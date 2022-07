T-Shirts und Dosenbier: „TV total“-Moderator mischt Lindner-Hochzeit auf

Am Wochenende gaben sich Finanzminister Christian Lindner und Franca Lehfeldt auf Sylt das Ja-Wort, im Vorfeld hatte „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff seine Zuschauerinnen und Zuschauer zum „Crashen“ der Hochzeit aufgerufen. Klar, dass der 45-Jährige auch selbst auf die Insel reiste - wirklich nah kam Pufpaff dem Brautpaar allerdings nicht, wie am Mittwochabend in seiner Sendung zu sehen war.

Schon der angemietete Strandkorb an der „Sansibar“ entpuppte sich als Flop: „Ich bin rausgeflogen, die geben mir keinen Strandkorb“, stellte Pufpaff in einem am Freitag aufgezeichneten Clip konsterniert fest.

Macht nichts, neuer Anlauf am Samstagmorgen: Da erschien der TV-Moderator im feinen Anzug im Hotel des Brautpaares, dem er am Frühstückstisch ein Geschenk übergeben wollte. „Zwei Tassen, DVD-Box und ein kleines Scheinchen“ hatte Pufpaff mitgebracht. Aber auch das Vorhaben scheiterte, er wurde erst von der Hotelchefin, dann von Sicherheitsmitarbeitern vom Gelände gebeten. „Da ist Geld dran, da wird sich Christian Lindner sehr ärgern“, warnte Pufpaff - half am Ende nicht.

Sebastian Pufpaff verteilt T-Shirts

Weiter ging es zur Kirche: „Hundestaffel, BKA, LKA, Panzersperren, da kommt keiner durch“, stellte Pufpaff fest. Allerdings hatte sich der Pro-Sieben-Moderator in weiser Voraussicht ein Grundstück neben der Kirche gemietet – der Ort der Trauung war von dort allerdings nur vom Dach eines Autos aus zu sehen.

Also ging‘s zu Fuß so nah wie möglich an die Kirche. Dort mischte sich Pufpaff unters wartende Volk, stahl einer TV-Kollegin das Mikrofon, verteilte T-Shirts mit Lindner-Konterfei („Endlich Steuerklasse 3″) und stieß mit Schaulustigen mit Dosenbier an. „Ich wurde gerade als erbärmliches Arschloch beschimpft, das ist ne richtig gute Veranstaltung“, fand Pufpaff.

Aus ziemlich weiter Entfernung begrüßte Pufpaff dann lautstark die eintreffenden Gäste wie Wolfgang Kubicki, Friedrich Merz und Armin Laschet. Und auch wenn er Christian Lindner und Franca Lehfeldt zumindest beim Eintreffen an der Kirch sah, sein Hochzeitsgeschenk wurde der „TV total“-Moderator nicht mehr los.

Den Tag ließ Pufpaff dann mit einem Wandergesellen bei einem Dosenbier ausklingen – und der nahm das Hochzeitsgeschenk tatsächlich gerne an. Fazit des Moderators: „Ein bisschen enttäuschend war die Hochzeit ja schon ...“

RND/seb

