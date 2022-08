Karsten Schwanke: „Aktuell steuern wir auf 2,7 bis drei Grad Erderwärmung zu“

Herr Schwanke, mehrere Hitzewellen mit teils neuen Temperatur­rekorden liegen hinter uns. Wie haben Sie die Hitze bislang erlebt?

Ich persönlich mag hohe Temperaturen überhaupt nicht. Jede Hitzewelle empfinde ich als anstrengend und versuche deshalb, meine Aktivitäten herunterzufahren. Ich bleibe eher im Schatten oder drinnen. Doch vor allem aus meteorologischer Sicht ist dieser Sommer wieder eine große Herausforderung.

Was meinen Sie damit genau?

Mitte Juli hatten wir eine Hitzewelle in Deutschland, die war ganz besonders. Einige Wettermodelle hatten uns mehrere Tage im Voraus prognostiziert, dass eine Luftmasse nach Deutschland kommen würde, die mit Temperaturen von weit über 44 Grad, teils sogar 45 Grad, einhergehen könnte. Ich habe noch nie so heiße Luftmassen, in einem Wettermodell berechnet, für Deutschland gesehen. Eigentlich ist es sehr schwer, dass wir hierzulande die 40‑Grad-Marke erreichen. Denn die Alpen verhindern, dass heiße Luftmassen aus dem Mittelmeer zu uns in den Norden kommen. Doch wenn man sich anschaut, wie die Hitze Deutschland erobert, dann fällt auf: Die Abstände zwischen den heißen Jahren werden immer kürzer, die Temperatur­ausschläge immer höher.

Ist dieses Jahr das Wetter besonders extrem?

Es ist auf jeden Fall besonders extrem. Aber es passt in eine Reihe von extremen Jahren und es passt zu dem, was wir im Zuge des Klimawandels erwarten – nämlich, dass es immer heißer wird. Wir hatten das Glück, dass die Prognosen der Wettermodelle nicht eingetroffen sind. Die ganz große Hitze ist ausgeblieben. Aber wir werden in den kommenden 20 bis 30 Jahren definitiv Temperaturen um die 43, vielleicht sogar 44 Grad erleben.

Woran machen Sie als Meteorologe fest, ob diese extremen Wetterlagen nun klimatische Ausreißer sind oder doch auf den Klimawandel zurückgehen?

Da muss ich mir einfach nur die Messwerte anschauen. Ohne den Klimawandel würden wir diese Temperatur­ausreißer bei uns in Deutschland wahrscheinlich gar nicht sehen. In den 60er- und 70er-Jahren lagen die heißesten Temperaturen in Nordrhein-Westfalen im Mittel bei 31 Grad, heute sind es 36 Grad. Diese Tendenz zeigt sich nicht nur in Deutschland. Innerhalb der vergangenen 80 Jahre ist die globale Temperatur um durchschnittlich 0,8 Grad gestiegen. Und auch die Häufung von Extrem­wetter­lagen hat zugenommen. Früher gab es Sommer, in denen es an keinem einzigen Tag über 30 Grad heiß war. Das ist heute unvorstellbar.

Was glauben Sie, wie werden Ihre Wetterkarten in Zukunft aussehen? Dunkellila wegen extremer Hitze?

Die Möglichkeit besteht. Es wird auf jeden Fall in den kommenden Jahren noch heißer werden in Deutschland. Diese Reise ist noch nicht zu Ende.

Was hat das für Folgen für uns Menschen?

Wir sind erst einmal gar nicht auf solche Wetter­extreme eingestellt. Es gibt so viele Dinge, die noch unklar sind. Überstehen unsere Wälder die hohen Temperaturen? Wie leben wir mit Temperaturen über 40 Grad? Wie kriegen wir unsere Städte gekühlt? Das sind Fragen, die uns in Zukunft immer mehr beschäftigen werden. Das Problem ist nicht die an sich höhere Temperatur, sondern das Tempo der Veränderungen. Vor allem die Natur wird das vor enorme Probleme stellen. Hitze ist nur eine Herausforderung. Hinzu kommen noch Dürren. Es wird voraussichtlich in den kommenden Sommern weniger Niederschläge geben, die Böden trocknen aus. Das dritte Problem ist Starkregen. Also Niederschläge, die nur wenig in den Boden einsickern, sondern schnell abfließen. Dadurch sind Überschwemmungen und Sturzfluten möglich. Hitze, Dürren, Starkregen – das sind die großen Themen, die auf uns zukommen werden.

Wie sehr besorgt Sie diese Entwicklung?

Das besorgt mich sehr. Vor allem, dass wir anscheinend nicht in der Lage sind, darauf zu reagieren; Entscheidungen zu beschleunigen; in großem Stil die Art und Weise, wie wir leben, wie wir uns bewegen, wie viel Energie wir verbrauchen, umzustellen. Die Lösungen sind klar, sie liegen seit mehreren Jahrzehnten auf dem Tisch. Wir sehen das Tempo der Veränderungen, das Tempo des Temperatur­anstiegs. Und wir müssen endlich lernen, dass wir im gleichen Tempo dem etwas entgegensetzen, dass wir im gleichen Tempo handeln. Vor allem braucht es einen schnelle Ausstieg aus dem CO₂‑Ausstoß in allen Bereichen und eine Anpassung an den Klimawandel.

Können Extremereignisse in Ihren Augen auch eine Art Warnschuss für uns Menschen sein, der uns zum Handeln motiviert?

Das sind auf jeden Fall Warnschüsse. Für die Menschen ist der Klimawandel schon jetzt ein wichtiges Thema. Wir sehen es in Umfragen, ich sehe es an den Zuschauer­reaktionen. Also die Menschen machen sich Sorgen.

Was besorgt die Menschen am meisten?

Die Menschen haben Angst, dass wir auf etwas Unheilvolles zusteuern. Und den meisten ist bewusst, dass wir etwas ändern müssen. Aber es ist vielen noch nicht klar, wie dringend das ist. Es muss uns klar werden: Ohne Veränderungen geht es ans Eingemachte.

Sie wissen um die Gefahren des Klimawandels, Sie warnen. Wie frustrierend ist es für Sie, wenn Ihre Warnungen kein Gehör finden?

Ich würde schon sagen, dass die Warnungen Gehör finden. Es gibt natürlich einen kleinen Teil der Gesellschaft, der dagegen immun ist, poltert und pöbelt. Aber die große Masse versteht das Problem. Bloß, dass die Warnungen Gehör finden, reicht allein nicht aus, es müssen auch Handlungen folgen. Wir alle als Gesellschaft – da möchte ich mich als Einzelner gar nicht herausnehmen – müssen handeln, und zwar viel schneller als bisher. Wenn wir es schaffen, schnell den Hebel umzulegen, können wir viele weitere Folgen, die wir nicht haben wollen, abwenden. Und wir hätten die Chance, mit extremen Ereignissen in den kommenden Jahrzehnten besser umgehen zu können.

Wenn man wie Sie auf Extrem­ereignisse und die Folgen des Klimawandels öffentlich aufmerksam macht, wie findet man da die richtige Balance zwischen Alarm und Alarmismus?

Das hängt natürlich mit der Wortwahl zusammen. Manchmal, denke ich, müsste ich mehr Alarmismus betreiben, weil einfach zu wenig passiert. Auf der anderen Seite weiß ich, dass der Schuss dann oft nach hinten losgeht. Wenn man die Leute verprellt, hat man auch nichts gewonnen. Ich versuche, über Fakten, über Messwerte die Lage darzustellen – auch in einer ruhigen Art und Weise, mit einer gemäßigten Sprache. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass wir Handlungsoptionen und Möglichkeiten aufzeigen, dass wir die Leute mitnehmen. Ansonsten wird wahrscheinlich die Blockadehaltung noch größer.

Gerade erleben wir gleich mehrere Krisen: Corona, der Krieg gegen die Ukraine, die Energiekrise. Die Klimakrise gerät dabei augen­scheinlich in den Hintergrund. Für wie gefährlich halten Sie das?

Ich stelle fest, dass die Klimakrise überhaupt nicht untergeht. Als Corona 2020 aufkam, hatte ich große Sorge. Ich dachte: Nein, jetzt verpennen wir alles. Und interessanterweise ist der Klimawandel, auch aufgrund von Katastrophen wie der Flutkatastrophe im Ahrtal, publik geblieben. Das Thema hat auch maßgeblich die Bundestags­wahl mit beeinflusst. Und der Ukraine-Krieg und die damit einhergehende Energiekrise zeigen noch einmal deutlich, dass wir diese Energie­diskussionen vor allem deshalb führen müssen, weil wir in den vergangenen Jahrzehnten zu wenig gemacht haben. Ich hoffe, dass wir jetzt daraus die richtigen Schlüsse ziehen und erneuerbare Energien stärker ausbauen.

Ihr Kollege Mojib Latif ist überzeugt, dass das 1,5‑Grad-Ziel nicht mehr erreicht werden kann. Er sagt, wir nähern uns dem Punkt, an dem wir uns eingestehen müssen, dass die Zeit abgelaufen ist. Sind Sie ähnlich „optimistisch“?

Ich denke, das ist eher Realismus. Dafür muss man sich nur die Zahlen anschauen, wie viel CO₂ nach wie vor weltweit ausgestoßen wird. Hinzu kommt, dass sämtliche Klimaschutz­protokolle bisher nicht wirklich greifen und dass die nationalen Klimaschutzpläne der Länder auch nur mäßig umgesetzt werden. Das ist schon sehr bedenklich. Deshalb würde ich auch sagen, dass das 1,5‑Grad-Ziel nicht mehr erreichbar ist. Wir müssen alles dafür tun, dass jedes weitere Zehntel Grad nicht noch hinzukommt. Wir haben es immer noch in der Hand, wenigstens die Zwei-Grad-Marke zu erreichen.

Das halten Sie für realistisch?

Aktuell steuern wir auf 2,7 bis drei Grad zu. Ich habe die Hoffnung, wenn gerade starke Industrieländer wie Deutschland zeigen, dass Veränderungen im gesamten System, in der Gesellschaft, im Energiesektor, im Verkehrssektor möglich sind, dass das einen großen Schub in die richtige Richtung geben kann.

Wenn wir das 1,5‑Grad-Ziel nicht erreichen, in was für einer Welt würden Ihre Enkel- und Urenkel­kinder dann leben?

Der Tag, an dem das Ziel von maximal 1,5 Grad Erderwärmung überschritten wird, wird erst einmal ein Tag sein wie jeder andere. Die Welt ist danach nicht auf einmal zu Ende. Aber klar ist: Extrem­ereignisse wie Hitzewellen werden dann zunehmen und noch länger andauern. Dürren werden noch dramatischer, was Folgen für die Landwirtschaft hat. Ein Großteil des Waldbestandes ist schon jetzt tot oder krank. Auch das verbessert unsere Situation nicht – im Gegenteil.

Möchten Sie in so einer Welt leben?

Ich hätte gerne eine Welt, in der alles normal ist. Logisch. Ich hätte gerne eine Menschheit, die gemeinsam das ganze Ausmaß erkennt und so vernünftig ist, das Ruder herumzureißen.

