„Lass lieber den Nachtisch weg“: Wie Mütter das Körperbild ihrer Töchter prägen

„Ich könnte niemals ein Kleid ohne Spanx tragen“, sagt das kleine Mädchen in die Kamera. Ein anderes: „Ich bin so furchtbar! Ich habe einen Cupcake gegessen“. Ein weiteres: „Meine Diät beginnt morgen, diesmal wirklich.“ Es sind Sätze, die sich die kleinen Kinder nicht selbst ausgedacht haben. Sie wiederholen lediglich, was sie tagtäglich von ihren Müttern hören – so die Erklärung des Magazins „Real Simple“, die das Video 2017 initiierten und mit dem sie auf die negativen Konsequenzen der Kommentare aufmerksam machen wollten.

Denn wenn Mütter ihren eigenen Körper und ihr Essverhalten ständig kritisch kommentieren, glauben auch ihre Töchter – selbst, wenn sie noch in die Grundschule gehen –, sie könnten ein Kleid nicht ohne figurformende Wäsche tragen. Eine These, die von wissenschaftlichen Forschungen gestützt wird. In einer Studie aus Israel untersuchten Forschende die Beziehung zwischen Müttern und Töchtern – und fanden heraus, wie groß der Einfluss des Körperbilds der Müttern auf das ihrer Töchter ist. Auch Wissenschaftlerin Silja Vocks stellte in einer anderen Studie eine stark signifikante Korrelation zwischen dem Ausmaß der „defizitorientierten“ Betrachtungsweisen der Mütter auf den eigenen Körper und dem der Töchter auf den eigenen Körper fest.

Mutter hat Modellfunktion für Tochter

Wenn also Mütter bei sich selbst vor allem auf Bereiche blicken, die sie nicht mögen, machen das die Töchter mit hoher Wahrscheinlichkeit auch – selbst, wenn sie gegebenenfalls jeweils unterschiedliche Bereiche problematisieren. Dafür untersuchte Silja Vocks die Blickbewegungen von 41 Müttern und ihren Töchtern auf ihre eigenen Körper sowie die Blicke der Mütter auf den Körper ihrer Töchter. Zuvor hatten die Frauen jeweils drei Bereiche angegeben, die sie mögen und nicht mögen.

Übertragen werde der Fokus auf selbst definierte Defizite entweder direkt durch Kommentare wie „Lass lieber den Nachtisch weg“ oder indirekt durch Verhalten, sagt Vocks. „Wenn die Mutter zum Beispiel ständig Diät macht, den eigenen Körper sehr kritisch und abwertend kommentiert und ihre Aussagen ständig um die Figur kreisen, kann das für die Tochter eine Modellfunktion haben“, erklärt die Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Osnabrück. „Dadurch wird die Botschaft vermittelt: Der weibliche Körper ist etwas, das man bekämpfen muss.“

Das kann ernsthafte Konsequenzen haben: „Wie man sich anschaut und bewertet, formt die mentale Repräsentation des eigenen Körpers. Deswegen sind diese Aufmerksamkeitsprozesse so wichtig: Sie bestimmen das Körperbild mit“, erklärt Vocks. „Die negative Bewertung des eigenen Körpers ist ein relevanter Risikofaktor für Essstörungen.“ Frauen problematisierten etwa meistens Bereiche, an denen sich eine Gewichtszunahme bevorzugt zeige, also Bauch, Beine oder Po.

Kein Effekt zwischen Vätern und Söhnen

Müttern nun per se die Schuld an den Körperbildstörungen ihrer Töchter zu geben, greift allerdings zu kurz. Denn die Ergebnisse von Vocks zeigen, welche gesellschaftlichen Erwartungen an das Aussehen von Frauen gestellt werden. In der baugleichen Studie zwischen den männlichen Pendants wurden etwa keine derartigen Zusammenhänge gefunden: „Dass wir bei Vätern und Söhnen keine signifikante Korrelation festgestellt haben, kann auch daran liegen, dass das Aussehen innerhalb dieser Konstellation möglicherweise keine besonders große Rolle spielt“, sagt Vocks. „Das repräsentiert auch den Aspekt, dass in unserer Gesellschaft Frauen viel stärker aufgrund ihres Aussehens bewertet werden, als es bei Männern der Fall ist.“

Wenn Mütter ihr eigenes Aussehen oder das ihrer Töchter derart kommentieren, spreche das für eine weibliche Identität, die vom männlichen Blick geprägt ist, erklärt Psychiaterin Irmgard Hülsemann in einem „Zeit“-Interview. Denn den weiblichen Körper zum Objekt von Kritik und Bewertung zu machen, sei eng mit patriarchalen Beziehungsstrukturen verknüpft. Denn da sei das oberste Ziel, begehrenswert zu sein. Ein Unterfangen, das Arbeit erfordert. Ihr eigener Körper sowie der der Tochter werde somit von der Mutter als „ewige Baustelle“ wahrgenommen, die „noch verschönert, verändert, verkleinert, vergrößert werden kann und auf jeden Fall nie richtig“ sei.

Das Gegenteil von gut ist gut gemeint

Eine böse Absicht steckt also nicht immer hinter den Kommentaren oder Blicken. Vielmehr zeigt es den Versuch, sich den gesellschaftlichen Erwartungen anzupassen und eine gewisse Gesellschaftsfähigkeit herzustellen: „Ich kann mir vorstellen, dass Mütter oder Väter Kommentare wie ‚Iss lieber nichts mehr‘ gut meinen und ihre Kinder davor bewahren wollen, zuzunehmen“, sagt Vocks aus. „Gerade wenn sie selbst mal von Übergewicht betroffen waren.“ Das sei aber in der Regel nicht zielführend.

Stattdessen sei es wichtig, dass Eltern ihre Prägungen kennenlernen. Denn auch Hülsemann betont, dass die Weitergabe von Weiblichkeitsvorstellungen in der Regel nicht absichtlich geschehe. Denn es handle sich nicht um bewusste Verhaltensweisen und Prozesse, sondern diese fänden unhinterfragt statt. Um sich dessen bewusster zu werden, solle man sich grundsätzlich fragen, was Männlichkeit oder Weiblichkeit in unserer Kultur bedeute, wie sie entstehe oder geprägt werde und welche Auswirkungen diese Vorstellungen hätten.

Denn auch positive Bewertungen, wie toll die Tochter sei, führe zu einem ständigen Gefühl von Beobachtung und Bewertung. „Grundsätzlich sollten Körper und Aussehen nicht ständig kommentiert werden, um den Fokus nicht so oft auf diesen Bereich zu lenken. Man will ja auch nicht, dass das Selbstwertgefühl so stark von Figur und Gewicht abhängig ist“, rät auch Silja Vocks. Als Elternteil sei es stattdessen wichtig, das eigene Verhalten im Blick zu haben, wie man die Kinder anschaut und kommentiert, und selbst ein positives Körperbild vorzuleben.

Von Kira von der Brelie/RND