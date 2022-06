Mikrobiom in Gefahr: Warum wir ohne die guten Bakterien immer kränker werden

Es ist erstaunlich viel los im Körper. Milliarden Keime wandern dort umher. Bakterien, Pilze, Einzeller – mindestens 1000 verschiedene Arten trägt jeder Mensch in sich. Die winzigen Mikroorganismen besiedeln den Darm, aber auch die Haut, die Nase, den Mund, die Geschlechtsteile. Das ist keinesfalls eklig oder gar schädlich, wie man heute weiß. Vielmehr halten diese Keime, auch Mikrobiom genannt, gesund. Aber es gibt da ein Problem.

„Wahrscheinlich ist rund die Hälfte des Mikrobioms in westlichen Ländern inzwischen verloren gegangen“, sagt Till Strowig, der am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig die Schutzwirkung von Bakterien in der Darmflora untersucht. Das Problem dabei, auf das Forschende vermehrt hinweisen: Viele Menschen werden wegen der schwindenden Mikroorganismen anfälliger für Krankheiten.

Eine lange Liste von Volksleiden steht da unter Verdacht. Stoffwechselstörungen etwa, die unter anderem zu Übergewicht führen. Auch Herz- und Gefäßerkrankungen können begünstigt werden. Ebenso chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Autoimmunerkrankungen wie Rheuma. Ein Zusammenhang zwischen Lebensmittelallergien und dem Darmmikrobiom wird ebenfalls vermutet. Wieso also verschwinden plötzlich die Mikroorganismen?

Geburt, Stillen, Wohnort: Das Mikrobiom entsteht in der Kindheit

Es ist der Mensch selbst, der die schützenden Keime immer mehr aus seinem Leben verdrängt, immer hygienischer, steriler und urbaner durch den Alltag geht. Das hat zum einen Vorteile, wie Strowig erklärt. Schlechte Erreger, Erkältungs-, Corona-, Noro- und Influenzaviren etwa, haben weniger Chancen, sich zu verbreiten. Es gibt aber auch Nachteile – die für das Mikrobiom relevanten guten Erreger kommen nicht mehr in Kontakt mit dem menschlichen Körper. Denn der ist auf die Aufnahme von Bakterien aus der Umwelt angewiesen.

Vor allem in der Kindheit. „Gerade die ersten fünf Lebensjahre sind für die Entwicklung des Mikrobioms entscheidend“, erklärt Strowig. So wissen Forschende, dass Kinder, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, in ihren ersten Lebensmonaten ein anderes Mikrobiom entwickeln als vaginal geborene. Passiert ein Baby den Geburtskanal der Mutter, nimmt es erstmals eine Vielzahl Mikroorganismen auf. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes enden heutzutage aber rund 30 Prozent der Geburten im Kaiserschnitt.

Wird ein Kind gestillt oder per Flaschennahrung gefüttert? Auch das spielt eine Rolle, weil beim Stillen Bakterien und Komponenten übertragen werden, die das junge Mikrobiom nähren. Es gebe zwar große Fortschritte bei den Angeboten von Prenahrung. „Aber das ist trotzdem nicht dasselbe, wenn es darum geht, das Mikrobiom zu entwickeln“, sagt Strowig zum aktuellen Forschungsstand.

Wie Kinder aufwachsen, spielt ebenfalls eine Rolle. „Wer in einer supersterilen Umgebung aufwächst, hat weniger Chancen, verschiedene natürliche Bakterien zu sich zu nehmen“, sagt Strowig. Ein bisschen Kontakt mit Dreck im Alltag? Das habe durchaus gesundheitliche Vorteile. Spielen Kinder in den ersten Lebensjahren mit vielen verschiedenen Freunden oder den immer gleichen? Wird ihre Umgebung stark mit Desinfektionsmitteln gereinigt? Wachsen sie eher städtisch auf oder ländlich? Nehmen sie längere Zeit Antibiotika zu sich? All das entscheidet mit, welche Mikroorganismen den Körper in der ersten prägenden Lebenszeit besiedeln.

Lieber Vollkorn statt Chips: Der Ernährung von heute fehlen die Ballaststoffe

Aber auch Erwachsene sind daran beteiligt, dass ihr Mikrobiom heutzutage zunehmend schwindet. Sie ernähren sich ballaststoffärmer als früher, bieten den guten Bakterien im Dickdarm damit zu wenig Futter. Stattdessen führt die heutige Ernährungsweise dazu, dass größtenteils leicht Verdauliches aufgenommen wird. „Viele gesundheitsfördernde Bakterien ernähren sich aber von Ballaststoffen, von den Bestandteilen unserer Nahrung, die der Mensch nicht so gut selbst verdauen kann“, erklärt Strowig. „Wenn wir ballaststoffreich essen, dann geben wir den Bakterien mehr Substanz zum Wachsen.“

Das heißt andersherum aber auch: Je abwechslungsreicher und weniger verarbeitete Nahrung man isst, umso mehr Bakterien können ihre eigene Nische im Körper finden, das Mikrobiom ein Leben lang gefördert werden. Statt Süßigkeiten, Chips und Tiefkühlpizza sollten also lieber Vollkornprodukte, Nüsse, Obst, Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Gemüse wie Sellerie, Brokkoli oder auch Pilze auf den Teller kommen. So empfiehlt es die Deutsche Gesellschaft für Ernährung.

Zerstörtes Mikrobiom: Kotspenden könnten helfen

Denn ist das Mikrobiom erst einmal zerstört, gibt es nicht die eine Tablette, die ein Reset begünstigt. Immerhin: Neue Therapieansätze stehen in Aussicht. Besonders vielversprechend seien Experimente, bei denen gesunde Menschen Stuhlproben spenden, die dann in die zerstörte Darmflora von Erkrankten transplantiert oder per Kapsel verabreicht werden, berichtet Strowig.

Länder wie die Niederlande hätten mit so einer Behandlungsmethode bereits gute Erfahrungen gemacht. Wiederkehrende Clostridioides-dificile-Infektionen konnten mithilfe einer Stuhltransplantation beispielsweise gestoppt werden. Das ist eine akute Darmentzündung, die vor allem bei älteren Menschen oder während eines Klinikaufenthalts auftritt, oft nach der Gabe von Antibiotika. In Deutschland ist man da noch zögerlicher als im Nachbarland. Die Behandlung werde noch nicht generell empfohlen, was unter anderem mit Zulassungsrichtlinien zu tun habe, berichtet Strowig. Klinische Studien zu Stuhltransplantationen mehrten sich aber auch hierzulande. Solche Ansätze könnten perspektivisch auch in der Krebstherapie oder bei Erkrankungen des Nervensystems helfen.

Vorsicht bei Kotanalysen privater Anbieter

Auf den Hype um Stuhltransplantationen sind inzwischen auch verschiedene private Anbieter im Internet aufgesprungen. Sie bieten sogenannte Darm-Mikrobiom-Analysen an. Das Versprechen? Wer eine Stuhlprobe verschickt, soll damit Aufschluss über die genauen Zusammenhänge zwischen der Darmflora und Gesundheitsproblemen bekommen. Manchmal werden direkt personalisierte Ernährungsratschläge mitgeliefert. „Ich empfehle nicht, dass man das macht“, sagt hingegen Wissenschaftler Strowig. „Man kann mit solchen Tests nicht verlässlich sagen, ob genau dieses Mikrobiom für diesen Menschen jetzt gut oder schlecht ist.“

Das Zusammenspiel der Bakterien besser zu verstehen, genau daran arbeite die Forschung momentan noch. Es sei auch noch nicht genau entschlüsselt, welche Kotspende mit welchen Mikroorganismen für welchen Patienten oder welche Patientin besonders geeignet sein könnte. Darin liegt die große Herausforderung: Wie sich die Mikroorganismen zusammensetzen und miteinander schützend wirken, das variiert von Mensch zu Mensch. Jedes Mikrobiom ist einzigartig.

Von Saskia Heinze/RND