Haushalte von Versorgung abgeschnitten: So häufig sind Trinkwasserverunreinigungen in Deutschland

Rund 700 Haushalte in der Region Hannover bekommen derzeit kein sauberes Wasser mehr geliefert. Im Laatzener Stadtteil Gleidingen darf man das Leitungswasser seit dem vergangenen Wochenende nicht mehr trinken und auch nicht zum Duschen oder zum Waschen von Kleidung verwenden. Betroffene berichten von einem fauligen oder stechenden Geruch des Wassers und von Hautreizungen. Am Montag nannte der lokale Wasserversorger Enercity die Ursache: Bei einer Laborunteruschung wurden Kolibakterien im Trinkwasser nachgewiesen.

Die Probleme in Laatzen bei Hannover sind kein Einzelfall. Immer wieder kommt es vor, dass Leitungswasser verunreinigt wird. Auf der Seite wasseralarm.online (diese wird von einem Hersteller von Wasserfiltern betrieben) sind sämtliche Zeitungsberichte zur Trinkwasserverschmutzung gesammelt, die in den vergangenen Jahren in Deutschland aufgetreten sind. Meldungen gab es aus nahezu jeder Region. Sie reichen von bakteriell verunreinigtem Trinkwasser in Biberach, wo Anwohner und Anwohnerinnen ihr Leitungswasser tagelang abkochen mussten, über mit Nitrat verunreinigte Brunnen im Mühlenkreis bis zum Nachweis von Uran im Trinkwasser einer niederfränkischem Gemeinde.

Laut Bundesumweltamt (UBA) zählt Trinkwasser in Deutschland jedoch zu den „am besten kontrollierten Lebensmitteln“. In Deutschland garantiere „die gute Einhaltung der Trinkwasserverordnung“, dass Trinkwasser „gesundheitlich unbedenklich und frei von vermeidbaren Verunreinigungen ist“, heißt es auf der Seite des UBA. Wie häufig kommt eine Verschmutzung von Trinkwasser also tatsächlich vor und was sind die Ursachen?

Wasserwerke können bei Verunreinigungen gegensteuern

Trinkwasser in Deutschland wird laut UBA zu 70 Prozent aus Grund- und Quellwasser gewonnen. Zu 13 Prozent wird Wasser aus See-, Talsperren- oder Flusswasser direkt genutzt. Die restlichen 17 Prozent sind ursprünglich Oberflächenwasser, die aber bereits durch den Boden gefiltert wurden. Verunreinigungen können entstehen, wenn zum Beispiel Abwässer aus der Landwirtschaft in das Grundwasser oder in Gewässer geraten, die zur Aufbereitung als Trinkwasser genutzt werden. Eine erhöhte Gefahr besteht bei starken Regenfällen und Hochwassern, zum Teil kann sich die Schadstoffkonzentration in Gewässern auch durch Dürre und Trockenheit erhöhen. Typische Verunreinigungen des Wassers durch die Landwirtschaft sind bakterienhaltige Gülle, Nitrat aus Düngemitteln und Pestizide. Auch Unfälle wie Rohrbrüche können dazu führen, dass Schadstoffe und unerwünschte Stoffe aus der Landwirtschaft oder Industrie vermehrt ins Wasser gelangen.

Werden solche Risiken rechtzeitig erkannt, können die Wasserwerke gegensteuern: So wurde in einem Versorgungsgebiet in NRW nach einer Hochwasserlage im vergangenen Jahr dem Trinkwasser vorübergehend Chlorbleichlauge zugesetzt, um es stärker zu desinfizieren. Auch bei Nitrat werden vorsorgliche Maßnahmen ergriffen. Es gelangt seit einigen Jahren durch Überdüngung und falsche Düngung vermehrt ins Grundwasser, seit 2008 wird an jeder fünften bis sechsten Messtelle der Grenzwert von 50 mg je Liter überschritten. Der Europäische Gerichtshof hat Deutschland 2018 sogar wegen Verletzung der EU-Nitratrichtlinie verurteilt, weil nicht genug getan wurde, um das zu verhindern. Der Eintrag ins Trinkwasser, das aus dem Grundwasser gewonnen wird, konnte aber bisher meist verhindert werden: Laut Umweltbundesamt liegt das daran, dass die Wasserversorgungsunternehmen das Trinkwasser entsprechend aufbereiten und das Nitrat daraus entfernen.

Was passiert bei einem zu hohen Nitratgehalt?

Gelangen doch erhöhte Mengen an Nitrat ins Trinkwasser, kann das vor allem für Säuglinge gefährlich sein. In ihrem Verdauungstrakt kann Nitrat zu gefährlichem Nitrit umgewandelt werden, das den Sauerstofftransport im Blut behindert. Auch für Erwachsene ist eine dauerhaft hohe Nitrataufnahme nicht empfehlenswert: Nitrat kann von unserem Organismus zu krebserregenden Nitrosaminen umgewandelt werden. Zudem ist Nitrat im Trinkwasser oft ein „Indikator“, dass Gülle und damit Bakterien ins Wasser gelangt sein können. In der Trinkwasserverordnung sind Grenzwerte für chemische Stoffe und Mikroorganismen festgelegt, die im Leitungswasser enthalten sein dürfen. Bestimmt wurden neben Grenzwerten für Nitrat auch Höchstmengen für Pestizide, Blei, Kupfer, Nickel und Bakterien wie Escherichia coli, Enterokokken oder coliforme Bakterien. Der Salzgehalt und der pH-Wert werden überwacht, zudem darf das Wasser keine auffälligen Trübungen oder Verfärbungen aufweisen.

Überschreitungen der Grenzwerte kommen vor

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) müssen alle drei Jahre einen Bericht über die Qualität ihres Trinkwassers vorlegen, der für die Verbraucherinnen und Verbraucher einsehbar ist. Der letzte dieser Berichte liegt in Deutschland für die Jahre 2017 bis 2019 vor. Demnach sollen Grenzwerte für mikrobiologische oder chemische Verunreinigungen nur vereinzelt überschritten worden sein. Zu mehr als 99 Prozent seien die Qualitätsanforderungen eingehalten worden. Eine Ausnahme gelte für manche Pflanzenschutzmittel.

Ein Blick in den Bericht zeigt: Grenzwertüberschreitungen sind tatsächlich selten, kommen aber vor. 2018 wurden coliforme Bakterien in 1,3 Prozent der untersuchten Proben in Wasserwerken nachgewiesen und 2019 in 0,9 Prozent aller Proben. Überschreitungen bei Nitrat und Blei waren die Ausnahme, wobei Blei laut UBA ohnehin eher durch Leitungen in Privathaushalten ins Wasser gelangt als durch die Wasserversorger.

So können schlecht gewartete und veraltete Leitungen im Haus eine weitere Ursache für Verunreinigungen sein und liegen nicht in der Verantwortung der Wasserversorger. Durch schadhafte Leitungen, Armaturen und interne Wasserspeicher kann es nicht nur zum Eintrag von Nickel, Cadmium und Blei, sondern auch zur Verunreinigung durch Bakterien wie Legionellen kommen. Wer den Verdacht hat, dass die Leitungen in seinem Haus für eine Verunreinigung des Wassers sorgen, kann eine Wasserprobe in einem Labor untersuchen lassen. Auch wer sein Trinkwasser aus einem privaten Brunnen bezieht, sollte die Qualität regelmäßig überprüfen lassen.

Von Irene Habich/RND