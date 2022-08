Wie kühlen wir uns auf einem immer heißeren Planeten?

Wie stark trocknet unsere Erde noch aus? Wie schlimm werden Wirbel­stürme und Stark­regen, wenn es immer heißer wird? Die Hoch- und Höchst­leistungs­rechner, die im Leibniz-Rechen­zentrum (LRZ) stehen, können berechnen, wie der Klima­wandel unsere Erde verändert. Sie sind das Herz­stück der Einrichtung im bayerischen Garching und zählen zu den modernsten und schnellsten Europas. Doch auch sie sind nicht immun gegen die Gefahren des Klima­wandels – allen voran der Hitze.

Denn damit Klima­forscherinnen und ‑forscher mit den Super­computern komplexe Zukunfts­szenarien simulieren können, müssen die Prozessoren in den Rechnern permanent gekühlt werden. Sonst überhitzen sie und gehen kaputt. „Wir arbeiten seit über zehn Jahren daran, wie wir unsere Rechner kühlen können, ohne dabei viel Energie zu verbrauchen“, sagt Dieter Kranzlmüller, Leiter des LRZ.

Denn die Prozessoren mit kaltem Wasser zu kühlen kostet viel Strom. Kalte Luft, die über einen doppelten Boden in den Raum geleitet wird, ist wiederum kein guter Wärmeleiter. Energie­effizienter sei die Warmwasser­kühlung, die jedoch nicht bei allen Rechnern möglich sei, erklärt der Informatiker. Dabei wird das erhitzte Kühl­wasser, das die Prozessoren umgibt, auf das Dach des LRZ befördert. Dort kühlt es herunter und fließt anschließend wieder ins Rechner­gebäude zurück. Das spart nicht nur Strom, sondern ist auch noch klima­freundlich.

Innovative Lösungen, die Kühlung verschaffen: Was im Rechen­zentrum funktioniert, lässt sich jedoch nicht so einfach auf Super­märkte, Wohn­zimmer oder Regional­bahnen übertragen. Doch die entscheidende Frage bleibt: Wie kühlen wir uns auf einem immer heißer werdenden Planeten?

Warum Klima­anlagen klima­schädlich sind

Viele Menschen kommen derzeit ordentlich ins Schwitzen – auch, weil sie bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius teils überhaupt keine Kühlungs­möglichkeiten haben. Der Schweiß tropft plötzlich von der Stirn; das T‑Shirt klebt unangenehm am Rücken; statt draußen spazieren zu gehen, lockt die gemütliche Couch; nachts zwingen Hitze­wellen zum Wach­bleiben. Die Hitze lähmt. Entsprechend steigt die Nach­frage nach Klima­anlagen und Ventilatoren in den Elektronik­märkten.

Was viele jedoch nicht wissen: Die Geräte sind alles andere als klima­freundlich. Es ist paradox. Die Geräte, die kühlen sollen, sorgen gleich­zeitig dafür, dass sich die Erde weiter erwärmt. Und das hat gleich zwei Gründe: Zum einen stammt der Strom für die Klima­anlagen größtenteils von fossilen Energie­trägern wie Stein­kohle oder Erdgas. „Diese Form der Strom­erzeugung trägt maßgeblich zum Klima­wandel bei“, sagt Diana Thalheim vom Umwelt­bundesamt.

Zum anderen würden Klima­anlagen zu einem „relativ hohen Anteil“ teilhalogenierte Fluor­kohlen­wasser­stoffe als Kälte­mittel enthalten, erklärt die Expertin für stoff­bezogene Produktfragen. Die Chemikalien gehören wie Kohlen­dioxid und Methan zu den langlebigen Treibhaus­gasen, die Wärme in der Atmosphäre binden. Kleine Kälte­mittel­lecks in den Klima­anlagen können also verheerende Folgen fürs Klima haben. Wirklich ökologisch seien die Geräte somit nicht, sagt Thalheim.

Bedarf nach Klima­anlagen steigt – und damit auch der Strom­verbrauch

Die Internationale Energie­agentur IEA geht jedoch davon aus, dass welt­weit in den nächsten 30 Jahren jede Sekunde zehn neue Klima­geräte gekauft werden. Vor allem in den heißesten Regionen der Welt werde der Bedarf steigen. Nur 8 Prozent der 2,8 Milliarden Menschen, die dort leben, würden bisher über eine Klima­anlage verfügen, schreibt die IEA in einem Bericht von 2018.

Das Problem dabei ist: Klima­anlagen sind Strom­fresser. Die Energie­agentur erwartet, dass sich der Strom­bedarf der Anlagen bis 2050 verdreifachen wird. Schon jetzt machen Klima­anlagen und elektrische Ventilatoren 10 Prozent des gesamten globalen Strom­verbrauchs aus. „Der wachsende Strom­bedarf für Klima­anlagen ist einer der kritischsten blinden Flecken in der heutigen Energie­debatte“, sagt Fatih Birol, Exekutiv­direktor der IEA.

Die Zahlen des Bundes­verbandes der Energie- und Wasser­wirtschaft zeigen deutlich: Allein deutsche Haushalte haben im Jahr 2020 etwa 1,26 Milliarden Kilowatt­stunden Strom für Klima­anlagen und Ventilatoren verbraucht. Mit dieser Menge ließen sich rund 88 Milliarden Tassen Kaffee kochen. Der Strom­verbrauch wird wohl weiter steigen – und damit auch die Kosten. Schon jetzt sind die Strom­preise für einige Haushalte kaum zu stemmen. Steigen sie weiter an, könnten Klima­anlagen für einen Teil der Menschen in Deutschland sogar unbezahlbar werden.

Hitze­wellen gefährden Menschen­leben

Doch ganz ohne Kühlung wird es in Zukunft aber auch nicht gehen. Die Hitze­perioden, die heute auftreten, seien nur „ein Vorgeschmack auf die Zukunft“, ist die UN-Wetter­organisation WMO überzeugt.

Die Klima­prognosen sind eindeutig: Es wird künftig immer häufiger Hitze­wellen auf der Erde geben. Im schlimmsten Fall setzen sie zudem früher ein und werden intensiver als bisher. Schuld ist der Klima­wandel – genauer gesagt die hohe Konzentration an Treib­haus­gasen, die sich in der Atmosphäre anlagern und so verhindern, dass die Wärme ins Weltall abgegeben wird. Deshalb wird es auf der Erde immer heißer. Temperaturen um die 40 Grad wie in den vergangenen Tagen könnten dann in Deutschland die Regel und nicht die Ausnahme sein.

Das kann schnell zur tödlichen Gefahr werden, wie das Beispiel Portugal zeigt. Temperaturen von mehr als 40 Grad haben dort dieses Jahr schon mehr als 1000 Hitze­tote gefordert. Ist es heiß, fängt der Körper an zu schwitzen, verliert Elektrolyte und trocknet aus. Kopf­schmerzen, Erschöpfung, Schwindel und Übelkeit können die Folge sein. Gleich­zeitigt sinkt der Blut­druck, der Herz­schlag beschleunigt sich.

„Das Herz wird über­beansprucht“, erklärt Alexandra Schneider, Leiterin der Forschungs­gruppe „Environmental Risks“ am Helmholtz-Zentrum München. Schlimmsten­falls komme es zum Herz­infarkt und zu anderen Herz­kreislauf- und Lungen­erkrankungen, die gerade bei Älteren und chronisch Kranken tödlich enden können. Je häufiger Hitze­wellen auftreten, desto mehr Menschen könnten erkranken und sterben. Schon die jetzigen Hitze­wellen würden jeweils mit einem „Anstieg der Mortalität“ einhergehen, sagt Schneider.

Es geht nicht mit, aber auch nicht ohne Klima­anlagen

Es ist eine Frage von Leben und Tod: Je heißer es wird, desto größer wird der Bedarf nach Abkühlung. Niemand kann schließlich in aufgeheizten Räumen leben, arbeiten oder gar schlafen.

Wir stecken also in der Zwick­mühle. Ohne Klima­anlagen der drohenden Heiß­zeit zu begegnen ist keine Option. Zu viele Menschen würden infolge der Hitze schwer erkranken und versterben; Kranken­häuser und Arzt­praxen kämen an ihre Belastungs­grenzen; Arbeiten und Lernen in aufgeheizten, stickigen Büros, Restaurants und Klassen­zimmern wäre unmöglich. Mit Klima­anlagen geht es aber auch nicht. Sie verschlimmern das Hitze­problem nur noch.

Es braucht also klima­freundliche und gleich­zeitig energie­effiziente Lösungen – gerade in Bereichen, in denen Kühlung unverzichtbar ist. Zum Beispiel in der Industrie und in Unternehmen. Dort, wo etwa Lebens­mittel, Medikamente und Elektronik gelagert und transportiert werden müssen. Auch in privaten Haus­halten ist eine „grüne“ Abkühlung dringend notwendig. Doch wie könnte sie aussehen?

Wie Innen­räume kühl bleiben

Abkühlung auf einem immer heißer werdenden Planeten – das muss kein Wider­spruch bleiben. Das Büro und die Dreizimmer­wohnung lassen sich auch klimafit machen, ohne die Erderwärmung zu verschärfen. Das geht schon mit einfachen Maßnahmen: Diana Thalheim vom Umwelt­bundesamt empfiehlt, Außen­verschattungen wie Jalousien, Markisen und Rollläden anzubringen oder den Garten mit Pflanzen zu bestücken, die Schatten spenden, „um gar nicht erst eine große Klimatisierungs­notwendigkeit zu erzeugen“.

Eine weitere Möglichkeit sind Wärme­pumpen, die Erdwärme nutzen. Sie können Häuser passiv kühlen. „Das ist in der Hinsicht ökologischer, als dass man nur ein Gerät hat, was ohnehin für die Beheizung im Winter verwendet wird“, erklärt sie. Anders als bei den Klima­anlagen wird die Abwärme nicht in die Umgebung des Gebäudes abgeleitet, sondern in den Boden. Wärme­pumpen schonen die Umwelt und den Geld­beutel: Die Energie, die sie nutzen, ist regenerativ und umsonst – und damit sogar unabhängig von der momentanen Energie­krise nutzbar.

Die Verbraucher­zentrale rät zusätzlich zu Fenstern, die nur wenig Wärme­energie von außen hinein­lassen, und zu einer guten Wärme­dämmung. Letztere helfe nicht nur, „im Winter Wärme­verluste zu vermeiden, sondern auch im Sommer die Hitze draußen zu halten“, teilt die Vereinigung mit. Lüften sollte man Räume erst, wenn es außen kälter ist als drinnen, was vor allem morgens und abends der Fall ist. Verzichtbare elektrische Geräte, die zusätzliche Wärme abgeben, sollten ausgeschaltet werden.

Und bei wem das alles nicht hilft, der muss auch nicht grund­sätzlich auf die Klima­anlage verzichten. Bewegliche Klima­geräte seien beispiels­weise frei von teilhalogenierten Fluor­kohlen­wasser­stoffen, sagt Umwelt­bundesamt-Expertin Thalheim. Die Behörde empfiehlt „natürliche Kälte­mittel“ wie Propan oder andere Systeme wie Luft­kühler mit Wasser. Im Idealfall werden diese dann mit selbst produziertem Solar­strom betrieben.

Städte sind wort­wörtliche „Hot­spots“

Doch das allein wird nicht ausreichen. Die besten Jalousien, die höchsten Pflanzen und die idealsten Lüftungs­techniken nützen nichts, wenn sich draußen die Hitze staut. Und genau das passiert gerade. Städte seien größten­teils „Beton­wüsten“, sagt Peter Hoffmann, Meteorologe am Potsdam-Institut für Klima­folgen­forschung. So werden sie zu wortwörtlichen „Hotspots“. Die vielen verbauten Flächen absorbieren die Sonnen­strahlung und heizen die Umgebung auf. Expertinnen und Experten sprechen vom Hitze­insel­effekt.

„Wir werden künftig sehen, dass sich Hitze­wellen in Städten potenzieren werden“, warnt Matthias Garschagen, der zu Mensch-Umwelt-Beziehungen an der Ludwig-Maximilians-Universität München forscht. „Wir verdichten unsere Städte, bauen Frischluft­schneisen zu. Da müssen wir gegen­steuern.“

Mehr Grün statt Beton

Gebäude müssen grüner werden, in Innen­städten muss es mehr Möglichkeiten geben, sich abzukühlen: Also mehr Parks und Grünflächen, die als Frischluft­zonen und Schatten­spender wirken; mehr öffentliche Trink­brunnen oder Wasser­spielplätze, die die Städte kühlen, indem das Wasser verdunstet und der Luft Wärme entzieht. „Die Frage wird sein: Bekommen wir es hin, diese Flächen und Räume bereit­zustellen“, sagt Garschagen.

Die Städte so umzubauen, das ist nichts, was von einem Tag auf den anderen möglich ist. Es kostet viel Geld, muss lange im Vorfeld geplant werden und braucht etliche behördliche Genehmigungen. Eine schnelle Abkühlung liefert dieser Weg nicht. Auch der Städtebau kann nur ein Teil der Lösung sein. „Wir werden es vermutlich nicht schaffen, den Anstieg der Hitze gänzlich durch eine verbesserte Stadt­architektur zu kompensieren“, macht Garschagen deutlich. Ohne Veränderungen könnte die Hitze in den Städten jedoch so groß werden, dass sie nicht mehr auszuhalten ist.

Gesellschaftliches Umdenken erforderlich

Leere Straßen; schmelzender Asphalt; gelb­braune Gras­flächen, die von der Sonne verbrannt werden; Menschen, die in Gebäuden Schutz vor der Hitze suchen – so weit muss es nicht kommen. Schon jetzt gibt es Möglichkeiten, um Innen­städte und auch Innen­räume ökologisch zu kühlen, und so einer Heiß­zeit entgegen­zuwirken. Klimatisierung muss nicht immer auf Kosten des Klimas gehen. Was es dafür braucht, ist in erster Linie ein gesellschaftliches Umdenken.

Anstatt Städte zu pflastern, müssen sie bepflanzt werden. Anstatt fossile Energie­träger zu nutzen, muss Strom mit erneuerbaren Energien produziert werden. Dann kann auch die Klima­anlage zusätzliche Abkühlung schaffen.

Von Laura Beigel/RND