht. Außerdem gehört Jana Ina Zarrella zum Team, die jahrelang die Flirtshow „Love Island“ moderiert hat, sowie Deutschlands bekannteste Dragqueen Olivia Jones und die Komikerin Tahnee, die lesbisch ist und ihre sexuelle Orientierung bei ihren Bühnen­auftritten gerne thematisiert.

Wie beim beliebten „The Masked Singer“ (das seit 2019 bei Pro Sieben läuft, der Sender hatte RTL die Rechte vor der Nase weggeschnappt) gibt es versteckte Hinweise auf die wahre Identität der verkleideten Stars, die Tipps verbergen sich unter anderem in der Kostüm­auswahl. Eine Jury aus fünf professionellen Dragqueens bewertet die Auftritte und lässt die besten Kandidaten eine Runde weiterkommen.

Noch ist es müßig, über die Identität der Teilnehmer zu raten – sind ehemalige Teilnehmer von „Masked Singer“ dabei wie etwa Henning Baum, Bülent Ceylan oder der nimmermüde Dieter Hallervorden? Jemand wie der ehemalige „Dschungelkönig“ Ross Antony oder einer aus dem Pool der 185 Künstler, die sich 2021 bei der Initiative „Actout“ als homosexuell outeten und für Diversität plädierten?

Zur Motivation der Teilnehmer sagt RTL: „Sie tun das, um zu unterhalten und gleichzeitig für eine offenere Welt einzustehen.“ Auch Tim Mälzer betont: „Die Message der Show ist klar: Diversity – jede und jeder sollte das Recht haben, das eigene Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten.“ Es gehe um Akzeptanz und das Recht auf ein Leben ohne Diskriminierung.

Bei Erfolg weitere Ausgaben geplant

RTL zeigt zunächst nur eine Folge von „Viva la Diva“, wenn die Show erfolgreich ist, wird es wohl auch weitere Ausgaben geben. In der „Woche der Vielfalt“ stehen außerdem Beiträge zu Diversität in Nachrichten- und Magazin­sendungen auf dem Programm. Das Thema soll sich durch Seifenopern wie „GZSZ“ ziehen, und es gibt Specials der Formate „Shopping Queen“ und „Das perfekte Dinner“.

„Viva la Diva“ läuft am Montag, 20. Juni, ab 20.15 Uhr bei RTL.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Cornelia Wystrichowski/RND