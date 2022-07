Aus diesen „DSDS“-Gewinnern wurden wirklich Stars

Nach 20 Jahren „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) soll Schluss sein mit der Castingshow. Für die letzte Staffel wird Dieter Bohlen nochmal als Juror zurückgeholt. Der war von Anfang an bei der Show dabei - vor der 19. Staffel wurde dann überraschend sein Ausscheiden bekannt. Doch nun kommt er wieder - und kann bereits auf eine Reihe von Gewinnern und Gewinnerinnen zurückblicken. Doch wer wurde nach der Show wirklich zum Star?

Alexander Klaws

Alexander Klaws wurde 2003 der erste Gewinner von „DSDS“. Und ist im Gegensatz zu einigen der auf ihn folgenden Gewinnerinnen und Gewinner noch immer bekannt in Deutschland, nicht nur als Sänger, sondern auch als Musicaldarsteller und Schauspieler. So kennen ihn etwa viele aus dem Musical „Tarzan“, in dem er von 2010 bis 2013 die Hauptrolle spielte. Die Rolle übernahm er auch später noch mal.

Aktuell ist er als Winnetou im Stück „Der Ölprinz“ bei den Karl-May-Spielen zu sehen. In der Vergangenheit hat er auch einige TV-Engagements gehabt. Unter anderem gewann er 2014 die damalige „Let‘s Dance“-Staffel, moderierte 2020 die Liveshows der 17. Staffel von „DSDS“ und gewann im vergangenen Jahr die fünfte Staffel von „The Masked Singer“. Zu Ostern 2022 spielte er Jesus in der RTL-Inszenierung „Die Passion“.

Pietro Lombardi

Seit seinem Sieg in der achten „DSDS“-Staffel im Jahr 2011 ist Pietro Lombardi auf Erfolgskurs. In der Sendung hatte er auch seine spätere Frau Sarah Lombardi - die in der Staffel Zweite wurde und ebenfalls ein Beispiel für erfolgreiches Weiterkommen nach der Sendung ist - kennengelernt.

Die beiden bekamen einen gemeinsamen Sohn, es folgte eine mediale Schlammschlacht und die Scheidung. Mittlerweile ist Sarah Lombardi in zweiter Ehe verheiratet mit dem Ex-Fußballer Julian Büscher. Pietro Lombardi brachte sein letztes Album mit dem einfachen Titel „Lombardi“ 2020 heraus, er saß zudem in der 16. (2019) und 17. Staffel (2020) von „DSDS“ als Jurymitglied in der Sendung.

Luca Hänni

Mit Luca Hänni wird 2012 ein Schweizer „Deutschlands Superstar“. Und wird auch nicht direkt wieder vergessen: Bis heute ist Hänni mit seiner Musik erfolgreich und auch regelmäßig in deutschen TV-Shows zu sehen. So war er unter anderem 2020 bei „Let‘s Dance“ als Kandidat dabei und lernte dort auch seine heutige Verlobte, die Profitänzerin Christina Luft, kennen. In wenigen Tagen erscheint zudem eine neue Single von Luca Hänni und Sarah Lombardi, die sie gemeinsam aufgenommen haben.

Beatrice Egli

Sie ist die „DSDS“-Schlagerqueen. Und siegte, ebenfalls als Schweizerin, ein Jahr nach Luca Hänni in der Castingshow, im Jahr 2013. Dabei trat Egli bereits vor ihrem „DSDS“-Gewinn als Musikerin unter anderem auf Volksfesten auf und hatte schon Songs veröffentlicht, die sich durch ihre größer gewordene Bekanntheit dann nach 2013 besser verkauften. Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie zuletzt ein neues Album mit dem Titel „Alles was du brauchst“. Wie auch ihre erfolgreichen Vorgänger ist sie zudem immer wieder Gast in TV-Shows.

RND/hsc

