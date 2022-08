Mit allen Mitteln ein Alpha werden: Wie frauenhassende Onlinegurus junge Männer manipulieren

„Habt ihr alle schon von dem sexistischen, misogynen, ekelhaften Menschen namens Andrew Tate gehört?“, fragt eine Frau auf einem Subforum für Lehrerinnen und Lehrer auf der Plattform Reddit. Die Lehrerin berichtet von ihrer Klasse, in denen die Jungs Tates Videos zelebrieren und verbreiten. Das wirke sich auch auf ihren Unterricht aus: „Sie verbreiten nicht nur seine frauenfeindlichen Ansichten im Unterricht, sondern verweigern alle Aufgaben, die von einer Frau stammen. Drei Jungs weigerten sich, einen Artikel einer Autorin zu lesen, weil ‚Frauen nichts mehr als Hausfrauen‘ seien“, schreibt sie. Auch ihr Beruf sei „ein Frauenjob“.

Dieser Erfahrungsbericht steht für die Aufregung, für die die Skandalfigur Andrew Tate in vergangenen Wochen sorgte. Zahlreiche Männer bekamen auf Tiktok seine Videos in ihre Feed gespült, in denen er seinen Frauenhass zum Ausdruck bringt: Frauen seien Eigentum der Männer, das unterlegene Geschlecht und lediglich dazu da, von Männern benutzt zu werden, sagt er in ihnen. Auf Twitter verbreitete er 2017 im Zuge der Me-too-Bewegung gar, dass Frauen eine Mitschuld dafür trügen, wenn sie vergewaltigt würden. Tiktok, Youtube sowie der Social-Media-Riese Meta reagierten auf die Kritik und die zahlreichen Vorwürfe gegen Tate – unter anderem wegen Betrugs und Menschenhandels – und sperrten ihn von ihren Plattformen. Auf Twitter ist er schon länger gelöscht worden.

Toxische Männlichkeit als Onlinekurs: Gurus locken Männer ins Schneeballsystem

Doch mit der starken Verbreitung seiner Videos und Ansichten hatte Tate lange Zeit viel Erfolg: Seine Hustler’s University zählte Recherchen der britischen Zeitungen „Observer“ und „Guardian“ zufolge knapp 130.000 Mitglieder. Das Onlineprogramm versprach, Männern in kurzer Zeit zu viel finanziellem Erfolg zu verhelfen. Das soll gelingen, indem von Tate ausgewählte „Experten“ den Männern Tipps über den Kommunikationsdienst Discord geben, wie sie unter anderem mit Kryptowährung schnell Geld verdienen.

Hinter dem Programm steckte aber vor allem ein betrügerisches Pyramidensystem. „Tate hat den Algorithmus auf Tiktok manipuliert. Per Schneeballsystem haben die Teilnehmenden seiner sogenannten Hustler’s University versucht, neue Leute anzuwerben, indem sie mit Fake-Accounts seine Videos teilen“, sagt die Autorin Susanne Kaiser dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), die sich in ihrem Buch „Politische Männlichkeit“ (Suhrkamp-Verlag) mit der Mannosphäre im Internet befasst hat. So hatte Tate Millionen Menschen auf Tiktok erreicht, ohne selbst mit einem Profil auf der Plattform vertreten zu sein.

Es gilt, ein überlegener Alpha-Mann zu sein

Die Hustler’s University ist kein Einzelfall: Auch in Deutschland versprechen ähnliche Gurus, Männern vermeintlich Reichtum, Männlichkeit und Erfolg bei Frauen zu ermöglichen. Beispielsweise mit Videokursen, in denen sie den Teilnehmern höchstpersönlich Ratschläge geben. Mit einer Universität oder Mentoring haben solche Onlineangebote aber nichts zu tun – oft handelt es sich lediglich um ein Schneeballsystem, dem die Betroffenen nur schwer entfliehen können, sobald sie in diesen Kosmos hineingeraten sind. Und auch sie zielen auf Männer ab, die wenig Sex haben und Frauen maximal als Beiwerk ansehen.

Die selbsternannten Gurus werben mit Bildern, auf denen sie zusammen mit protzigen Autos, wertvollem Schmuck und jeder Menge Geldscheine und Frauen auf VIP-Partys zu sehen sind – und vermitteln abgehängten, leicht zu beeinflussenden Männern, dass ein wahrer Mann genau so zu sein hat. „Das Bild von Männlichkeit, das in solchen Programmen vermittelt wird, lässt sich als toxische Männlichkeit bezeichnen: Männer müssen demnach einen muskulösen Körper haben und stark sein – und vor allem müssen sie Frauen unter Kontrolle haben“, betont Kaiser. Das Männlichkeitsbild sei zudem vom Neoliberalismus geprägt: Man müsse ein überlegener Alpha-Mann sein, der stets das Maximum aus sich herausholt und sich im Wettkampf gegen andere durchsetzt.

Verunsichert und erfolglos: Junge Männer sind besonders anfällig für frauenfeindliche Ansichten

Männer wie Tate trügen dazu bei, dass Frauenhass normalisiert und verharmlost werde, sagt die Antifeminismusexpertin Veronika Kracher. In antifeministischen Kreisen werde über Gewalt gegen Frauen oft nur gelacht, wie im Depp-Heard-Prozess zu sehen gewesen sei. „Diese Gurus fügen auch jungen Männern immensen Schaden zu, weil sie ihnen ein Männlichkeitsbild vermitteln, das auf Kälte, Reichtum und Potenz aufgebaut ist – und von Emotionalität und Gefühlen komplett abgespalten ist“, sagt sie dem RND.

Kracher ist seit 2021 in einem Recherche- und Monitoring-Projekt der Amadeu-Antonio-Stiftung beschäftigt, das antifeministische Onlinesubkulturen untersucht. Hinter dem Frauenhass in diesen Bewegungen – wie den Incels – steckt ihr zufolge oft ein tief verankertes Minderwertigkeitsgefühl und große Verzweiflung. „Das sind verunsicherte, traurige Typen, die Frauen dafür verantwortlich machen, dass sie keine Freundin und keinen Sex haben“, betont sie. Für Incels ist der Zug nach Ansicht dieser Männer sowieso schon abgefahren: Selbst die Programme der Gurus könnten ihnen nicht helfen, weil sie schon benachteiligt auf die Welt gekommen seien – und im Gegensatz zu Alpha-Männern wie Tate zu hässlich und unmännlich seien.

Mit allen Mitteln ein Alpha-Mann werden

Andere junge Männer, die ebenfalls keinen Erfolg beim Dating haben, wollen dagegen mit allen Mitteln versuchen, zu einem Alpha-Mann zu werden und Frauen um die Finger zu wickeln. Die sogenannten Pick-up-Artists versuchen das etwa mit manipulativen Maschen – doch ihre Strategien wirken laut Kracher allen voran abstoßend, weil Frauen sie als übergriffig und sexistisch empfinden. Doch das könnten diese Männer nicht reflektieren: „Anstelle davon, dass sie Selbstkritik üben, zahlen sie lieber absurde Summen an Programme, die ihnen falsche Versprechen machen – etwa, dass sie zu echten Männern und durch Manipulation und Gewalt von Frauen schließlich begehrt werden“, sagt Kracher.

Tates Ansichten und die anderer Gurus erreichen dabei nicht nur Männer, die ohnehin schon verzweifelt sind. „Viele der Jungs und Männer, die Tate auf Tiktok erreichte, sind zwischen 13 und 19 Jahre alt. In dieser Phase sind sie oft noch sehr formbar – und lassen sich von frauenhassenden Ideologien leichter beeinflussen“, sagt Kaiser. Von den Gurus versprechen sie sich laut der Expertin mehreres: Einerseits gäben sie ihnen in einer komplexen Welt Orientierung – und zwar mit einem einfachen Leitfaden, wie sie sich als „richtiger“ Mann vermeintlich zu verhalten hätten. Und andererseits böten die Ansichten Jungs eine Gelegenheit, sich gegen Erwachsene aufzulehnen. „Piercings und Tätowierungen taugen heutzutage nur noch selten als Provokation – denn das haben die Eltern inzwischen alles selbst. Stattdessen rebellieren viele Jungs mit einem Machoverhalten gegen ihre Mütter und Väter“, sagt die Expertin.

„Frauenhass ist weit verbreitet und hat ein großes Publikum“

Der Aufschrei gegen Tate hat zwar dazu geführt, dass er auf den beliebten Social-Media-Plattformen gesperrt wurde, und auch seine Hustler’s University ist Geschichte. Doch das Problem ist damit noch längst nicht beseitigt. „Frauenhass ist weit verbreitet und hat ein großes Publikum. Auch Donald Trump hat einen misogynen Wahlkampf gegen Hillary Clinton geführt und damit Erfolg gehabt“, sagt Kaiser. Durch das Internet hätten zwar auch Frauen und andere politische Minderheiten die Möglichkeit, sich Räume und Rechte zu erstreiten. „Viele Männer fühlen sich aber davon bedroht – und versuchen mit frauenhassenden Idealen, ihre Privilegien zu behalten“, sagt sie. Ferner inszenierten sich Tate, Trump und Co. durch die Kritik und als Antidot zur Cancel Culture als Underdogs und Freiheitskämpfer – obwohl sie nichts von beidem sind.

Situationen, wie sie von der Lehrerin auf Reddit geschildert wurden, dürften sich also auch ohne Social-Media-Präsenz von Tate wiederholen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass immer wieder neue Nachahmer versuchen, verunsicherte junge Männer mit frauenfeindlichen Idealen zu manipulieren – und mit vermeintlich erfolgsversprechenden Onlineprogrammen in ihre Pyramidensysteme locken. Um Frauenhass und toxische Männlichkeit zu bekämpfen, brauche es laut Kracher einen gesamtgesellschaftlichen Wandel. „Beispielsweise müssen Eltern ihren Kindern ein egalitäres Geschlechterbild vorleben und Jungs so erziehen, dass sie nicht auf Abwertung anderer angewiesen sind, um sich männlich zu fühlen“, betont Kracher.

