„Teilweise wird uns sogar die Menschlichkeit oder Asexualität abgesprochen“

Pancake*, Sie arbeiten bei Aces NRW – ein Kollektiv, das sich dem asexuellen Aktivismus widmet. Welche Ziele verfolgen Sie?

Bei Aces NRW geht es um Aufklärung über das asexuelle Spektrum, aber auch um den Abbau von Ressentiments gegen asexuelle Menschen. Ziel ist es, die Sichtbarkeit zu erhöhen und ein gesamtgesellschaftliches Umdenken anzustoßen. Vielen Menschen ist zum Beispiel die Vielfältigkeit des asexuellen Spektrums gar nicht bekannt. Asexualität wird ja als Nichtempfinden sexueller Anziehung definiert, aber in dem Spektrum finden sich auch andere Labels wieder.

Zum Beispiel gibt es auch die Demisexualität: Sie bedeutet, dass sexuelle Anziehung nach Etablierung einer tiefgehenden emotionalen Verbindung zu einem Menschen empfunden wird. Dann gibt es auch die Grey- oder Grauasexualität, bei der beispielsweise kaum oder nur sehr selten sexuelle Anziehung empfunden wird. Das asexuelle Spektrum ist somit wie ein Farbspektrum, das viele verschiedene Tiefen mit sich bringt.

Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass viele Menschen kaum oder gar nicht mit dem asexuellen Spektrum oder auch Asexualität im Allgemeinen vertraut sind?

Das hat viel mit der unreflektierten Allonormativität in unserer Gesellschaft zu tun. Damit sind die Privilegien und Strukturen gemeint, von denen nicht asexuelle Menschen profitieren. Allonormativität beschreibt primär die gesellschaftliche Erwartung vom normativen Erleben romantischen und sexuellen Anziehungsempfindens – und mit solchen Normen werden Asexuelle natürlich unsichtbar gemacht. Auch die Art und Weise, wie sich die westliche Sexualmedizin mit Asexualität beschäftigt hat, trägt zur mangelnden Sichtbarkeit von Asexualität bei.

Menschliche Sexualität wird hier exkludierend definiert, sodass Asexualität nicht in den Rahmen sexueller Vielfalt gebracht wird. Und wenn Asexualität in der Sexualmedizin besprochen wird, wird es als krankhafter Zustand dargestellt. Ich möchte Krankheiten nicht schlechtreden – denn auch Krankheiten werden zu Unrecht stigmatisiert. Asexualität ist aber keine Krankheit, sondern eine sexuelle Orientierung. Problematisch finde ich auch, dass uns selbst innerhalb der Queer-Community nicht der nötige Raum gegeben wird. Asexuelle Menschen werden oft noch von queerer Geschichte getrennt behandelt.

Es muss sicherlich hart sein, unter solchen Bedingungen über Asexualität zu reden und aufzuklären.

Ja. Ich persönlich bin in einer relativ privilegierten Position, weil ich diesen Zugang zu diesem ganzen Wissen habe. Das Problem ist aber, dass Asexualität noch zu häufig unsichtbar ist und manche Menschen deshalb gar nicht wissen, dass sie asexuell sind. Denn wenn eine Sexualität unsichtbar ist, heißt das, dass gewisse Menschen ihre sexuelle Positionierung gar nicht einordnen können. Dabei ist diese innere Coming-out – also in diesem Fall die Erkenntnis, asexuell zu sein – so wichtig.

Wie hat sich dieses innere Coming-out für Sie angefühlt?

Als ich damals herausgefunden habe, dass ich asexuell bin, habe ich es noch nicht mit dem Label „asexuell“ realisiert. Ich beschreibe meine Realisierung immer wie eine Art queere Reise: Ich habe mich erstmals auf Tumblr, einer Microblogging-Plattform, über Verhältnisse zu Sex informiert und mich da wiedergefunden. Auch für mich war es erstaunlich zu sehen, dass es hier so viele Optionen und Anziehungsarten gibt. Ich habe vorher nie wirklich über Anziehung nachgedacht, aber es hat alles plötzlich so viel Sinn ergeben.

Meine Realisierung war schließlich ein Moment voller Freude – und eine große Entlastung. So geht es vielen asexuellen Personen: ihnen fällt ein Stein vom Herzen, weil sie realisieren, dass es möglich ist, asexuell zu sein und sich damit identifizieren zu können. Oft haben sie bis zu diesem Moment so viel Leid erlebt, weil ihnen die Information vorenthalten wird, dass es so etwas wie Asexualität gibt. Das heißt auch, dass sie nicht die Diskriminierung einordnen können, die sie aufgrund von Acefeindlichkeit erlebt haben.

Wie äußert sich diese Acefeindlichkeit?

Acefeindlichkeit, also die Feindlichkeit gegen asexuelle Menschen, kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Die bereits erwähnte unreflektierte Allonormativität führt etwa dazu, dass asexuelle Menschen „geothered“ werden – sie werden zu etwas anderem gemacht. Vor allem aber wird in unserer Gesellschaft unsere Lebensrealität infrage gestellt: uns wird nicht geglaubt, dass wir keine, kaum oder bedingt sexuelle Anziehung empfinden, beziehungsweise nicht „normativ“ erleben. Viele Menschen glauben, dass wir nur „Spätzünder“ sind oder einfach noch nicht die richtige Person getroffen haben. Teilweise wird uns sogar die Menschlichkeit oder Asexualität abgesprochen.

Was löst diese Diskriminierung in Ihnen als asexuelle Person aus?

Wenn mir Menschen meine Asexualität absprechen wollen, löst das bei mir eine sehr tiefgehende Frustration aus. Und sie macht es sehr schwierig, stolz für die eigene Identität zu empfinden. Inzwischen empfinde ich zwar auch stolz, aber leider habe ich immer noch nicht die Scham überwunden, die durch den Umgang mit Asexualität ausgelöst wird. Ich habe mich für einen integralen Teil meines Lebens dafür geschämt, asexuell zu sein. Meine Arbeit ist daher sehr von Wut und Verbitterung geprägt – und ich denke, dass sie gewissermaßen auch angebracht ist.

Welche Reaktionen bekommen Sie häufig, wenn sie anderen davon erzählen, dass Sie asexuell sind?

In unserer Community gibt es den Witz, dass wir unser Coming-out immer mit einer Powerpoint-Präsentation begleiten müssen – denn es bleibt nie dabei, dass wir sagen, „ich bin asexuell“. Uns ist bewusst, dass es dieses Wissensvakuum gibt und Asexualität eine negative Konnotation in der Gesellschaft hat. Die Reaktionen fallen dementsprechend ganz unterschiedlich aus. Oft herrscht einfach ein betretenes Schweigen, aber manchmal werden auch sehr übergriffige, fast schon voyeuristische Fragen gestellt.

Unter anderem wollen manche wissen, ob wir denn schon mal Sex hatten, in Beziehungen waren oder masturbieren. Das hat manchmal was mit Unwissenheit zu tun, aber auch mit unreflektierter Allonormativität. Aber all das ist keine Rechtfertigung dafür, so respektlos mit asexuellen Menschen umzugehen. Menschen können schließlich auch dann sehr respektvoll zueinander sein, wenn sie nicht sonderlich viel über die andere Identität wissen.

Also muss sich auch gesellschaftlich viel beim Umgang mit asexuellen Menschen ändern.

Ich glaube, dass wir eine wahrhaftige Gleichberechtigung für asexuelle Menschen erst dann erreichen können, wenn wir gesamtgesellschaftlich anfangen, Allonormativität zu reflektieren. Aber bis dahin liegt noch ein weiter Weg vor uns. Anfangs würde es sicherlich helfen, wenn sich mehr allosexuelle Menschen über Asexualität informieren.

Das bedeutet auch, dass sich Allosexuelle Fragen zu ihrer Sexualität stellen sollten, wie etwa: Warum sind mir romantische, sexuelle Beziehungen so wichtig und warum halte ich sie für wichtiger als platonische? Damit meine ich natürlich nicht, dass sie alles so empfinden müssen wie asexuelle Menschen – und es geht auch absolut nicht darum, Sex zu tabuisieren. Aber die Privilegien zu hinterfragen, die durch Allosexualität ermöglicht werden, halte ich für wichtig.

Sind wir denn in Deutschland auf einem guten Weg, den Umgang mit Asexualität zu verbessern?

Ehrlich gesagt bin ich sehr pessimistisch, weil ich das Gefühl habe, dass sich seit bestimmt sieben Jahren so gut wie nichts getan hat. Es ist zwar so, dass darüber geredet wird und der Raum geöffnet wird. Aber wir sind in Deutschland gerade mal dabei, über die Basics der Asexualität zu reden. Das heißt, dass wir über diese tiefgreifenden Themen wie Diskriminierung und medizinische Pathologisierung noch gar nicht richtig diskutieren können.

Und das finde ich für ein Land wie Deutschland sehr traurig. Wir können doch nicht erst in 20 Jahren darüber reden und bis dahin immer nur erklären, was Asexualität überhaupt ist. Es gibt durchaus auch asexuelle Menschen, die hinsichtlich der Aufklärung über Asexualität positiver gestimmt sind. Aber ich persönlich bin sehr frustriert, weil es so viele asexuelle Lebensrealitäten gibt, die überhaupt keinen Platz in unserer Gesellschaft finden.

*heißt eigentlich anders

Von Ben Kendal/RND