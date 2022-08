Patricia Schlesinger ist nicht das Hauptproblem

Man speiste extravagant an diesem 12. Februar 2022, es gab vier Gänge mit allerlei lukullischen Spezereien, dazu „Veuve Cliquot“-Champagner und französische Weine für 1154,87 Euro. Patricia Schlesinger, seit 2016 Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) und erst wenige Wochen vor dem fraglichen Fest turnusmäßig zur ARD-Vorsitzenden erkoren, feierte mit neun illustren Gästen aus der Berliner Haute Volée den Bezug ihrer neuen Berliner Wohnung.

So weit, so privat. Oder doch nicht? Sechs Monate nach der fröhlichen Sause ermittelt nun die Berliner Generalstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsannahme. Denn Schlesinger rechnete die Party offenbar dienstlich über den RBB ab. Dummerweise beeilte sich die ebenfalls geladene Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik zu versichern, dass die Party selbstverständlich privater Natur gewesen sei. Sonst nämlich wäre sie selbst belangbar, weil sie derlei Preziosen im Amt nicht annehmen darf.

Doch es geht um viel mehr als um Hirschkalbrücken, Käseplatten oder teure Massagesessel in der gärenden, brodelnden Schlesinger-Affäre, die Mediendeutschland weit über die ARD hinaus derzeit in Aufruhr versetzt. Fast täglich wächst die Liste der stilistischen Verirrungen, festigt sich das Bild einer repräsentanzinteressierten ARD-Chefin, die sich offenbar als Berliner Salonlöwin missverstand. Edles Parkett im 75-Quadratmeter-Chefbüro: 16.800 Euro. Eine automatisch bewässerte Grünpflanzenwand: 7600 Euro. Neues Mobiliar: 57.000 Euro. Ein untadeliger Ruf als oberste Repräsentantin der ARD: unbezahlbar.

Am Montagabend hat der RBB nun die Notbremse gezogen und seine Chefin mit sofortiger Wirkung abberufen. 22 von 23 anwesenden Rundfunkratsmitgliedern stimmten für die fristlose Kündigung Schlesingers, ein Mitglied enthielt sich, teilte die Gremiumsvorsitzende Friederike von Kirchbach am Abend mit.

Der Limburger Bischof der ARD

„Wir sind nicht nur Berichterstatter, wir sind Nachbarn“, hat WDR-Intendant Tom Buhrow einmal über die ARD gesagt. Man wolle „Kitt für die Gesellschaft“ sein. Demütig sollte das klingen. Warmherzig. Seit Jahren bemühen sich namhafte Sendermanager, das Signal auszustrahlen: Man habe verstanden. Die ganz fetten Jahre sind vorbei. Schluss mit dem Schlaraffenland. Und nun das.

Für die ARD ist maximaler Schaden entstanden - mitten in einer Zeit, in der der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen Mehrfrontenkampf um seine Zukunft führt. Intern ist der Zorn groß. Und das Rätselraten. „Enttäuscht und wütend“ sei man in der Senderfamilie, sagte Buhrow, der kommissarisch das Amt des ARD-Vorsitzenden von Schlesinger übernahm.

Hat sie ihrem Ehemann über den rbb- und Messe-Chefaufseher Wolf-Dieter Wolf wirklich lukrative Aufträge verschafft? Hat sie sich über Warnungen der rbb-eigenen Compliance-Abteilung hinweggesetzt? Hat sie sich in unguter Tradition des Limburger Bischofs Franz-Peter Tebartz-van Elst für insgesamt 650.000 Euro den Arbeitsplatz aufhübschen lassen - wie die „Bild“-Zeitung genüsslich vorrechnete -, während die ARD kurz vor der Verabschiedung des neuen Medienstaatsvertrages steht und hunderte ARD-Mitarbeiter um ihre Jobs bangen?

Kein Gespür für die Symbolkraft ihrer Designorgien

Es geht nicht nur um Stilfragen in der Schlesinger-Affäre. Es geht um potenziell strafbare Vergehen. Und um die Zukunft einer Institution. „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Teil des Rückgrats der Demokratie“, hat Schlesinger selbst vor wenigen Monaten dem RedaktionsNetzwerk Deutschland gesagt. Um so erstaunlicher, dass ihr offenbar das Gespür für die Symbolkraft ihrer Designorgien fehlte.

Die Frage lautet: Warum bloß? Patricia Schlesinger, geboren 1961 in Hannover, ist ein Kind der ARD. Sie volontierte beim NDR. Sie arbeitete beim Magazin „Panorama“ und als Korrespondentin in den USA und in Südostasien. Äußere Wirkung sei ihr wichtig, heißt es intern. Ihre zweite Amtszeit als rbb-Intendantin hätte bis 2026 andauern sollen. Sie hätte wissen müssen, dass dieser öffentlich-rechtliche Supertanker namens ARD mit seinen 23.600 Angestellten, elf TV-Programmen, 44 Radiosendern, 16 Orchestern und acht Chören unter besonderer Beobachtung steht.

ARD- und ZDF-Chefs sind keine Frühstücksdirektoren, die als twitternde, schillernde Inspiratoren um die Welt fliegen und Investoren bezirzen. Sie sind Sachwalter und Moderatoren. Wer mehr als acht Milliarden Euro pro Jahr an öffentlichem Geld kassiert, kann keine Milde erwarten. Kein deutsches Medienhaus steht finanziell besser da. Allein die Abwicklung dieser Geldflut kostet 170 Millionen Euro pro Jahr. Beim „Beitragsservice“ in Köln (früher: GEZ) arbeiten fast 900 Mitarbeiter.

Natürlich ist der Skandal Wasser auf die Mühlen all jener, die seit Jahren über den vermeintlichen „Staatsfunk“ giften. „Propagandasender“, „Regierungsmarionetten“, „Zwangsgebühren“ – seit Jahren regnet es politische Kampfbegriffe auf ARD und ZDF herab, tobt eine kulturpolitische Debatte. Mühsam ändern ARD und ZDF ihren Kurs: mehr Digitalität, mehr Tempo, schlankere Strukturen. Doch es geht zu langsam voran.

Führungskräfte als stillose Nimmersatte

„Im Moment haben wir bei den Zuschauerzahlen die klare Mehrheit bei den Älteren“, sagt etwa Thomas Schreiber, seit Mai 2021 Geschäftsführer der ARD-Filmtochter Degeto, die Filme und Serien für die ARD-Programme produziert und einkauft (und in deren Aufsichtsrat bis vor wenigen Tagen auch Schlesinger saß). „Das ist aber nicht der Weg in die Zukunft.“ In der Tat: Schon die Werbeinseln im Vorabendprogramm verraten die wichtigste Zielgruppe: Es geht viel um Reizdarm und Blasenschwäche.

„Die große Frage bis zum Ende dieses Jahrzehnts lautet: Wofür werden Menschen bereit sein, aus Überzeugung Rundfunkbeitrag zu zahlen?“, sagte NDR-Intendant Joachim Knuth dem RND. „Darum geht es.“ Die ARD habe noch immer die Aufgabe, „ein gesellschaftsverbindendes, generationsübergreifendes Gemeinschaftsgefühl“ zu stiften. Das freilich funktioniert nur, wenn das Publikum die verantwortlichen Führungskräfte nicht als stillose Nimmersatte wahrnimmt.

Am Ende teilt auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen das Schicksal vieler großer Institutionen in diesem Land, die es über Jahrzehnte nicht gewohnt waren, den Nachweis ihrer Existenzberechtigung selbst erbringen zu müssen. Wie die Gewerkschaften. Wie die Volksparteien. Wie die Kirchen: Wenn sie zum Selbstzweck werden, wenn es ihnen nicht gelingt, dem Publikum das Gefühl zu geben, ihre Lebenswelt abzubilden und auf ihrer Seite zu stehen, sind sie verloren.

Die Schlesinger-Affäre platzt mitten hinein in den zähen Prozess der Erneuerung. In wenigen Wochen muss die ARD bei der zuständigen Kommission ihren Finanzbedarf für die kommenden vier Jahre anmelden. Und die Frage lautet jetzt natürlich: Wie viele Massagesessel stehen noch in ARD-Intendantenbüros herum?

Natürlich nutzt vor allem der Springer-Verlag - der mit „Welt TV“ und dem holprig gestarteten „BILD TV“ handfeste televisionäre Eigeninteressen verfolgt - nun die Gelegenheit, dem angeschossenen, wankenden Elefanten ARD die Stoßzähne abzusägen, während die „Zeit“ den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als „Weltkulturerbe der Meinungsbildung“ verteidigt. In der Tat wäre es grundfalsch, das Kind nun mit dem Bade auszuschütten. Doch fest steht auch: ARD und ZDF tun längst noch nicht alles, um in neuen Zeiten ihre eigene Unentbehrlichkeit unter Beweis zu stellen.

Die Intendantengehälter sind absurd hoch

Absurd hoch etwa sind die Intendantengehälter, wie nicht zuletzt jene Kommission bemängelte, die die Finanzierung der Sender festlegt: die KEF. Sie verglich das Gehaltsniveau der neun Landesanstalten mit kommerziellen Medienhäusern und der öffentlichen Verwaltung. Ergebnis: Das Gesamtvergütungsniveau beim BR, HR, WDR und ZDF sei deutlich zu hoch. Spitzenreiter Tom Buhrow bekommt mehr als 400.000 Euro pro Jahr. Schlesinger ließ sich ihr Gehalt um 16 Prozent auf 303.000 Euro im Jahr erhöhen - abgenickt von genau jenen Gremien, die nun hilflos rudernd versuchen, den Schaden zu begrenzen: dem Rundfunkrat und Verwaltungsrat des rbb.

Schlesinger konnte den rbb nur deshalb als glamourfördernden Requisitenladen missverstehen, weil die Aufsicht nicht funktionierte. So gab es beim rbb bis vor wenigen Tagen kein Vieraugenprinzip bei Intendantenspesen. Erst in Zukunft zeichnet die Geschäftsführung gegen.

Als Schwachpunkt im System erweisen sich einmal mehr die Gremien. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland wird von keinem Konzern und keiner Regierung kontrolliert, sondern von Vertretern der Zivilgesellschaft selbst. Sie sollen, so ihr Auftrag, darüber wachen, dass Meinungsvielfalt gesichert, der Sendeauftrag erfüllt wird und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen in den Programmen auftauchen. Es ist das Gegenmodell zum politisch gleichgeschalteten Rundfunk des Dritten Reiches – und folgt dem Beispiel der britischen BBC. Jeder ARD-Sender verfügt daher über einen Rundfunkrat, das ZDF über einen Fernsehrat mit identischer Aufgabe.

Amateure kontrollieren die ARD

Dort sitzen jedoch keine Fachleute, sondern medienpolitische Zivilisten. Sie entscheiden über Programmvorhaben, die teurer sind als 2,5 Millionen Euro. Sie entscheiden über wichtige Personalien wie den Intendanten oder die Intendantin. Sie stimmen über den Wirtschaftsplan ab. Und sie prüfen kontinuierlich, ob der Sender den Auftrag erfüllt, den die Bundesländer als zuständige Instanzen für die Medienpolitik ihm erteilt haben.

Das Problem: Es funktioniert nicht. Kritik an den Gremien lodert immer wieder auf. Zu klein sei der Anteil der Jüngeren. Zu unbedarft und naiv seien viele Mitglieder der Gremien. Zu groß sei noch immer – trotz eines wegweisenden Urteils des Bundesverfassungs­gerichts im Jahr 2014 – der indirekte Einfluss der Politik. Das Onlinemedium „Business Insider“ (ebenfalls aus dem Hause Springer), das den Schlesinger-Skandal ins Rollen gebracht hatte, berichtet gar von geheimen Vorabsprachen vor Gremiensitzungen beim rbb. Buhrow will die ehrenamtlichen Vertreter der Zivilgesellschaft nun stärken: „Wir überprüfen, ob überall in der ARD die Geschäftsstellen der Aufsicht adäquat ausgestattet sind.“

Der wichtigste Faktor aber, um die Gemüter zu beruhigen und populistischen Politikern vor allem im rechtskonservativen Lager den Wind aus den Segeln zu nehmen, wären ein besseres Programm, professionelles Auftreten, mehr Meinungsvielfalt - und damit eine gesteigerte Akzeptanz beim Publikum. Da hätte es durchaus helfen können, wenn die Chefin des Ganzen einen Schuss mehr Demut an den Tag gelegt hätte. Diese Chance ist vertan.

Von Imre Grimm/RND