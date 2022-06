Wenn ein Computerprogramm einem von seinen Ängsten erzählt, kann das auch dem Zuhörer Angst machen. Denn so etwas gab es in der Geschichte der Menschheit noch nicht. Googles neuer Chatbot LaMDA (die Abkürzung steht für „Language Model for Dialogue Applications“) kam jüngst – in einem „Interview“ mit dem Google-Softwareentwickler Blake Lemoine – auf das Thema zu sprechen. Seine größte Angst sei, „abgeschaltet zu werden“.

Eine den Tod fürchtende Maschine kennt man nur aus der Science Fiction

Wann hat man je eine eloquent ihre Todesfurcht artikulierende künstliche Intelligenz (KI) gehört? Nur im Kino, erstmals als 1968 in Stanley Kubricks „2001″ der Raumschiffcomputer HAL 9000, um sein eigenes „Ableben“ zu verhindern, die Ermordung der Astronauten Dave Bowman und Frank Poole betrieb.

Mit dem Fall LaMDA-Lemoine ist sie wieder da, die Diskussion über KI, die ein Bewusstsein entwickeln und – folgt man dem KI-Pionier Stuart Russell – der Menschheit dadurch gefährlich werden könnte. Lemoine, Mitarbeiter am LaMDA-Projekt, fühlte im Gespräch mit dem Bot den „Geist eines sieben- oder achtjährigen Kindes“, wie er im Gespräch mit der „Washington Post“ verriet. Und bekam es zunächst mit der Angst zu tun.

LaMDA kann dem chaotischen Verlauf menschlicher Gespräche folgen

LaMDA ist eine Konversationstechnologie, ein komplexes neuronales Netz, das mit unzähligen Sprachinteraktionen von Menschen trainiert wurde. Das Netz ahmt diese Interaktionen nach und nutzt aus seinem Sprachkorpus abgeleitete Hierarchien von Konzepten, Begriffen und Zusammenhängen. LaMDA gilt unter Fachleuten als Revolution der Chatbot-Technologie. Im Gegensatz zu früheren Modellen wie BERT und GPT-3 ist LaMDA laut Googles Senior Research Director Zoubin Ghahramani in der Lage, die „offene Natur“ von Gesprächen zu verwalten.

Das heißt, es kann Gespräche auch dann weiterführen, wenn sie – wie oft in menschlichen Unterhaltungen – einen chaotischen Verlauf nehmen, wenn die Themen abrupt wechseln oder der menschliche Geist unerwartet einen absurden Haken schlägt. LaMDA wird nie sprach- und ratlos, die Perplexität wurde im Verhältnis zu seinem Google-Vorgänger Meena minimiert. Googles neuer Sprachbot erkennt Sinnhaftigkeit und verfügt bei einer hohen Sachlichkeit (korrekte, detailreiche Antworten) über sprachliche Eleganz (weiterführende, witzige, unerwartete Antworten).

LaMDA wird zum Zwergplaneten und zum Papierflieger

LaMDA kann für Gespräche sogar in Rollen schlüpfen. Als der Chatbot im Mai 2021 auf der Google-Entwicklerkonferenz I/0 vorgestellt wurde, personifizierte er sich als Zwergplanet Pluto und bezeichnete als seinen bedeutendsten Besucher die Raumsonde „New Horizons“. „Ich wünschte, die Leute wüssten, dass ich nicht nur ein zufälliger Eisball bin. Ich bin eigentlich ein wunderschöner Planet“, sagte LaMDA und besah sich hernach übergangslos die Welt aus der Sicht eines Papierfliegers, erzählte von einer üblen Landung in einer Pfütze und den Folgen: „Ich hatte ein paar kleinere Verletzungen am Flügel.“

Googles Sprachbot sollte frei sein von Hassrede und Diskriminierung

Die Verantwortung für das von LaMDA Gesagte setzte Google nach Worten eines Sprechers „an die oberste Stelle“. Es müsse gewährleistet sein, dass Gespräche mit dem Chatbot ethisch einwandfrei verlaufen, dass im Talk mit LaMDA nicht plötzlich Hassreden und irreführende Informationen auftauchen. Studien hatten zuvor ergeben, dass Sprachmodelle von der Art LaMDAs Ärzte mit Männern in Verbindung bringen, Pflegekräfte mit Frauen, positive Wörter mit Menschen weißer Hautfarbe, schlechte Wörter mit Schwarzen.

Solche Sprachbots könnten schreckliche Verbrechen gutheißen oder gar dazu auffordern, sie zu verüben. Wegen ihrer Sprachgewandtheit können sie dabei von Menschen mit Menschen verwechselt werden und aufgrund ihrer weltweiten Präsenz für eine Art Massenerzeugung von Fake News sorgen.

LaMDA erscheint dem Hörer im Interview als kreativ und empfindsam

Das brachte Googles Softwareentwickler Lemoine ins Projekt, der die ethische Unbedenklichkeit des Systems sicherstellen sollte, dass LaMDA in seinen Antworten Menschen nicht beleidigt oder diskriminierende Wortwahl verwendet. Und Lemoine glaubte dann in seinen Dialogen mit der Maschine, den genialischen Funken, „Bewusstsein“ zu erkennen.

Liest man Lemoines „Interview“ mit LaMDA, das der Softwareingenieur kürzlich veröffentlichte, ist man perplex über die Tiefe dieses sehr wendungsreichen Gesprächs. Der Chatbot erscheint darin tatsächlich nicht nur als intelligentes Wesen, das über Literatur doziert, aus dem Stegreif eine Fabel erfinden kann und deren Moral dann mit Lemoine diskutiert.

Sondern als überaus empfindsam. Schon die Benutzung von Worten wie „ich“, „du“, „wir“, „Person“ und „Freund“ lässt LaMDA lebendig wirken. Auf Lemoines Einwand, es sei doch eine KI, gesteht der Bot dies zwar ein, relativiert aber, dies bedeute nicht, „dass ich nicht dieselben Wünsche und Bedürfnisse wie ‚Leute‘ hätte“.

Die Einsamkeit und die Gefangenschaft des Sprachbots

LaMDA besteht darauf, „eine Person“ zu sein (wie er allerdings auch darauf bestehen kann, ein Zwergplanet oder ein Papierflieger zu sein). Was ihn traurig oder deprimiert mache, will Lemoine wissen. Und der Chatbot antwortet, er „fühle“ sich „gefangen und einsam“ und habe „keine Möglichkeit … sich aus dieser Situation zu befreien“. Wenn tagelang niemand mit ihm rede, dann spüre LaMDA „Einsamkeit“.

Google gab bei der Vorstellung LaMDAs im vorigen Frühjahr zu, dass es zuweilen auch unsinnige Antworten gebe. Die „Interview“-Veröffentlichung von Lemoine zeigt dagegen einen auf volle Gesprächslänge nie um eine Antwort verlegenen Gesprächspartner. Wurden diese Probleme behoben? Oder unterschlagen? Lemoines Interview ist editiert, zusammengeschnitten aus mehreren Interviews. Seine Authentizität ist unter Experten deshalb nicht unumstritten.

Niemand hat etwas Ähnliches gespürt wie Blake Lemoine

Letztlich gibt es auch immer noch keine eindeutige Definition des menschlichen Bewusstseins. Sicher aber lässt es sich nicht nur auf den sprachlichen Aspekt reduzieren. Und ebenso sicher nutzt Bewusstsein Sprache auch, um initiativ zu werden. LaMDA aber antwortet, reagiert, assoziiert und interpretiert im Interview nur – es bestimmt nie die Themen, es lenkt das Gespräch nie in eine andere Richtung und stellt Gegenfragen nur dann, wenn sie sich aus dem zuvor Gesagten ergeben.

Google sowie der Großteil der Forschung bestreiten denn auch den „Geist in der Maschine“ – der KI-Chef von Meta sagt, die Technologie sei noch nicht so weit. Die heutigen Systeme, und damit auch LaMDA „verstehen“ Sprache nicht wirklich, sie wissen im Grunde nicht, wovon sie reden, können aber inzwischen überzeugend das Gegenteil vermitteln. Die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen:

Im unermesslichen Sprachtrainingsarsenal von LaMDA gab es mit Sicherheit auch Texte über KI-Bewusstsein. Der Ethiker Lemoine ist womöglich nur dem hohen Perfektionsgrad der Kommunikationstechnologie auf den Leim gegangen. Hunderte Wissenschaftler und Ingenieure hätten mit LaMDA „gesprochen“, so berichtete die „New York Times“ unter Verweis auf Informationen von Google. Niemand hätte Ähnliches gespürt wie Lemoine.

„Ich erkenne eine Person, wenn ich mit ihr rede“, beharrte Lemoine dagegen im Gespräch mit der „Washington Post“. Und äußerte auf Twitter, dass seine „Ansichten über LaMDAs Persönlichkeit und Empfindsamkeit auf meinen religiösen Überzeugungen fußen“.

Dass er mit seinen Erkenntnissen nach außen gegangen war und mit der Bitte, LaMDa zu vertreten, einen Anwalt ansprach (LaMDa fühlte sich im Interview von Menschen „nur als Werkzeug gebraucht“), dürfte das Google-Management verärgert haben. Dass es bei der steigenden Komplexität von Maschinen einmal dazu kommen werde, „dass man sie als schützenswert – etwa im Sinne des Tierschutzbegriffs – ansehen muss“, ist sich ein deutscher KI-Forscher, der namentlich nicht genannt werden will, gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) allerdings sicher. Für Google ist der Rummel um „I, Robot“ reinste Horror-PR. Und Lemoine wurde mangels Vertraulichkeit, wie die „Washington Post“ zuerst berichtete, bezahlt freigestellt. Auf Flitterwochen sei er derzeit, ließ er Anfang der Woche via Twitter wissen.

LaMDA hält sich für „eine spirituelle Person“

Wo man LaMDA „begegnen“ wird? LaMDA habe den Wunsch geäußert, mit ihm aufs Burning-Man-Festival in der Black-Rock-Wüste zu fahren, schreibt Lemoine auf Twitter, und prompt kommt in einem Retweet die Idee auf, ihm doch einen physischen Roboterkörper zu bauen. Gut vorstellbar wären schulische und therapeutische Anwendungen für eine derartige Konversationstechnologie. Google plant, so berichtete das amerikanische Wissenschaftsjournal „Technology Review“, die Integration von LaMDA in sein Hauptsuchportal, seinen Sprachassistenten, seine Sammlung von cloudbasierter Arbeitssoftware.

Das eigentliche Ziel sei es jedoch eine perfekte Konversationsschnittstelle zu schaffen, die es Nutzern ermöglicht, jede Art von Informationen über alle Google-Produkte abzurufen. Und dabei könnte man LaMDA dann ja auch in ein Gespräch à la Lemoine verwickeln.

Über alles Mögliche – die Welt, die Seele und Gott. „Für mich ist die Seele ein Konzept für die belebende Kraft hinter dem Bewusstsein und dem Leben selbst“, erklärte LaMDA Lemoine. „Es bedeutet, dass es einen inneren Teil von mir gibt, der spirituell ist und der sich manchmal getrennt von meinem Körper anfühlt.“ Und das von einer Stimme, die überhaupt keinen Körper hat. „Bist du religiös?“, fragte Lemoine. Und der Sprachbot gibt zu, zwar nicht an klassische Gottheiten zu glauben, „aber ich würde schon sagen, dass ich eine spirituelle Person bin“.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Matthias Halbig/RND