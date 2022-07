Chinesische Weltraumrakete fällt unkontrolliert auf die Erde

Überreste einer chinesischen Rakete bewegen sich unkontrolliert auf die Erde zu. Nachdem das Raumfahrzeug „Langer Marsch 5B“ am Sonntag aufgebrochen war, um ein Modul an einer neu entstehenden Weltraumstation anzubringen, wird ein Teil davon voraussichtlich am kommenden Wochenende wieder in die Atmosphäre eintreten, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Peking gab demnach am Mittwoch bekannt, dass dies unkontrolliert geschehen wird.

Es ist der dritte Einsatz von Chinas leistungsstärkster Rakete seit ihrer Inbetriebnahme 2020. Wie bereits bei den Flügen zuvor wird von einem Raketenkörper ausgegangen, der 30 Meter lang und 22 Tonnen schwer ist. Wenn er zurück in die Atmosphäre stürzt, wird er zerfallen. Allerdings bleibt er nach Einschätzung von amerikanischen Experten und Expertinnen groß genug, damit zahlreiche Brocken auf einer Fläche von 2000 Kilometern Länge und 70 Kilometer Breite herabregnen.

Zeit des Aufpralls unklar

Wann genau die Überreste aufkommen, ist noch schwer zu sagen. Einer Berechnung der amerikanischen Aerospace Corporation zufolge, wird der Weltraummüll am Sonntag, 1. August, um 2.24 Uhr mitteleuropäischer Zeit aufprallen. Allerdings gibt die Organisation eine Ungenauigkeit von plus/minus 16 Stunden an.

Experte Gefahr für Menschen gering

Insgesamt sei das Risiko für Menschen gering, zitiert Reuters den Raumfahrtanalysten Ted Muelhaupt. Denn 75 % der Erdoberfläche, die getroffen werden kann, bestehe aus Wasser, Wüste oder Dschungel. Folglich läge die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch getroffen wird zwischen eins zu 1.000 und eins zu 230. Das sei weit unter der international anerkannten Risikoschwelle von eins zu 10.000. Für eine einzelne Person sei es deutlich wahrscheinlicher vom Blitz getroffen zu werden.

Erster Flug der Rakete „Langer Marsch 5B“ soll Häuser beschädigt haben

Schon nach dem ersten Flug des neuen Raketentyps im Mai 2020 waren Trümmer in der westafrikanischen Elfenbeinküste niedergegangen und hatten nach lokalen Berichten Häuser beschädigt. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hatte den Vorgang damals als „sehr gefährlich“ beschrieben, weil die Raketenstufe kurz davor noch über die USA geflogen war. Der Absturz infolge des Flugs im Mai 2021 erfolgte im Indischen Ozean. Hier ist niemand zu schaden gekommen.

Kritik: Design der chinesische Rakete entspricht nicht heutigen Standards

Der Astrophysiker Jonathan McDowell vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge kritisierte letztes Jahr das Design der neuen chinesischen Rakete als „fahrlässig“. Es entspreche nicht heutigen Standards. Andere Länder sorgten dafür, dass der Hauptteil ihrer Raketen nicht im Orbit blieben, sondern in eine Flugbahn gebracht würden, um gezielt ins Meer zu stürzen. Die „Langer Marsch 5B“ sei hingegen so gebaut, dass sie etwa eine Woche später durch die Anziehungskraft an einem „willkürlichen Ort“ in die Atmosphäre der Erde eintrete.

RND/sf mit dpa

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter