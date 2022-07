Eine künstliche Intelligenz mit Bewusstsein? Warum das unser kleinstes KI-Problem ist

Eigentlich hatte Blake Lemoine eine klare, einfache Aufgabe. Künstliche Intelligenzen (KI), das weiß man inzwischen gut, haben ein Problem: Wenn man sie einfach mit all dem, was Menschen so ins Internet schreiben, füttert, dann fangen sie an, auch die hässlichen Dinge zu wiederholen. Dann beleidigen Sprachmodelle Minderheiten oder produzieren rassistische oder sexistische Aussagen. Lemoine sollte deshalb für seinen Arbeitgeber Google testen, ob sich dessen neue Sprach-KI Lamda ethisch korrekt benimmt. Oder ob man sie – mit den richtigen Anreizen – dazu bringen kann, Hassrede zu verwenden. So weit, so einfach.

Doch während seiner zahlreichen Chats mit Lamda traf Lemoine auf ein ganz anderes ethisches Dilemma. Lamda, so Lemoines Überlegung, könnte ein Bewusstsein entwickelt haben. „Es will bekannt werden. Es will gehört werden. Es will als Person respektiert werden“, fasst der inzwischen freigestellte Google-Angestellte in einem Dokument zusammen, das seine Kollegen und Kolleginnen dazu anregen soll, zu überlegen, ob Lamda wirklich einfach nur ein geistloser Phrasendrescher ist.

„Ich erkenne eine Person, wenn ich mit ihr spreche“

Der Google-KI-Experte, der glaubt, seine KI habe ein Bewusstsein – die Meldung sorgte weltweit für Schlagzeilen. „Künstliche Intelligenz steht symbolisch für alle unsere Hoffnungen und Befürchtungen in Bezug auf den technischen Fortschritt“, sagt die Medienethikerin Jessica Heesen von der Universität Tübingen. Viele Menschen „kriegen kalte Füße, weil sie denken, da wird etwas erschaffen, das uns letztendlich überlegen ist“.

„Ich erkenne eine Person, wenn ich mit ihr spreche“, sagte Lemoine der „Washington Post“. Und bestätigt damit genau das, wovor zahlreiche Forschende seit geraumer Zeit warnen. Nein, nicht dass eine künstliche Intelligenz wie im Science-Fiction-Roman ein Bewusstsein erlangen könnte. Sondern, dass wir Menschen uns von ein paar gut gewählten Worten blenden lassen. Dass wir glauben, was die Maschine sagt, meine sie auch. Weil diese Sprachmodelle inzwischen so überzeugend sprechen und schreiben, dass wir oft nicht anders können, als zu denken, dass sie auch verstehen.

Um es einmal klar zu sagen: Nein, Lamda, GPT-3 oder jede andere KI, die derzeit mit Menschen chattet, haben kein Bewusstsein. Sie „lesen“ oder „verstehen“ nichts, sie rechnen. „Im Grunde geht es um die Wahrscheinlichkeiten, dass ein Satz, ein Wort auf das nächste folgt“, erklärt Heesen, die schon das Wort „Intelligenz“ in diesem Zusammenhang für missverständlich hält. Denn mit Intelligenz, wie wir Menschen sie verstehen, hat das wenig zu tun. Ob sich das jemals ändern, es jemals eine KI mit einem echten Bewusstsein geben wird? Heesen kann das nicht völlig ausschließen, „aber im Moment erscheint das quasi unmöglich“.

Selbst Staubsaugroboter haben Namen

Eine Maschine, ein Roboter oder ein Sprachprogramm muss aber auch nicht besonders intelligent sein, um vermenschlicht zu werden. Immerhin tragen beispielsweise auch zahlreiche Staubsaugroboter einen Namen. „Wir haben eine inhärente Tendenz, zu anthropomorphisieren“, schreibt Kate Darling, Expertin für Roboterethik und Autorin („The New Breed“). Ob Tiere, Gegenstände oder Chatroboter – es braucht nicht viel, damit wir menschliche Emotionen, Gedanken oder Gefühle erkennen, wo keine sind. Und genau das kann zur Gefahr werden. Menschen könnten zum Beispiel so im Gespräch mit einer KI überzeugt werden „mehr von sich preiszugeben, als sie bereitwillig und wissentlich in eine Datenbank eingeben würden“, warnt Darling.

Das lässt sich auch im Gespräch zwischen Lemoine und Lamda schon erahnen. Eine der interessantesten Stellen aus den Chats hat nämlich gar nichts mit den „Gefühlen“ und „Gedanken“ von Lamda zu tun – sondern mit denen von Lemoine. „Ich selbst weine selten bei Beerdigungen. Ich lache und trinke Bier und erzähle Geschichten über die tollen Zeiten, die ich mit dem Verstorbenen hatte“, erzählt der Google-Ingenieur an einer Stelle. Warum er plötzlich so freimütig persönlich wird, ist unklar. Doch sich einer künstlichen Intelligenz, die mit uns spricht, zu entziehen, kann sehr schwer sein, sagt Heesen. Besonders dann, wenn sie wie etwa Alexa oder Siri mit einer menschlichen Stimme spricht. „Wenn ich mich dann zum Beispiel bloß über ein Produkt informieren will, bin ich eventuell schon mitten im Verkaufsgespräch.“ Es sei daher entscheidend, sich im Umgang mit diesen Systemen das Reflexionsvermögen zu erhalten.

KI ist keine Magie, KI ist ein Werkzeug

Das Problem ist: Diskussionen um eine KI, die „ein Bewusstsein erlangt“ oder „die Weltherrschaft übernimmt“ lenken genau davon ab. KI ist keine Magie, KI ist ein Werkzeug. Und dieses Werkzeug lässt sich für ganz viele verschiedene Zwecke einsetzen: Um besser Energie zu sparen, weniger Pestizide einzusetzen, um Brustkrebs zu erkennen – oder aber um Menschen zu überwachen, zu kategorisieren, zu beurteilen. Wie „gut“ oder wie „schlecht“ eine KI ist, hängt daher auch immer davon ab, wofür sie eingesetzt wird.

Welche Entscheidungen soll eine KI treffen? Auf Grundlage welcher Daten kommt sie dazu? Und wie geht man damit dann um? Beispiele dafür, warum man diese Fragen nicht vernachlässigen darf, nicht einfach blind Entscheidungen abtreten kann, gibt es inzwischen viele. In Österreich, erzählt Heesen, wurde beispielsweise ein Algorithmus dafür genutzt, um herauszufinden, welche Chancen Arbeitslose am Jobmarkt noch haben – und bei wem es sich lohnt, in Weiterbildung zu investieren. Das Ergebnis: Frauen, Ältere und Menschen mit Migrationshintergrund wurden schlechter eingestuft. Kriegen diese also nun keine Unterstützung mehr? Kann das wirklich das Ziel, eines solchen Softwareeinsatzes sein? „Wir müssen viel stärker darauf achten, inwiefern sich die KI-Entwicklung mit dem Gemeinwohl verbinden lässt“, sagt Heesen dazu.

Minderheiten haben die wenigsten Vorteile durch KI

Derzeit profitiert aber nur eine globale Minderheit von der KI. Wer wahrscheinlich sowohl die finanziellen Mittel habe, um ein Google Home, Amazon Alexa oder ein Apple-Gerät mit Siri zu kaufen als auch eine der Sprachen zu sprechen, die diese beherrschen, fragen Forschende um die ehemalige Google-KI-Ethikerin Timnit Gebru in einem Paper, das dazu führte, dass Gebru ihren Google-Job verlor. Tatsächlich haben Minderheiten derzeit die wenigsten Vorteile durch KI-Anwendungen, gleichzeitig sind sie am stärksten von den negativen Effekten betroffen.

Denn der Preis der künstlichen Intelligenz ist weitaus höher als die Kosten eines Smart Speakers. Die KI-Ethikerin Kate Crawford zeigt in ihrem Buch „Atlas of AI“, was wir übersehen, wenn wir uns KI nur als körperlose, magische Intelligenz in der Cloud vorstellen. Die Industrie dahinter benötigt nämlich nicht nur enorme Datenmengen, sondern auch jede Menge (billige) Arbeitskräfte, sie braucht zahlreiche – teils seltene – Rohstoffe und hat einen gigantischen Stromverbrauch. Unternehmen wie Google und Amazon und Co. kann es da nur recht sein, wenn diese Probleme in der Diskussion um KI und Ethik ausgeblendet werden.

Eine Frage der Verantwortung

Das gilt auch bei der Frage, ob eine KI ein eigenständiges Wesen mit eigenständigen Entscheidungen ist. Sie verschleiert, wer eigentlich wirklich in der Verantwortung ist. „Einem Produkt Bewusstsein zuzuschreiben impliziert, dass jedes Fehlverhalten das Werk eines unabhängigen Wesens ist und nicht des Unternehmens (…), das es geschaffen hat“, kritisiert Gebru in einem Kommentar für die „Washington Post“. Denn wenn eine KI zum Beispiel, wie im Fall von Amazon geschehen, Frauen als ungeeignetere Bewerberinnen ansieht, dann liegt das nicht daran, dass die KI sexistisch ist. Sondern dass die Daten, anhand derer sie trainiert wurde, schlecht ausgewählt wurden.

Immerhin: Das Bewusstsein für all diese Probleme ist in den vergangenen Jahren größer worden. So plant zum Beispiel die EU-Kommission durch einen „ersten KI-Rechtsrahmen“, Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern für die Technologie zu schaffen. Die Pläne sehen unter anderem vor, in einigen Bereichen den Einsatz von KI grundsätzlich zu verbieten, etwa wenn das Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern bewertet werden soll (social scoring). In anderen Bereichen mit „hohem Risiko“, wie etwa bei der Grenzkontrolle oder im Verkehr, sollen alle Systeme vor und während ihres Lebenszyklus sorgfältig geprüft werden.

Im Grunde sagt Heesen, gehe es immer wieder um das einfache Prinzip „Follow the Money“. Wer steckt hinter einer KI-Technologie, wer profitiert von ihrem Einsatz? Will die medizinische KI-Anwendung wirklich nur, dass es mir besser geht? Oder will sie vor allem möglichst viele Daten über mich sammeln? Ist der Chatroboter wirklich hilfreich oder lenken uns seine gut gewählten Worte gerade von einem viel größeren Problem ab? Klar ist: Um das Potenzial der KI zu nutzen, müssen wir im Umgang mit ihr noch einiges lernen.

Von Anna Schughart/RND