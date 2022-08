Geheilte HIV-Patienten: „Diese Behandlung kommt nur in sehr seltenen Fällen infrage“

Zweieinhalb Jahre stand die HIV-Bekämpfung im Schatten der Corona-Pandemie. Auf der Welt-Aids-Konferenz im kanadischen Montreal waren sich die Experten einig - ab 2022 muss wieder volle Kraft in die HIV-Maßnahmen gesteckt werden. Mit neuen Therapievarianten will man die Verlangsamung des HIV-Rückgangs aufhalten. Immer noch aber habe, so Holger Wicht, Sprecher der Deutschen Aidshilfe, ein Viertel der Infizierten keinen Zugang zu Therapie und Prophylaxe. Schuld daran sei unter anderem das immer noch anhaltende Problem der Stigmatisierung.

Hallo Herr Wicht, zum Start der Welt-AIDS-Konferenz war aus Kalifornien neuerlich ein per Stammzelltransplantation geheilter HIV-Patient vermeldet worden - der nach dem dortigen Krebszentrum „City of Hope“ benannte Patient. Das Wort „Heilung“ klingt im Fall von HIV und Aids ja nun geradezu magisch – weil es erleichternder erscheint, den Feind im eigenen Körper ganz loszuwerden, statt ihn nur medikamentös in den „undetectable=untransmittable“-Bereich zu drücken, oder?

Das ist die klassische Definition von Heilung – wenn das Virus wieder aus dem Körper raus ist. Und das ist jetzt in der Tat zum wahrscheinlich fünften Mal gelungen. Es begann schon 2007 mit Timothy Ray Brown, dem „Berliner Patienten“, es gab einen „Londoner Patienten“, und die „New Yorker Patientin“ von Anfang des Jahres. Über den sogenannten „Düsseldorfer Patient“ wurde nicht so viel berichtet, aber auch er soll weiterhin virenfrei sein.

Also ist „Heilung“ über einen Stammzellspender und über den Aufbau eines neuen Immunsystems definitiv möglich. Bei einer bestimmten Genmutation des Spenders findet das Virus keine „Türklinke“ vor, um die Zelle zu „betreten“. Besteht die Hoffnung, nachdem in diesem Jahr schon zwei Fälle vermeldet wurden, dass daraus bald eine Therapie für viele HIV-Infizierte werden kann?

Es kommt gar nicht mehr auf den einen Fall mehr oder weniger an. Wir wissen, dass diese Behandlung funktionieren kann. Die Heilung durch die Transplantation von Stammzellen ist möglich, wenn diese von einem Menschen stammen, der die Genmutation namens CCR5-delta-32 von beiden Elternteilen geerbt hat. Dann entsteht ein Immunsystem, das gegen HIV praktisch immun ist. Infrage kommt diese Behandlung aber nur in sehr seltenen Fällen. Für die allermeisten Menschen, die mit HIV leben, ist sie nicht geeignet.

Warum nicht?

Diese Therapie ist eine Hoffnung für Menschen, die zugleich eine HIV-Infektion und eine schwere Krebserkrankung haben, was bei allen fünf Patienten der Fall war. Man würde diesen Eingriff sonst gar nicht durchführen. Er ist viel zu schwerwiegend, das Risiko, daran zu sterben, ist hoch. Diese Behandlung wurde durchgeführt, weil die Betroffenen sonst an ihrem Krebs gestorben wären. Die HIV-Heilung wurde quasi als Zusatzeffekt „mitgenommen“.

Sind die Nebeneffekte zu stark?

Auch wenn der Eingriff gelingt, wird Lebensqualität oft sehr stark eingeschränkt, die körperlichen Beeinträchtigungen sind umfassend. Viele der Betroffenen leiden an der Graft-versus-Host-Reaktion (Transplantat-gegen-Wirt). Das implantierte Immunsystem wendet sich dann gegen den Körper, es „denkt“, der Körper ist ein Feind und versucht ihn abzustoßen, weil er ihn nicht als sich selbst erkennt. Das ist auch einer der Gründe, warum Timothy Ray Brown, der „Berliner Patient“ zeitlebens nicht gesund aussah, obwohl er ja geheilt war.

Wird an einer Verfeinerung des Ansatzes gearbeitet?

Das wird durchaus versucht. Die „New Yorker Patientin“, deren Fall im Februar bekannt wurde, hat Stammzellen aus Nabelschnurblut bekommen. Bezüglich dieser jungen Zellen ging man davon aus, dass die Abstoßungsreaktionen milder ausfallen würde und so scheint es auch zu sein. Trotzdem bleibt es ein Weg für wenige. Man muss erst einmal einen passenden Spender finden, der genetisch infrage kommt und dann auch noch die seltene Genmutation hat. Das ist sehr unwahrscheinlich. Viele Patienten sterben, bevor es so weit ist. Viele rettet man bezüglich ihrer Leukämie, kann aber die HIV-Infektion nicht beseitigen. Die Menschen nehmen dann weiterhin HIV-Medikamente ein.

War das ein Zufall, dass der Spender des ersten geheilten Patienten auch noch den rettenden Gendefekt hatte?

Nein, das war der Geistesblitz des Charité-Mediziners Gero Hütter, der Brown behandelte. Hütter wusste natürlich, dass es diese Genmutation gibt und probierte es aus.

Ab wann gilt man denn bei HIV als „geheilt“? Der 66-jährige „City of Hope“-Patient, der sich 1988 angesteckt hatte, ist jetzt 17 Monate frei von der HIV-Last.

Es lässt sich schwer sagen, wann man sicher sein kann, dass HIV nicht zurückkommt. Der Erfolg muss aber schon über eine längere Zeit halten, zumindest ein paar Jahre. Die Betreffenden werden alle weiter beobachtet. Es gab Fälle, bei denen HIV nach einer Zeit wieder aufgeflammt ist. Was damit zu tun hat, dass das Virus in so vielen „schlummernden“ Zellen des Körpers steckt, dass es irgendwann doch wieder unerwartet aufwachen und sich vermehren kann. Die Therapie funktioniert auch nicht, wenn eine seltenere HIV-Variante ins Spiel kommt, die über eine anderen Rezeptor als die „Türklinke“ in die Zellen geht, den Rezeptor CXCR4. Kommt so eine Variante von außen, kann man sich wieder infizieren. Schlummert eine solche Variante irgendwo im Körper, kann das die Heilung auch verhindern.

Mutation heißt ja, dass die Veränderung im Genpool des Spenders auf natürliche Weise zustandekam. Bestünde auch die Möglichkeit, die „Türklinke“ von körpereigenen Stammzellen des Infizierten mit der Genschere „abzumontieren“?

Damit springen wir in das spannende Gebiet der Heilungsforschung. Dort gibt es viele Ideen, aber alle sind noch sehr weit davon entfernt, in der Breite zu funktionieren. Natürlich wird auch aus den gelungenen Heilungen gelernt. Man arbeitet auch sonst schon länger mit der „Türklinke“. Da gibt es zum Beispiel ein Medikament, einen HIV-Blocker, der diesen Rezeptor künstlich besetzt. Damit bekommt man HIV nicht aus dem Körper, verhindert aber, dass es in Zellen eindringen kann. Die Genschere Brec1 kann HIV im Labor und in Tierversuchen aus befallenen Zellen wieder herausschneiden. Auch das Gen-Bearbeitungstool Crispr-Cas9 könnte das schaffen. Diese Ansätze sind aber noch weit davon entfernt, eingesetzt zu werden und es ist auch irgendwie still um sie geworden. Hier in Montreal habe ich nichts zur Genschere gehört. Ich habe vor einigen Jahren den US-Immunologen Anthony Fauci persönlich dazu befragt, und er war extrem skeptisch.

Warum?

Vermutlich weil es sehr schwierig ist, HIV aus allen Körperzellen herauszuholen. Wir kennen noch nicht einmal alle Reservoire, in denen HIV schlummert. Die alle ausfindig zu machen und anzusteuern, ohne mit der Genschere Schaden im Körper anzurichten, das gilt als schwierig. Es könnte Krebs auslösen. Wie gesagt, diese Gen-Bearbeitungsmethoden waren auch kein großes Thema auf der Konferenz.

Was war stattdessen Thema?

Es wurden keine medizinischen Durchbrüche vermeldet. Es ging vor allem darum, die Aufmerksamkeit auf das Thema HIV wieder hochzufahren. Die klare Botschaft war: Wir müssen jetzt finanzieren, was wir schon wissen und tun können. Wir haben hervorragende Therapien, aber es gibt etwa zehn Millionen Menschen, ein Viertel aller Infizierten, die dazu keinen Zugang haben. Wir haben super Präventionsprogramme, aber weltweit hat sich der Rückgang von HIV verlangsamt. Der Bericht den UNAIDS, das HIV-Programm der Vereinten Nationen, kurz vor der Konferenz vorgelegt hat, heißt „In Danger“. Die Erfolge der letzten Jahrzehnte und damit Millionen Menschenleben sind „in Gefahr“ – auch, weil Covid so viel Aufmerksamkeit und Ressourcen geschluckt hat.

Und was stand medizinisch im Fokus?

Zum einen Medikamente, die lange im Körper wirken. Bisher wird HIV mit Pillen therapiert, jetzt setzt man die Hoffnung auf injizierbare HIV-Therapien, bei denen die Medikamente mit Spritzen oder zum Beispiel Implantaten verabreicht werden, deren Wirkung dann einige Monate anhält. In vielen Ländern haben Menschen Schwierigkeiten, die Medikamente regelmäßig einzunehmen, was bei HIV aber sehr wichtig ist. Mit einer lang wirksamem Darreichungsform ist immer die richtige Menge Wirkstoff da. Und Injektionen könnten auch als lang anhaltende Prophylaxe vor HIV gut funktionieren. Diese Herangehensweise ist dann wirksam wie eine Impfung, ohne eine zu sein. Die Medikamente verhindern, dass sich HIV in den Zellen vermehren kann. Das zweite große Thema in Montreal waren die „breit neutralisierenden Anti-HIV-Antikörper“.

Die gegen verschiedene HIV-Stämme wirken.

Gegen HIV bilden sich zwar rasch Antikörper – die ja übrigens beim HIV-Test nachgewiesen werden -, aber sie bekommen das Virus in der Regel nicht in den Griff, weil es so viele Varianten davon gibt. Dann fand man aber besondere Antikörper, die sehr wohl verschiedene HIV-Varianten „platt machen“ können. Jetzt wird damit experimentiert. Man züchtet sie künstlich heran, injiziert sie den Patienten in Abständen, die Menge der HI-Viren im Blut sinkt. Das ist der Ansatz, auf den auch Fauci setzt. Er ist noch nicht ausgereift, man sucht nach weiteren Versionen solcher Antikörper, um den Effekt durch eine Kombination zu verbessern und HIV länger in Schach zu halten. Aber so könnte eines Tages vielleicht die bisherige Therapie ersetzt werden.

Wie realistisch ist die Aussicht auf echte HIV-Impfungen?

Das ist eine weitere Hoffnung – den Körper dazu zu bringen, diese Antikörper selbst hervorzubringen. Das könnte als vorbeugende Impfung funktionieren, aber auch Menschen mit HIV ermöglichen, ohne permanente Medikamanteneinnahme zu leben - das wäre dann eine so genannte therapeutische Impfung. Zu den Antikörpern gibt es derzeit viele Studien. Aber die Anwendung in der Breite ist noch Zukunftsmusik.

Gibt es dafür einen Zeitrahmen?

Mit Vorhersagen sind wir alle sehr vorsichtig geworden. Die Wirkmechanismen in der Welt der Immunzellen sind so unglaublich komplex. Zu oft gab es den Wundermechanismus, der nach einem Durchbruch klang – und dann scheiterte er in der nächsten Studie. Oder was zum Greifen nah schien dauerte viel länger. Die Antikörpertherapie funktioniert bereits bis zu einem gewissen Grad, ist aber noch recht weit davon entfernt, eine Standardtherapie zu sein.

Und es eilt ja auch nicht.

Genau. Wir haben ja super Medikamente. Diese Medikamente sind sehr effektiv und schonend, man kann man sie sein Leben lang nehmen. Die meisten Menschen spüren keine oder nur geringfügige Nebenwirkungen. HIV ist unter Therapie auch nicht mehr übertragbar. Man hat eine normale Lebenserwartung und kann sein Leben führen wie alle anderen Menschen. Alles, was jetzt kommt, muss sich daran messen lassen. Wenn die Heilung möglich, aber zu riskant oder zu teuer ist, dann wird man bei der traditionellen Behandlung bleiben.

Zu teuer? Geht man da auch in der Forschung inzwischen so vor, dass man sagt: Das brauche ich gar nicht erst zu probieren, weil es eh zu viel kostet?

Nein, das glaube ich nicht. Die kommerzielle Forschung wird immer noch in erster Linie für die reichen Länder unternommen. Und es gibt ja zum Glück auch viele nichtkommerzielle Forscher an den Universitäten.

Und wie kann man die zehn Milllionen HIV-Infizierten erreichen, die bisher keine Therapie erhalten?

Test- und Behandlungsprogramme müssen dorthin, wo die Menschen sind. Es nützt in einer ländlichen Gemeinschaft nichts, wenn es die Angebote in der Hunderte Kilometer entfernten Stadt gibt. Und die Gesundheitssysteme vieler ärmerer Länder waren in den letzten Jahren so durch Covid überlastet, dass die HIV-Programme nicht mehr richtig funktioniert haben. Ein Riesenhindernis ist außerdem die Angst vor dem HIV-Test aufgrund möglicher Stigmatisierung HIV-positiver Menschen. Wer lässt sich testen, wenn er oder sie fürchten muss, dann vom eigenen Dorf oder der Familie verstoßen zu werden? Stigma, da war man sich in Montreal einig, ist der natürliche Feind aller Erfolge im Bereich HIV.

Stigmatisierung aus einem Kulturkreis zu bekommen, klingt nun ähnlich schwierig wie HIV aus einer Zelle.

Das ist das dicke Brett, das wir bohren. Und wir bohren es nicht nur in den so genannten Entwicklungsländern, sondern fast überall, auch in Deutschland gibt es das noch! Oder nehmen wir Russland, wo schwule Männer krass diskriminiert werden. Als wir nach Kanada zur Konferenz kamen, glaubten wir, dass hier alles in bester Ordnung sei, erfuhren aber, dass schon offiziell 13 Prozent aller HIV-positiv getesteten Menschen keinen Zugang zu HIV-Therapien haben. Mehr als jeder Zehnte. Und es gebe noch eine hohe Dunkelziffer.

Woran liegt das?

In Kanada liegt Gesundheit in der Zuständigkeit der Provinzen. Jede hat ihre eigenen Regelungen, in vielen müssen Menschen bei HIV-Therapien zuzahlen, auch wenn sie nur sehr wenig Geld haben. Eine Aktivistin, selbst Betroffene, sagte mir, dass sich diese Leute manchmal entscheiden müssten: Kaufe ich mir meine Medikamente oder zahle ich meine Miete? Auch in Deutschland gibt es Migranten und Migrantinnen ohne Aufenthaltspapiere, die keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen – aus Angst, abgeschoben zu werden. Diese Menschen landen dann eines Tages todkrank in der Notaufnahme. Man darf Versorgungslücken nicht zum alleinigen Problem der armen Länder herunterreden. Viele afrikanische Ländern haben mit Unterstützung der Weltgemeinschaft durch ihre Behandlungs- und Präventionsprogramme viel erreicht. Die Zahl der Neuinfektionen ist stark zurückgegangen, die Zahl der Aidsfälle, der Todesfälle ebenfalls.

Hatte man bei der Konferenz das Gefühl, beim derzeitigen Stand der Pandemie geht es 2022 in Sachen HIV-Bekämpfung wieder voran?

Hoffentlich! Es war die klare Botschaft, dass HIV wieder die volle Aufmerksamkeit braucht - ohne Covid und die Affenpocken zu vernachlässigen. Fauci sagte: Wir müssen und können alle drei Epidemien auf einmal in Angriff nehmen. Die Maßnahmen müssen nur finanziert werden. Alle schauen auf die „Wiederauffüllungskonferenz des Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria“, die im September in New York stattfindet. Da trifft man sich, jedes Land zahlt ein – und davon hängt praktisch alles ab. 18 Milliarden Dollar werden gebraucht, die USA haben sechs Milliarden zugesagt. Deutschland gab beim letzten Mal eine Milliarde. Wir plädieren für eine deutliche Erhöhung: 1,8 Milliarden Euro wären der deutschen Wirtschaftsleistung nach Ansicht der Deutschen Aidshilfe angemessen.

Kommen die? In der Inflation? In Krisen- und Kriegszeiten wie diesen?

Gerade deswegen brauchen wir doch mehr Mittel – auch für die Ukraine. Der Krieg ist auch eine Gesundheitskrise, die Gesundheitsversorgung in der Ukraine hat jetzt riesige Lücken. Der ehemalige britische Bankmanager Peter Sands, Executive Director des Funds, hat in Montreal gesagt, dass in einem Krieg am Ende oft mehr Menschen durch Infektionskrankheiten sterben als durch Bomben und Gewehrkugeln. Militärisch ist unser Einfluss begrenzt, aber dagegen können wir viel tun!

Von Matthias Halbig/RND