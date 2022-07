Kürzer duschen, den Pool leer lassen, seltener waschen: Hilft das wirklich gegen die Wasserknappheit?

„Bloß kein Wasser verschwenden!“ heißt es nicht erst, seit der Klimawandel in Form von Dürresommern und Waldbränden direkt vor unserer Haustür stattfindet. Beim Zähneputzen den Wasserhahn nicht laufen zu lassen, wird uns schon im Kindesalter beigebracht. Im Haushalt nur so viel Wasser zu nutzen, wie man wirklich braucht, ist schließlich allein aus finanzieller Sicht vernünftig. Aber wohin verschwindet das verschwendete Wasser eigentlich? Kann man eine Ressource überhaupt verschwenden, die sich, wie wir seit Grundschultagen wissen, in einem ewigen Kreislauf befindet - oder meinen wir, wenn wir von Wasserverschwendung sprechen, stets Geld- und Energieverschwendung?

Gerade im Bezug auf die aktuellen Dürre- und Hitzezustände finden sich zahlreiche Tipps und Aufrufe zum Wasser sparen, ob im Badezimmer oder im Garten. Wasser sparen gilt als Umweltschutz. Die Julihitze hat in einigen Kommunen Brandenburgs bereits für Trinkwassermangel gesorgt. Der Reflex vieler Menschen: Kein Wasser verschwenden, um solche Situationen zu vermeiden.

Hilft Wasser sparen gegen regionale Knappheit?

Ob das notwendig und sinnvoll ist, hängt jedoch vom eigenen Wohnort ab. Astrid Hackenesch-Rump, Sprecherin der Berliner Wasserbetriebe (BWB), erklärt: „Wasser ist regional sehr unterschiedlich verteilt. Selbst wenn der globale Wasserkreislauf intakt ist, fällt das Wasser eben nicht dort als Regen, wo es gebraucht wird.“

Eine kleine Auffrischung des Dritte-Klasse-Stoffs: Trinkwasser wird in vielen Regionen aus dem Grundwasser gewonnen. Im Wasserwerk wird es aufbereitet und dann an die Haushalte verteilt. Nachdem wir es genutzt und verunreinigt haben, gelangt das Wasser über die Kanalisation ins Klärwerk, wo es gereinigt und schließlich zurück in Seen oder Fließgewässer gegeben wird. Das Grundwasser füllt sich durch versickernde Teile dieser Gewässer und durch Niederschlag wieder auf.

In einigen Regionen - Brandenburg gehört dazu - fällt aktuell nicht genug Niederschlag, um das Grundwasser im gleichen Maße wieder aufzufüllen, in dem Wasser entnommen wird. Dann kann es passieren, dass das Wasser knapp wird. Es werden Sparmaßnahmen nötig, Bürgerinnen und Bürger sollen ihren Garten nicht mehr wässern oder, wie jüngst in einem Dorf in Frankreich, sich nicht mehr mit Leitungswasser die Zähne putzen. Um das zu vermeiden, sollten die Bewohner und Bewohnerinnen solcher Kommunen sparsam mit ihrem Trinkwasser umgehen, erklärt Hackenesch-Rump.

Ob das Wasser knapp wird, hängt von der Situation vor Ort ab

„Wasser wird immer regional gewonnen und auch regional verbraucht“, erklärt Karsten Rinke, Leiter des Departments Seenforschung am Helmholtzinstitut für Umweltforschung. Ob das Trinkwasser knapp wird, hängt also von der Situation vor Ort ab. Rinke nennt als Beispiel ein Dorf, das aus einer Talsperre mit Wasser versorgt wird: „Wenn die Talsperre leer ist, muss im Dorf gespart werden.“ Genauso verhält es sich mit dem Grundwasserspiegel einer Gegend. „Das ist dann aber ein regionales Problem.“

„Wenn ich in einer Region mit auskömmlichen Niederschlägen und guten Grundwasserständen lebe, dann muss ich nicht besonders sparsam mit Wasser umgehen“, erklärt Hackenesch-Rump. Den Nachbarn in der wasserarmen Gegend wäre damit nämlich auch nicht geholfen. Wer in einer wasserreichen Zone lebt, muss also nicht bei jeder Toilettenspülung ein schlechtes Gewissen haben.

Das heißt aber nicht, dass Wasser dort völlig unbegrenzt zur Verfügung steht. Kommunale Wassersysteme sind auf einen Wert von ungefähr 120 Liter pro Kopf und Tag ausgerichtet. Alles, was diesen Wert signifikant überschreitet - wenn wir unsere Pools befüllen oder alle gleichzeitig den Rasen sprengen etwa -, kann sie an ihre Grenzen bringen. Das könnte in Anbetracht der Dürresommer in Zukunft an vielen Orten immer häufiger passieren. Denn mit Hitze steigt auch unser Wasserbedarf - an heißen Tagen kann er laut Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft um 60 Prozent steigen. Dann könnte in mehr Gemeinden das Wasser knapper werden.

Deutschland hat bereits eine Wasserkrise

Doch was ist damit gemeint, wenn Experten in diesen Tagen sagen: „Faktisch haben wir bereits eine Wasserkrise“? Schuld ist der Klimawandel, der Extremwetterereignisse wie Hitzewellen mit sich bringt. Die Böden trocknen aus und können den seltenen Regen schlechter aufnehmen. Ein größerer Anteil des Niederschlags verdunstet. Der Grundwasserspiegel sinkt, Feuchtgebiete trocknen aus, Wälder sterben, Tiere und Pflanzen leiden. Mit Starkregenereignissen und Überschwemmungen, die die kommenden Jahre bereithalten, ist ihnen nicht geholfen. Könnte es da nicht helfen, Wasser zu Hause zu sparen?

Tatsächlich macht der private Wasserverbrauch nur einen winzigen Anteil des großen Wasserkreislaufs in Deutschland aus: „Von dem Wasser, das in Deutschland verfügbar ist, nutzen wir weniger als 5 Prozent für die kommunale Wasserversorgung“, erklärt Karsten Rinke. Die viel größeren Wasserverbraucher sind Industrie und Energiegewinnung.

Wer mit einem sparsamen Wasserverbrauch gegen den Klimawandel kämpfen will, liegt trotzdem nicht falsch. Denn weniger genutztes Wasser bedeutet immer auch gesparte Energie - und damit einen geringeren CO2-Ausstoß. Bei weitem am energieintensivsten ist das Erwärmen von Wasser. 1515 Kilogramm CO2 verbraucht ein durchschnittlicher Dreipersonenhaushalt laut Umweltbundesamt jährlich allein in Form von Warmwasser. Nach der Heizung ist Warmwasser der größte Energieverbraucher in einem Haushalt. Die Energie, die für das Aufbereiten und Bereitstellen des kalten Wassers benötigt wird, ist im Vergleich verschwindend gering.

Wichtiger, als penibel darauf zu achten, keinen Tropfen Wasser zu verschwenden, sei ein bewusster Umgang mit der Ressource, sagt Karsten Rinke. Eine umweltschonende Gewohnheit sei es beispielsweise, Leitungswasser zu trinken statt Mineralwasser, das erst noch transportiert werden muss. Und Astrid Hackenesch-Rump vom BWB gibt zu bedenken: „Wir sollten auch darauf achten, was wir ins Abwasser geben - zum Beispiel bitte keine Medikamente oder Lackreste. Die Wasserkrise ist nicht nur eine Frage von Menge, sondern auch von Qualität: Wofür benutzen wir das Wasser, und wie sehr verschmutzen wir es, bevor es wieder in den Kreislauf zurückgeht?“

Wasser sparen - eine Aufgabe der Regierung

Karsten Rinke sieht in erster Linie die Bundesrepublik in der Verantwortung, wenn es darum geht, mit Wasser effizienter umzugehen. Der Wasserhaushalt Deutschlands, nicht unser Trinkwasser, sei in Gefahr. Denn für regionale Trinkwasserknappheit gebe es eine Lösung: Fernwassersysteme, bei denen ein Ort aus mehreren Quellen versorgt werden kann, beispielsweise sowohl aus dem Grundwasser als auch aus einer Talsperre im nächsten Gebirge. „Das verleiht dem System Stabilität, wir sprechen von Resilienz. Deutschlands Wassersysteme müssen an den Klimawandel angepasst und damit resilienter werden.“

Um die Trinkwasserversorgung in Deutschland brauche man sich keine Gedanken zu machen: „Der einzige Grund für Wasserengpässe im kommunalen Bereich sind infrastrukturelle Probleme.“ Laut Karsten Rinke wird es stattdessen in anderen Sektoren zu Defiziten kommen. In der Landwirtschaft etwa, in der in Zukunft immer mehr Nutzfläche bewässert werden muss, um die Lebensmittelproduktion aufrechtzuerhalten.

Neben zunehmenden Temperaturen und abnehmenden Niederschlägen sind versiegelte Flächen ein Grund dafür, dass in Deutschlands Böden das Wasser fehlt. Jede Straße, jedes Dach verhindert, dass Regen versickern und ins Grundwasser gelangen kann. Stattdessen fließt er in Gräben ab, in größere Fließgewässer, innerhalb von ein bis zwei Wochen ist er im Meer und damit für die Region verloren. „Wir müssen die versiegelten Flächen reduzieren, und bei den Flächen, die wir versiegeln, sicherstellen, dass das Wasser nicht abgeleitet wird, sondern trotzdem irgendwo versickern kann“, so Rinke.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Linde Gläser/RND