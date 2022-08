Gaming ist reine Männer­sache? Das ist lediglich ein Klischee, an dem nichts dran ist. 48 Prozent der Personen, die Computerspiele spielen, sind hierzulande Frauen, wie aus Zahlen des Verbands der deutschen Games­branche hervorgeht, die im Rahmen eines Presse­gesprächs der Equal-E‑Sports-Intiative der Telekom vorgestellt worden sind. Und das ist keineswegs eine neue Entwicklung: „Da muss man nur mal in die Spiel­hallen in Amerika der 70er-Jahre blicken: Da haben Frauen schon einen Anteil von 40 Prozent der Spielerinnen und Spieler an den „Pac-Man“-Maschinen ausgemacht, was ich bemerkenswert finde“, sagte Finja Walsdorff, wissenschaftliche Expertin für Frauen in Games an der Universität Siegen.

Dennoch sind Frauen im E‑Sport, dem sportlichen Wettkampf mit Video­spielen, noch eher Rand­figuren. „Wir sehen, dass gerade in den relevanten E‑Sports-Titeln noch sehr wenige Frauen spielen“, sagte Kristin Banse, eine erfahrene Gamerin und Mitglied im Council, also dem Rat der Equal-E‑Sports-Intiative. Während Frauen vor allem noch in Handygames wie „Candy Crush“ oder Familien­simulatoren wie „Die Sims“ aktiv sind, machen typische E‑Sports-Spiele wie der Shooter „Counter-Strike“ oder „League of Legends“ nur einen geringen Anteil bei ihnen aus. Woran liegt das?

Frauen in Video­spielen: sexualisierte Körper und klischeehafte Opfer­rolle

Walsdorff betont, dass viele Games noch immer eine männliche Zielgruppe ansprechen – darunter auch E‑Sports-Spiele. „Entwickler­studios wenden sich auch in ihrer Darstellung von Frauen eher an das männliche Publikum oder den imaginierten männlichen Massen­geschmack und vor allem an den männlichen, weißen und hetero­sexuellen Spieler, sodass wir Frauen in Spielen lange vor allem in Klischee­rollen gesehen haben. Oft tatsächlich in der Opfer­rolle als dekoratives Beiwerk oder auch in sexualisierter Form“, sagt die Wissenschaftlerin.

Hierfür gibt es zahl­reiche Beispiele: Prinzessin Peach, die in klassischen Spielen der „Mario“-Reihe stets vom Helden Mario befreit werden muss – und ihm am Ende des Spiels als Belohnung einen Kuss gibt. Oder die Figur Quiet aus den Spielen der „Metal Gear“-Reihe, die sehr freizügig im Bikini herum­läuft, weil sie von einem Parasiten befallen ist und über ihre Haut atmen muss. Eine männliche Figur in diesen Spielen, die ebenfalls von Parasiten befallen ist, kommt dagegen komischerweise mit einem Ganzkörper-Militäranzug bestens zurecht.

Mehr weibliche Vorbilder in Games – doch Entwicklung stößt auf Ablehnung

Inzwischen tut sich etwas in der Branche: Peach ist emanzipierter geworden und gibt am Ende des „Mario“-Teils „Odyssey“ folglich keinen Kuss mehr, sondern schnappt sich ihren Koffer und geht auf Reise. Und in den vergangenen Jahren sind mehr weibliche Identifikations­figuren in Games repräsentiert worden. Etwa die Protagonistin Aloy aus dem Hit „Horizon Zero Dawn“: „Das ist eine Figur, die auch beim weiblichen Publikum sehr akzeptiert ist. Ihr wird oft nach­gesagt, dass sie eine realistische Darstellung einer Frau entspricht“, sagt Walsdorff. Damit sei sie auch ein Gegenpol zu den oftmals porträtierten sexualisierten Frauen­figuren, die in porno­grafischen Posen abgebildet sind.

Was eigentlich einen Schritt in Richtung mehr Diversität und positiverer Frauen­bilder in der Gaming­branche darstellt, stößt in großen Teilen der männlichen Spielerschaft auf Ablehnung. „Es existiert die Befürchtung, dass der ‚Feminismus‘, beziehungsweise feministische Diskurse im Spiel, und die neuen Frauenfiguren eine Bedrohung für das Medium seien. Somit wird teilweise mit großer Ablehnung auf solche Veränderungen reagiert“, so Expertin Walsdorff. Aloy sei beispielsweise von vielen Männern im Netz als „zu männlich“ und „zu unattraktiv“ bezeichnet worden. Und Abby, eine Protagonistin im Zombie­spiel „Last of Us 2″, sei „zu muskulös“.

„Hey, geh bitte zurück in die Küche“: Frauen werden mit Sexismus im Online­gaming konfrontiert

Auch die Spielerinnen selbst erfahren in der Gaming­branche, insbesondere im Online­gaming, viel Ablehnung – und vor allem auch Hass, Sexismus und Belästigung. Als Gamerin hat Kristin Banse schon oft solche negativen Erfahrungen gemacht: „Ich habe mal online gespielt und bin rausgeflogen, weil sich mein Computer ausgestellt hat. Dann hat ein Freund von mir, mit dem ich gespielt habe, im Chat geschrieben: ‚Hey, sie muss kurz Ihren Computer neu starten.‘ Und dann kamen Witze wie ‚Hey, geh bitte zurück in die Küche‘ und ‚Warum ist sie überhaupt am Rechner?‘“, sagt sie.

Auch im professionellen E‑Sports-Bereich, in dem Frauen ohnehin schon unter­repräsentiert sind, werden die Spielerinnen in der Öffentlichkeit angefeindet, sagt Banse: „Es gibt leider ganz viele Frauen, die es an die Spitze geschafft haben und letzten Endes wieder zurück­getreten sind, weil ihnen das mit der öffentlichen Beleidigung zu viel war.“ Gerade wenn Spielerinnen schlecht spielen, würde das oft auf ihr Geschlecht zurück­geführt werden – oder Männer werfen ihnen vor, dass sie sich „hoch­geschlafen“ haben.

Aber auch in den professionellen Teams würden sie oft nicht ernst genommen. Der Zugang zu solchen Teams sei für Frauen obendrein dadurch erschwert, dass die Mannschaften oft in sogenannten Team­häusern zusammen­leben. „Das sind nur Männer, die in so einem Haus wohnen. Ganz viele Organisationen haben betont, dass in derartige Häuser keine Frau reinpasst – gerade wenn die auf so einem engen Raum zusammen­wohnen“, sagt Banse. Solche Strukturen lösten sich jedoch zunehmend auf.

Frauen­teams sollen E‑Sport zu einem sicheren Ort machen – doch gemischte Teams sind das Ziel

Was muss sich also ändern, damit Frauen mehr Platz im E‑Sport finden – und sich vor allem auch sicherer fühlen? Das fängt laut Walsdorff bereits mit der Darstellung von Frauen in Spielen an. Zwar gebe es schon viele positive Beispiele von weiblichen Vorbildern in Games, aber Video­spiele müssten dennoch noch mehr darauf ausgerichtet sein, die so wichtige Ziel­gruppe Frau zu erreichen.

Ein weiterer Ansatz sind Turniere für Mädchen und Frauen im E‑Sport: Laut Banse werden solche Programme gezielt gefördert, damit E‑Sport ein sicherer Ort für Frauen wird und sie gleichzeitig kompetitive Erfahrung sammeln können. Auch die 2021 gegründete Equal-E‑Sports-Intiative fördert Female Teams in Spielen wie „League of Legends“.

Dabei sollte diese Trennung von Männern und Frauen gerade im E‑Sport ursprünglich vermieden werden – denn anders als in Sport­arten wie Fußball, wo körperliche Unterschiede eine Trennung im Profi­bereich notwendig machen, sind im E‑Sport gemischte Teams möglich. „Natürlich ist das Ziel, eines Tages gemischte Teams zu haben, damit auf der Bühne Männer und Frauen gemeinsam sitzen. Es ist aber einfach so, dass diese Frauen­turniere aktuell noch gebraucht werden, um Frauen vor dieser Diskriminierung zu schützen – und damit sie sich mit konstruktivem Feedback weiter­entwickeln können“, betont Banse.

Von Ben Kendal/RND