Supermond über Deutschland: Fünf Foto-Tipps für das Himmelsspektakel

An diesem Mittwochabend (13. Juli) lohnt ein Blick in den Himmel. Denn der Mond kommt unserer Erde besonders nah - so nah, dass man von einem Supermond spricht. In seiner elliptischen Umlaufbahn kommt der Mond dann bis auf 357.264 Kilometer an die Erde heran - das sind etwa 30.000 Kilometer weniger, als im Durchschnitt. „Es ist der erdnächste Vollmond in diesem Jahr“, erklärt der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland, Sven Melchert.

Der Mond geht im Sommer am Abend im Südosten auf und am Morgen im Südwesten unter. Den Sternfreunden zufolge steigt er in München um 21.36 Uhr, in Hamburg um 22.17 Uhr, in Berlin um 21.56 Uhr und in Köln um 22.12 Uhr über den Horizont. Besonders groß wirkt der Mond direkt nach Aufgang und kurz vor Untergang.

Keine Profi-Ausrüstung benötigt

Tatsächlich ist es noch gar nicht lange her, dass der Mond unserer Erde so nah war. Am 14. Juni erst war der Planet unserer Erde so nah - leider war die Sicht auf den Erdtrabanten aber erheblich erschwert. Dieses Mal soll das laut Deutschem Wetterdienst aber anders sein: Demnach gibt es landesweit die Chance, den Mond zu bewundern - und zu fotografieren. Wer den Supermond fotografieren will, braucht dafür keine Profi-Ausrüstung – sollte aber ein paar Tipps beachten.

1. Die richtige Kamera: Nutzen Sie am besten eine Spiegelreflexkamera oder eine spiegellose Systemkamera. Natürlich kann man den Mond auch mit einem Smartphone knipsen – viel Freude wird man daran aber nicht haben.

2. Das passende Zubehör: Wer hat, verwendet ein Stativ und einen Fernauslöser (Funk oder Kabel), um Verwacklungen zu vermeiden. Der Selbstauslöser der Kamera tut es aber zur Not auch.

3. Planen Sie das Motiv: Soll es eine Weitwinkelaufnahme mit Landschaft oder ein möglichst großformatiges Mondfoto mit Teleobjektiv (mindestens 200 mm) werden? Wer seinen Standort genau plant, kann tolle Motivideen planen und den Mond etwa in einen Rahmen setzen oder auf einer Kirchturmspitze „aufgespießt“ fotografieren. Denken Sie daran, dass die Fotos umso schöner werden, je weiter Sie sich von Lichtquellen entfernen.

4. Achten Sie auf die richtigen Einstellungen: Am besten macht man sich vor der Nutzung ausgiebig mit der eigenen Kamera vertraut und nimmt alle Einstellungen manuell vor - der Automatikmodus kann das Bild sonst „verschlimmbessern“.

5. Seien Sie für Notfälle gerüstet: Das gilt gerade dann, wenn Sie nicht nur ein Foto schießen wollen. Denken Sie an Ersatzbatterien (Akkus) für alle technischen Geräte. Achten Sie auch auf Tau auf ihrer Kameralinse – dagegen hilft kurzfristig ein Reinigungstuch, perfekt ist eine spezielle Heizmanschette für das Objektiv.

Wer diesmal keine Möglichkeit hat, den Supermond zu sehen oder zu fotografieren, braucht Geduld. Der Mond wird der Erde erst in mehr als zwölf Jahren am 25. November 2034 wieder so nahe kommen.

