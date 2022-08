Siesta gegen die Hitze? Wie sich Sonnenbrand im Arbeitsleben verhindern lässt

Zu Tausenden liegen sie am Boden: hellgrüne Äpfel, noch weit entfernt davon, reif zu sein, mit roten und tiefbraunen Stellen auf einer Seite. „Tagsüber bewässern wir die Äpfel jetzt mit einer Sprühanlage, damit sie keinen Sonnenbrand bekommen“, sagt Klaus Hahne, während er einen weiteren Apfel vom Baum nimmt. Eine Wespe hat sich im dunkelbraunen Brandloch eingenistet. Auch wenn der Sprühnebel fünf bis zehn Grad Kühlung bringt, wie Obstbauer Hahne berichtet, gegen die derzeitige Sonneneinstrahlung kommt das Wasser nicht immer an. Die Brombeeren vertrocknen, die Zwetschgen schrumpeln. Hahne schüttelt den Kopf, während er in Richtung der lila Früchte blickt: „Die sind auch viel zu früh dran.“

Viel hat sich verändert in den vergangenen Jahren. Nebst Beerenobst und Äpfeln pflanzt Hahne jetzt Aprikosen, Pfirsiche, Trauben, Kiwis an – Obst, das man eher aus Südeuropa kennt als aus Norddeutschland. Die Pflanzen seiner 60 Hektar großen Plantage werden nicht mehr so stark geschnitten, damit natürlicher Schatten auf die Früchte fällt. Einige Obstbäume wurden mit Planen abgedeckt, damit die direkte Sonneneinstrahlung verhindert wird.

Natürliche Bestäuber fehlen: Hummeln nehmen sich hitzefrei

Das Sortiment wurde angepasst – statt Äpfeln, die man auch aus England kennt, werden jetzt Apfelbäume gepflanzt, die sonst in Südeuropa wachsen. Eine Humusschicht verhindert das Verdunsten des Wassers am Boden. Und während sich zahlreiche Insekten wie Kirschessigfliegen, Ameisen und Ohrenkneifer am Obst zu schaffen machen und die Landwirte vor Herausforderungen stellen, fehlt ein wichtiges Tier: Der Hummel ist es zu warm zum Fliegen – damit fehlt ein natürlicher Bestäuber.

Aber nicht nur der Hummel ist es zu warm. „Wir machen jetzt Siesta“, sagt Hahne. An den heißen Tagen sei es nicht möglich, mittags zu ernten. Stattdessen rücken die insgesamt 20 bis 30 Erntehelferinnen und -helfer früh morgens und dann wieder ab 17 Uhr aus. „Das geht nur, weil die Menschen auch hier auf dem Hof leben“, sagt Tochter Stephanie Hahne, die ebenfalls im Familienbetrieb arbeitet. Alternativ werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mal zur Mittagszeit in die kühle Halle geschickt – statt ernten heißt es dann sortieren.

Frühjahr und Sommer zu heiß und trocken, der Winter zu warm und zu nass

Was 2003 noch wie ein einzigartiges Extrem klang, wie ein Jahrhundertsommer, vielleicht sogar Jahrtausendsommer, ist 2022 neue Realität. 2015, 2018, 2019, 2020 – alles Hitzejahre. Auch 2022 wird eines werden, der Juni war der zweitheißeste seit Aufzeichnung, in einigen Städten und Kommunen ist der bisherige Höchstwert an heißen Tagen und tropischen Nächten bereits überschritten. „Die Folgen des menschgemachten Klimawandels, die wir jetzt zu spüren bekommen, haben sich über Jahre und Jahrzehnte abgezeichnet“, sagt Klimatologe Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Extreme werden häufiger – und die heutigen Extreme werden zur Regel.

Das Frühjahr trocken, der Sommer heiß, Herbst und Winter zu warm und zu nass. Deutschland erwärmt sich im Schnitt schneller und stärker als andere Orte auf der Welt. „Um unsere Gewohnheiten zu ändern, braucht es Schocks. Erst dann suchen wir Alternativen“, sagt Hoffmann. Er glaubt: Dauerhaft werden wir unseren Alltag, unseren beruflichen Alltag, an die neue Klimasituation anpassen müssen. Eine Analyse des Bundesumweltamtes zeigt: Schon 2070 könnte Berlin das Klima haben, das Rom 1990 hatte.

Ab 25 Grad Außentemperatur: Produktivität und Konzentration sinken

Wer draußen arbeitet, wie Hahne und seine Mitarbeitenden, ist der Hitze nahezu schutzlos ausgesetzt. Doch auch auf alle anderen wirkt sich die gestiegene Temperatur aus. „Von der Wärmebelastung sind alle betroffen, es hat negative Auswirkungen auf alle“, sagt Werner Eichhorst, Forscher am Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA), „ab 25 Grad wird es kritisch, wenn es gen 30 Grad geht, lässt die Leistungsfähigkeit deutlich nach.“ Eine Studie des IZA in den USA zeigt: Auch für Menschen, die drinnen arbeiten, steigt das Unfallrisiko auf der Arbeit ab 32 Grad drastisch – um 9 Prozent. Ab 37 Grad sind es gar 15 Prozent.

„Die Hitze hat Auswirkungen auf unser Schlafverhalten“, sagt Eichhorst, was wiederum die Belastbarkeit und die Gesundheit beeinflusse. Produktivität geht zurück, Erschöpfung nimmt zu, Konzentration fällt ab. Noch gibt es wenige innovative Ideen, wie mit der neuen Herausforderung umzugehen ist. „Das Thema wurde in der Tragweite bisher nicht erkannt“, sagt Eichhorst. Ob entzerrte Arbeitszeiten die Lösung sind? Eichhorst hat da seine Zweifel, denn Studien zeigen: Die Unzufriedenheit steigt, wenn Menschen frei verfügbare Freizeit verlieren und stattdessen eine „Pause zweiter Klasse“ machen sollen – wie etwa in der Gastronomie. „Das trägt nicht zur Erholung bei“, sagt Eichhorst – immerhin lassen sich ausgedehnte Arbeitszeiten nicht immer mit Freizeitaktivitäten und Familienleben vereinbaren.

Siesta in Deutschland – nicht unbedingt die Lösung

Verlagerung Arbeitszeiten täglich und saisonal, das gibt es bei Obstbauer Hahne schon. Aber auch in Mannheim. Mannheim zählt zu einer der heißesten Städte Deutschlands, die nordbadische Stadt ist dicht bebaut, hat viele versiegelte Flächen. Vor etwa vier Jahren fand sich eine Gruppe bei der Stadt, um an einem Hitzeaktionsplan zu arbeiten. In diesem Sommer ist er erstmals im Einsatz: Es gibt Broschüren und eine Homepage, wo Tipps zum Umgang mit der Hitze, richtiges Verhalten, Notfallkontakte und kühle Orte im Stadtgebiet gelistet sind, und Trinkbrunnen werden aufgebaut. „Einigen ist nicht so bewusst, wie gefährlich Hitze ist“, sagt Stephanie Müller vom Gesundheitsamt. „Aber diese heißen Tage, die Tropennächte, das bedeutet extremen Stress.“

Wer bei der Stadt arbeitet, hat Gleitzeit. Menschen, die draußen arbeiten, wird empfohlen, die Arbeitszeiten anzupassen, Schattenspender aufzustellen, schwere Arbeiten in den frühen Morgen oder Abend zu verlegen, viel zu trinken und die Kleidung anzupassen. Arbeitsforscher Eichhorst glaubt, dass sich in dem Bereich noch einiges tun wird, dass der Sommer beispielsweise wie der Winter als Schlechtwetterzeit in der Baubranche deklariert wird – und statt im Sommer im Frühjahr und Herbst an Straßen und Gebäuden gearbeitet wird.

„Es ist erst einmal ein Grundlagenkonzept, darauf können wir aufbauen – und werden auch die Maßnahmen evaluieren und bewerten“, sagt Alexandra Idler von der städtischen Klimaschutzleitstelle. Den Menschen würde erst langsam bewusst, was da passiere, glaubt Müller. „Ich denke, das ist ein Prozess, ein Umdenken beginnt gerade. Die Menschen sehen, wenn sie hier an den Rheinterrassen spazieren gehen, dass sie durch den Rhein nach Ludwigshafen rüberlaufen können.“

Hitzeextreme im Juni, konstante Wärme im August

Auch städtebaulich soll sich ein wenig ändern. Dafür ist Mannheim etwa mit dem Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) im Gespräch – das auch den Hitzeaktionsplan anderen Städten empfiehlt. „In Städten kann es zur gleichen Zeit zehn Grad wärmer sein als nebenan auf dem Land“, sagt Elena Plank vom Difu. Wichtig sei daher zum einen, Menschen in den Städten – vor allem vulnerable Personen wie Kranke, Alte, Babys und Schwangere – zu sensibilisieren und auf ein „angepasstes Risikoverhalten“ hinzuwirken. Gleichsam fordert sie, dass Städte langfristig denken und bauliche Strukturen ändern: mehr Entsiegelung, mehr Bäume, mehr Wasserflächen, mehr Dach- und Fassadenbegrünung. In Ballungsgebieten wie dem Ruhrpott oder dem Rhein-Main-Gebiet sollten Kommunen zudem zusammenarbeiten, um beispielsweise bei Neubauprojekten Luftkorridore zu beachten.

Tendenziell wird sich der Sommer ausdehnen, prognostiziert Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor. „Wir werden schon im Mai und im September heiße Tage haben.“ Deshalb bringt Klimatologe Hoffmann einen weiteren Faktor ins Spiel: Das Klima hält sich nicht an Ferienzeiten. Vor allem im Juni wird es vermehrt Hitze geben, glauben Forscherinnen und Forscher. Schülerinnen und Schüler sind der Hitze auf eine ganz andere Art ausgesetzt – Konzentration sinkt, Erschöpfung steigt. Das wirkt sich auf Noten und Leistungen aus – und beeinflusst mitunter die spätere Berufswahl.

Schüler und Schülerinnen im Süden sind besonders von Hitze betroffen

Im Gegensatz zu Büros sind Schulen nicht klimatisiert. Doch während in einigen Bundesländern die Sommerferien schon im Juni starten, beginnen sie in Baden-Württemberg und Bayern erst deutlich später, reichen teilweise bis in den September hinein. Doch dort ist man wenig flexibel – die Sommerferientermine bis 2030 sind bereits deutschlandweit beschlossen. Auch danach soll die Regelung vorerst weiterbestehen, um etwa Ferienzeiten und Verkehr zu entzerren.

Eine Ausdehnung der Sommerferien auf mehrere Monate, um Schülerinnen und Schüler vor Hitze zu schützen, ist nicht vorgesehen. „Die jeweiligen Ferien stellen wichtige Zäsuren innerhalb eines Schuljahres dar, die einen ausgewogenen Wechsel von Arbeits- und Ruhephasen garantieren. So profitieren Schülerinnen und Schüler von einer gleichmäßigen, pädagogisch sinnvollen Verteilung der Ferien über das Schuljahr hinweg“, heißt es aus dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus. In Baden-Württemberg setzt man nun erst einmal auf die Modernisierung von Schulgebäuden und das Errichten von Grünflächen rund um Schulen, um der Hitze entgegenzuwirken.

Hitze wird zu einem ökonomischen Problem in Deutschland

Die Hitze – sie wird Geld kosten. Sie wird modernere Bauweisen fordern, mehr Krankheitstage bringen, weniger Effizienz in den Betrieben. Hinzu kommt eine sinkende Kaufkraft, weil die Menschen weniger rausgehen – und steigende Kosten, etwa für Klimaanlagen, für die Kühlung wichtiger Produkte und Geräte. „Das wird in naher Zukunft ein ökonomisches Problem werden“, sagt Arbeitsforscher Eichhorst. Schon deshalb müsse man sich Gedanken machen.

Obstbauer Hahne merkt das mit den Preisen schon jetzt. Er braucht mehr Wasser und mehr Energie für seinen Betrieb. „Früher waren die Äpfel kühl, wenn wir sie im Herbst gepflückt haben, heute sind sie trotzdem noch 30, 35 Grad warm. Die Kühlmaschinen kommen da an ihre Grenzen, wenn sie die sofort auf zwei Grad kühlen sollen.“ Die Stromkosten, berichtet er, während er gegen 19.30 Uhr, mit den letzten Sonnenstrahlen, die Sprühmaschine abstellt, stiegen binnen kurzer Zeit von 1000 auf bis zu 8000 Euro.

Von Miriam Keilbach/RND