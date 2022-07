Es ist eine traurige Statistik: In den Jahren 2018 bis 2020 haben besonders hohe Temperaturen in Deutschland zu Tausenden hitze­bedingten Sterbe­fällen geführt. Auch wenn der Mensch sich scheinbar immer mehr an hohe Temperaturen gewöhnt, kann die extreme Hitze für vulnerable Bevölkerungs­gruppen sehr gefährlich sein – und auch gesunden Menschen zu schaffen machen.

Gewisse Anpassung an Hitze

Der Sommer 2018 war der zweit­wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Was einerseits an Mittelmeer und Urlaub erinnert, wurde vielen Menschen zum Verhängnis. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie sind in den Sommern 2018 bis 2020 in Deutschland mehr als 19.000 Menschen aufgrund der Hitze gestorben. „Im Jahr 2021 kam es nicht zu einer signifikant erhöhten Übersterblichkeit aufgrund von Hitze“, schreiben Forschende von Robert Koch-Institut (RKI), Umwelt­bundesamt (UBA) und Deutschem Wetter­dienst (DWD) im „Deutschen Ärzteblatt“. Die Forschenden schlussfolgern daher zwar, dass es Hinweise auf eine „gewisse Anpassung an Hitze“ gibt, derartige hohe Temperaturen aber nach wie vor eine „bedeutende Bedrohung für die Gesundheit der Menschen in Deutschland darstellen“.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gehören zu den Risiko­gruppen für hitzebedingte Sterblichkeit und Erkrankungen vor allem kleine Kinder, ältere Menschen und chronisch Kranke. Der DWD empfiehlt, drei wichtige Grundregeln zu beachten, um sich vor den hohen Temperaturen zu schützen.

Hitze meiden

Nicht in die direkt Sonne gehen Am Nachmittag (heißeste Zeit des Tages) am besten gar nicht rausgehen Sport im Freien nur in den kühleren Morgenstunden

Wohnung kühl halten

Nur lüften, wenn es draußen kühler ist, als drinnen Direkt Sonneneinstrahlung am Tag vermeiden

Körper kühl halten (ausreichende Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr)

Helle, luftige Kleidung und Kopfbedeckung tragen Kühle Dusche oder Bad nehmen Ausreichend und regelmäßig trinken

Tagesablauf anpassen

Information zu Hitze­ereignissen erfolgen etwa auch über das Hitze­warnsystem des DWD. So lassen sich Temperaturen oder Hitze­ereignisse, die besonders gefährlich sein können, schnell abrufen.

Wem es bei hohen Temperaturen schwerer fällt zu arbeiten, sollte laut dem Verbraucher­magazin „Öko-Test“ einmal versuchen, seinen Tagesablauf anzupassen. Die Bevölkerung in südlicheren Ländern hält ihre Siesta und verlängert damit die Mittagspause. Auch wenn das sicherlich nicht in jedem Job möglich ist, kann man doch versuchen, besonders früh anzufangen und die noch kühleren Stunden für die Arbeit zu nutzen. So behält man auch im Hochsommer ein kühles Köpfchen.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter.

Von Heidi Becker/RND