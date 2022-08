„Die sozialen Medien gehen nur noch ihrem Ende entgegen“

Gebildete, urbane junge Erwachsenen, denen die Leichtigkeit abhandengekommen ist: Mit „Freizeit“ hat einen der spannendsten Romane dieses Sommers geschrieben. Im RND-Interview spricht sie über das Erwachsenwerden, den Zugang zu Emotionen und die Bedeutung sozialer Medien.

Franziska, 27, befindet sich in einer Zwischenzeit. Hinter ihr liegen zwei Jahre in Paris und eine beendete Beziehung. Jetzt fängt sie in ihrer alten Heimatstadt neu an und stellt fest, dass sich die Dinge verändert haben. Sie fragt sich: „Kann nicht alles so bleiben wie früher, zumindest noch ein bisschen?“

„Freizeit“ ist das Romandebüt der 1991 geborenen . Es handelt von einem Milieu, dem sie selbst angehört: den gebildeten, urban geprägten jungen Erwachsenen, denen die Leichtigkeit abhandengekommen ist. Auf der ständigen Suche nach dem besseren Leben verlieren sich Casparis Figuren in der Überauswahl an Möglichkeiten und suchen Antworten immer woanders, nur nicht bei sich selbst. Fündig werden sie meistens in den sozialen Medien, die ihnen nicht nur ständigen Konsum, sondern auch die perfekte Selbstinszenierung abverlange – bis sie feststellen, dass das alles nicht mehr viel mit ihnen selbst zu tun hat.

Frau Kaspari, Ihre Romanfiguren scheinen viel Freizeit zu haben. Sie sitzen in Cafés, besuchen Partys und Ausstellungen, pflegen ihre Social-Media-Profile und sind permanent damit beschäftigt, sich und ihr Leben zu optimieren. Wessen Realität entspricht das?

Wahrscheinlich erst mal keiner Realität. Es ist schon so, dass die Protagonistin Franziska viel arbeitet. Es gibt auch diese Verschiebung aufgrund ihrer Tätigkeit als Autorin, dass nicht ganz klar ist: Was ist eigentlich Arbeit und was ist Freizeit? Das ist bei den anderen Figuren ähnlich, sie sind aber oberflächlicher erzählt. Deshalb habe ich die Situationen gewählt, die interessant sind und in denen die anderen Personen Franziska begegnen. Und das sind Situationen in ihrer Freizeit.

Die Figuren wirken oft ungreifbar und ein wenig distanziert zu den Dingen, die sie erleben. Das gilt besonders für Franziska. Was ist sie für ein Mensch und warum steht Sie im Mittelpunkt des Romans?

Ich habe Franziska schon lange im Kopf, bestimmt seit fünf Jahren. Ich finde an ihr spannend, dass sie so unnahbar ist, vielleicht sogar unsympathisch. Ich wäre selbst nicht gern mit ihr befreundet. Trotzdem möchte ich wissen, was sie als nächstes macht und wie sie sich den Dingen in ihrer Gegenwart stellt.

Es gibt im Buch mehrere Erzählperspektiven: die Hauptfigur Franziska, den Roman im Roman, der an Franziskas Leben angelehnt ist, und natürlich die Erzählstimme. Die Lektorin fragt einmal: „Willst du dich nicht auf eine Perspektive festlegen?“. Das erscheint sehr stellvertretend für das Milieu, das Sie beschreiben. Ist sich festzulegen für Personen wie Franziska ein Problem?

Auf jeden Fall. Wenn man von einer Generation sprechen will, dann ist das wahrscheinlich ein Symptom. Irgendwann in seinen Zwanzigern ist man mit dieser Überauswahl an Möglichkeiten konfrontiert und weiß dann nicht mehr weiter. Franziska befindet sich in einem luftleeren Raum des Erwachsenwerdens und muss Entscheidungen treffen. Dabei scheinen die Möglichkeiten stündlich weniger zu werden. Das lähmt sie.

Ich glaube aber auch, dass das für unsere Zeit spricht: Wer hat schon nur noch eine Perspektive? Man geht einmal online, schaut etwas, hört etwas und hat direkt sehr viele Perspektiven. Das muss gar nicht schlecht sein, aber es ist oft schwierig, Orientierung zu finden.

Wenn Franziska nicht weiterweiß, googelt sie. Einmal gibt sie sogar „Weinen wie Tipps“ ein. Gehört Franziska einer Generation an, die den eigenen Antworten misstraut?

Vielleicht nicht den eigenen Antworten, aber den eigenen Gefühlen. Franziska hat den Zugang zu ihren Emotionen verloren. Sie weiß nicht, wie sie zu sich selbst steht. Sie kann keine Verbindung mehr zu ihren Freundinnen aufbauen, aber auch nicht zu sich selbst. Darum googelt sie.

Stattdessen verfolgt sie sehr intensiv den Videoblog über den Alltag eines Pärchens. In den sozialen Medien gibt es überall Antworten auf Sinnfragen und immer jemanden, der etwas besser zu wissen scheint als man selbst.

Ja, Horror!

Ihre Romanfiguren sind immer online, konsumieren und produzieren ständig neuen Content. Bei Twitter schrieb jemand nach der Lektüre Ihres Buchs: Content ist tot. Sehen Sie das auch so?

Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich das noch nicht so gesehen. Mittlerweile ist das anders. Die sozialen Medien befinden sich in einer Entwicklung, die nur noch ihrem Ende entgegengeht. Ich habe keinen Impuls mehr, da noch optimistisch zu sein.

Beides, soziale Medien und analoges Leben, sind aber kaum noch zu trennen, wie auch in Ihrem Buch deutlich wird. Die Dialoge verlaufen oft einsilbig und desinteressiert. An einer Stelle heißt es, dass Gespräche immer häufiger wie Chats klingen würden. Beobachten Sie, dass sich verändert, wie junge Menschen miteinander sprechen?

Ich würde nicht sagen, dass der Roman eine Sprachkritik ist. Aber durch die Verschmelzung des analogen und digitalen Lebens spiegelt das eine natürlich das andere. Ich stelle oft fest, dass Gespräche eine krasse Bedeutungslosigkeit bergen und so eine künstlich beschworene Zwischenmenschlichkeit.

Was meinen Sie damit?

Ich glaube, dass durch den digitalen Raum – seine Algorithmen und Funktionsweisen – alles immer normativer wird. Man bekommt den Eindruck vermittelt, ganz genau wissen zu müssen, wie man sich den Dingen gegenüber verhält, wie ein Milchschaum auszusehen hat, wie man leben sollte. Im Fall des Gesprächs führt das dazu, dass geredet wird, ohne dass besonders viel gesagt wird. Die Substanz fehlt.

Ist das eine Kritik an dem Milieu, dem Sie selbst angehören, oder wollen Sie in erster Linie zeigen, wie junge Menschen mit sich selbst und mit anderen umgehen?

Auf jeden Fall Letzteres. Das Buch war nie als Milieustudie angelegt und ich weiß auch gar nicht, ob ich so etwas schreiben könnte und wollte, weil ich meine eigene Milieuzugehörigkeit schwer definieren kann. Es sollte ein Roman werden, der durch die Brille von Franziska Josefin Kummert etwas über die Lebensweisen junger Erwachsener und ihre Gegenwart erzählt.

Wie sieht eigentlich Ihre eigene Vorstellung von Freizeit aus?

Ich habe selber keine richtige Definition von Freizeit. Da müsste ich jetzt drüber nachdenken. Vielleicht, wenn ich mich nicht mit einem Gerät auseinandersetzen muss. Ja, kein Gerät, das wäre Freizeit.

Der Roman „Freizeit“ von ist am 7. Juli im KiWi-Verlag erschienen. 304 Seiten, 15 Euro.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Stefan Boes/RND