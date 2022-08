Gamescom 2022: So können Sie die Gamingmesse im Livestream verfolgen

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es wieder so weit: In diesem Jahr findet die Gamescom wieder vor Ort auf dem Messegelände in Köln statt. Bereits am Dienstag, 23. August, startete die große Gamingmesse mit der „Destiny 2 Showcase“ sowie der anschließenden „Opening Night Live“. Am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag geht es mit dem offiziellen Programm in der Rheinstadt weiter. Das Gute: Auch wenn Sie keine Tickets für die Gamescom haben, können Sie im Livestream dabei sein und die Entwicklungen verfolgen. Alle Infos gibt es hier.

Die wichtigsten Gamescom-Livestreams am Mittwoch, 24. August:

Das Gamescom-Studio startet den Livestream am Mittwoch um 12 Uhr:

Ab 20 Uhr startet der Livestream zur „Future Games Show“:

In diesem Stream sollen über 50 Spiele für PC und Konsole vorgestellt werden. Unter anderem soll neues Material von „Goat Simulator 3″, „Layers of Fears“, „Deliver Us Mars“, „A Little to the Left“, „The Last Case of Benedict Fox“, „Stray Blade“ und „The Chant“ dabei sein. Moderiert wird die Show von Christopher Judge.

Die wichtigsten Gamescom-Livestreams am Donnerstag, 25. August:

Am Donnerstag um 12 Uhr startet der Livestream des Gamescom-Studios:

Um 18.30 Uhr steht mit dem „Nintendo Treehouse“-Livestream ein weiteres Highlight auf dem Programm:

Im Nintendo-Livestream soll es vorrangig um die Spiele „Splatoon 3″ und „Harvestella“ gehen. Zu „Splatoon 3″ soll der Einzelspielermodus genauer vorgestellt werden und von „Harvestella“ soll erstes Gameplay gezeigt werden. Zudem kann es gut sein, dass im „Treehouse“-Livestream auch noch die Entwickler der Spiele zu Wort kommen und Fragen beantworten.

Die wichtigsten Gamescom-Livestreams am Freitag, 26. August:

Um 12 Uhr startet der Livestream des Gamescom-Studios:

Ab 17.30 Uhr steht die „Awesome Indies Show 2022″ an:

Im Livestream am Freitagabend stehen Indie-Games im Mittelpunkt. Insgesamt sollen 40 Spiele gemeinsam mit IGN vorgestellt werden. Außerdem sollen Zuschauerinnen und Zuschauer Trailer und Gameplay zu Gesicht bekommen.

Die wichtigsten Gamescom-Livestreams am Samstag, 27. August:

Das Gamescom-Studio beginnt den Livestream am Samstag um 14 Uhr:

Die wichtigsten Gamescom-Livestreams am Sonntag, 28. August:

Am Abschlusstag startet der Livestream des Gamescom-Studios wieder um 12 Uhr:

Weitere Livestreams der Gamescom:

Neben den bisher aufgezählten bietet die Gamescom noch viele weitere Livestreams an. Beispielsweise dürfen sich Interessierte an jedem Tag über einen Livestream des „IGN gamescom studio“ freuen. Zudem wird es auch einen „Bethesda Germany Stream“ sowie einen „Game Pass Challenge Stream“ von Xbox geben. Alle Infos darüber, wann die Streams stattfinden und auf welche Inhalte Sie sich noch freuen können, gibt es hier.

